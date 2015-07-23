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Несерьезные истории

Шуршуля

Живу в университетской общаге! Относительно недавно на этаже сделали ремонт, и мы с соседками переехали в новую комнату! Тут всё и началось!

Дело было на зимней сессии! С одной из соседок мы готовились к последнему экзамену, было уже часа 2 ночи, решили ложиться спать!

Я выключила свой ноут, закрыла крышку, отключила от сети! Выключили свет и легли! Лежали и болтали! Я услышала звук кулера от своего ноута! Не мог он сам включиться! Не придала значения! Минуту где-то спустя, со стола полилась на пол вода!

Вскочила, включила свет! На столе сухо, на полу лужа, фильтр для воды остался с тем же количеством воды! Перепугались, но вскоре успокоились! Опять легли! Открылась дверь, и параллельно начали фонить колонки от компа соседки!

Тогда действительно стало страшно! Сдали сессию, закончились каникулы, мы вернулись в общагу! Пару дней все тихо! Одной ночью проснулась и не могла снова уснуть! Вышла из комнаты, свет не включала! Внимания не обратила - в комнате девчонки мои или нет!?

Вернулась, легла! Минуты через 2 слышу шаги! Потом голос, причем четкий такой: "У нас еще все впереди".

Думала, кто-то из моих по телефону начал разговаривать! Врубила настольную лампу, и извините за мат, ох***ла! Девчонки спали!

Знаю точно, что не приснилось! Я не спала! Мне, чтоб уснуть, минуть 10-15 нужно! А то и больше порой!

До сих пор по ночам фонят колонки, шорохи различные бывают, и еда из холодильника пропадает! Решили назвать это что-то ласковым именем Шуршуля!

Теперь не боимся, даже весело становится, когда слышим это все!

Шуршуля


Автор - А_н_ю_т_а.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:40
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 67Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Университет общага соседки звук вода ночь нечто

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 17:41
+1
Группа: Редакторы
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Комментариев: 1 981
Автору дали ТЗ освоить вагон восклицательных знаков?
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: ebegen31
Вчера, 17:50
+2
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Вы живете в общежитии, а значит, подобные явления вполне естественны, если можно так сказать, рассуждая о паранормальном. Сколько энергий витает в стенах, которые временно были домом для тысяч и тысяч человек...
Зарегистрирован: 5.10.2012
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:34
+1
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Комментариев: 5 121
Какое милое ласковое прозвище
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: vampiriys
Сегодня, 03:56
0
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Как же! Много! Восклицательных! Знаков! Голос в голове, кроме как криком, иначе читать текст не смог. Зато забавно вышло. У нас на работе что то похожее было. Шаги в темноте, кружки со стола падали. Назвали Барабашкой)
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