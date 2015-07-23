Месть Водяного

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

верю-не верю Просмотров: 41 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 14:58 by

Есть у меня соседка. Красивая, зараза, хоть и не молодая уже. Всегда с накрученными волосами, уложенными в прическу, все залакировано. Лицо в меру подкрашено, серьги-кольца-цепочки-бусики, все со вкусом подобрано. Привыкла уже, что все ею восхищаются и "держит марку", так сказать. Короче, всегда хорошо выглядит, знает об этом и сама собой восхищается больше всех. Косметичка всегда с собой.Лето, жара, в квартире душно. Я летом регулярно хожу на Днепр, купаюсь, сижу в тенечке. Она об этом знает и похваливает меня при каждой встрече. Вот, мол, молодец какая, возьми меня с собой хоть разок как-нибудь. Да ради Бога, идем хоть завтра. Созвонились, договорились.Встречаемся возле подъезда, я, мягко говоря, была удивлена. Стоит моя соседка, вся красивая-раскрасивая. Вся нарядная, подкрашенная, в длинных серьгах, кольца-цепочки тоже при ней. Выглядит прекрасно. И я такая вся: в "короткой маечке" и выгоревших штанишках, смотрюсь рядом с ней бедной родственницей.Идем на речку. Идем долго, она выбрала самую длинную дорогу через парк. Отдыхаем в тенистой аллее, заходим в кафешку купить мороженое и попить зеленого чая - она, видите ли, дома не успела чай попить. Я рядом, задрипанная, не нравится мне так. Я-то как хожу - на речку же, вот и иду туда самой короткой дорогой, без никаких заходов в кафешки. Цель у меня одна - быстрее искупаться.Пришли, и вот тут началось. Фи-и-и-и-и, как тут грязно, фи-и-и-и, как тут мусорно. Я не стала слушать возмущения, а разделась и быстрее в воду. Она бродит по берегу, заглядывает в воду и продолжает возмущаться. Я накупалась, наплавалась. Уже можно и домой собираться. Спрашиваю ее : «Как, насчет искупаться?» «Нет, нет и нет. Ни-за-что! Вода мутная, водоросли никто не убрал, тополиный пух в воде плавает, и речка не такая. Что за речка, как тут купаться, можно испачкаться». Я советую: «Ну хоть ноги намочи, хоть попробуй какая теплая вода».И вот она склоняется к воде, опустила ножку в воду, а сама держится за ветку куста. Продолжает мне возмущенно рассказывать, какая грязная вода и как, вообще, можно тут купаться в этой грязи и в этом мусоре и тут... Я не поверила своим глазам... Откуда-то появилась волна, эта волна ударяет ей под ноги, она теряет равновесие, ветка обламывается, и моя соседка падает в воду. Прямо накрашенным лицом вниз. Капец уложенной прическе, нарядный сарафан в песке и, почему-то, в грязи, лицо тоже в прибрежной грязи, а красавица уже сама на себя не похожа. Она похожа на мокрую курицу.Дальше рассказывать не буду, скажу только, что назад мы шли самой короткой дорогой. Нас мучил один вопрос - как такое могло случиться, откуда возле берега, на спокойной воде, взялась волна? Я, шутя, предположила, что это Водяному надоело слушать, как "обливают грязью" его владения, и он отомстил. Как ни странно, соседка согласилась и добавила: «Вот м***к, дурак старый». Попросила меня никому не рассказывать об этом случае. А я что? Я и никому. Вот только вам.

Ключевые слова: Жара соседка грязная вода волна упасть в воду. авторская история

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