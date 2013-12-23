Городской леший

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 13:05 by

– Кузьмич, это, между прочим, обидно!– Ну а-а, муа-ха-ха, что де-е-лать, уа-хах!– Перестань!Дворовой репетировал. Ему захотелось создать красивый морок. Чтоб и представительно, и похоже, и не страшно. Получалось плохо – по привычке то отрастали веточки в ушах, то появлялись лишние руки. Обидно, что самый полезный при общении с людьми в лесу морок – тот, что с большими светящимися глазами, – не подходил.Кузьмича пригласил с двойной пользой – чайку попить и со стороны поглядеть. Но тот уже и животик со смеху надорвал, пока Лешак пытался слепить кота поприличнее.– Ну ей-богу, Лёша, ты как будто Мурзиков-Мурок никогда не видел! Ну неужели так сложно!– Тебе везёт. Хозяйка понимающая, можно и не стараться.– А вот и неправда! Есть у меня хоть капля гордости домового?! Есть! Вот и прячусь!Лешему даже неловко стало – не хотел, да обидел. С досады он хлопнул невесть откуда взявшуюся веточку на плече (вот – отвлёкся, и опять отрастает!). Веточка скрутилась, попыталась почесать хозяину спинку. Тот напрягся и наконец избавился от лишней детали.– Извини, Кузьмич, не со зла я. Веришь?– Пф-ф. Ладно уж. Верю.– Слушай. Хозяйка ж твоя бескошатная?– Ну да, если без меня не притащила кого.– А в кого ты тогда, ну, прячешься?Домовой отвёл глаза и насупился. Но понимал – друг не отстанет. Надо рассказать:– По-всякому бывает. Кружкой там. Мышью компьютерной. Один раз учебником прикинуться пришлось. Этой, как его, физикой. Страх, что там написано, глянул – ни словечка не понял.Кузьмич глянул на друга и решил не обижаться.– Ну ты... друг, называется. Проржись, что ли. Можно.Дворовой перестал корчить рожи и в голос захохотал:– Уах-ха-ха-ха, мы-ы-ышью-у-у, ой, не могу, а-ха-ха!Насмеявшись вдоволь, он вытер слезы:– Ну а все-таки, сосед, ох, а мне как же быть?– Не знаю. Сосредоточься, что ли. Представь хорошенько. Может, кого из наших котов, для начала.– Ладно, попытка не пытка!Леший закрыл глаза, представил шерстяной бочок, ушастую голову с прищуром янтарных глаз и белые лапки в носочках. В общем, Маркизу, что грелась сегодня на лавке у третьего подъезда. Прочитал заговор.– Ну. Как оно?– Вот это детально, вот это я понимаю!В пыльном осколке зеркала отражалась точная копия Маркизы.– Ну хоть что-то путное!– Н-да? Ты уверен?Ехидный голос Кузьмича заставил напрячься.– А что такого?– Лешенька, ты пенечек пониже спины по привычке наваял, чтоб присесть, или тебя лавочки наши покусали?– Что?!– То!– Да тьфу на него!– Ага!Едва не решившие подраться друзья на миг замерли и рассмеялась:– Мы так и поругаемся! Слушай, сдался тебе этот морок, а?– Не скажи, что я днём, на чердаке сидеть буду? А за порядком кто присмотрит?– Давай так, я у своей книжку со сказками возьму, там коты красивые нарисованы. Может, чего и получится. А то вон, и полночь миновала, и чай стынет, и ты не кот.– Уговорил, душа квартирная. Потом попробую с книжкой.Кузьмич отпил из беленькой чашечки в цветочек, скрывая ехидную улыбку. У его хозяйки были сказки. Заграничные, «манга» называются. Там-то он впервые и увидел котов. В коротеньких юбках и рубашках в обтяг. Вот бы уговорить Лешку так во двор выйти, вот умора будет!Автор - Альта Зорге.

Ключевые слова: Леший домовой чердак кот

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