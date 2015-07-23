Шуршуля

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 67 Комментарии: 4 +2 Вчера, 17:40 by

Живу в университетской общаге! Относительно недавно на этаже сделали ремонт, и мы с соседками переехали в новую комнату! Тут всё и началось!Дело было на зимней сессии! С одной из соседок мы готовились к последнему экзамену, было уже часа 2 ночи, решили ложиться спать!Я выключила свой ноут, закрыла крышку, отключила от сети! Выключили свет и легли! Лежали и болтали! Я услышала звук кулера от своего ноута! Не мог он сам включиться! Не придала значения! Минуту где-то спустя, со стола полилась на пол вода!Вскочила, включила свет! На столе сухо, на полу лужа, фильтр для воды остался с тем же количеством воды! Перепугались, но вскоре успокоились! Опять легли! Открылась дверь, и параллельно начали фонить колонки от компа соседки!Тогда действительно стало страшно! Сдали сессию, закончились каникулы, мы вернулись в общагу! Пару дней все тихо! Одной ночью проснулась и не могла снова уснуть! Вышла из комнаты, свет не включала! Внимания не обратила - в комнате девчонки мои или нет!?Вернулась, легла! Минуты через 2 слышу шаги! Потом голос, причем четкий такой: "У нас еще все впереди".Думала, кто-то из моих по телефону начал разговаривать! Врубила настольную лампу, и извините за мат, ох***ла! Девчонки спали!Знаю точно, что не приснилось! Я не спала! Мне, чтоб уснуть, минуть 10-15 нужно! А то и больше порой!До сих пор по ночам фонят колонки, шорохи различные бывают, и еда из холодильника пропадает! Решили назвать это что-то ласковым именем Шуршуля!Теперь не боимся, даже весело становится, когда слышим это все!Автор - А_н_ю_т_а.

Ключевые слова: Университет общага соседки звук вода ночь нечто

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