Осторожно! Йети!-Сань, я тут, кажется, кого-то сбила!
-Привет, Наташа! – я глубоко вздохнул. Наташка позвонила в не самый подходящий момент. Я сидел в туалете и разговаривать с кем бы то ни было, мне хотелось меньше всего.
-Наташ, понимаешь, я немного занят, давай потом…
Она не дала мне договорить.
-Какое потом?! Ты что меня не слышишь?! Я тут человека сбила! Или не человека! – девушка была в панике. – Я толком не разобралась ещё.
Я вздохнул. Друзья и знакомые, зная, что я работаю в правоохранительных органах, частенько звонят мне с подобными вопросами.
-Ладно, рассказывай, что у тебя там?
-Я по дороге ехала, а он... оно из кустов выскочило: здоровенное и мохнатое такое! Прямо под колёса, я даже моргнуть не успела. Машину тряхнуло, я по тормозам, а это лежит теперь на дороге и не шевелится. И на капоте вмятина огромная. Сань, что делать-то?
-Ну, для начала в полицию неплохо бы позвонить.
-Так я сразу тебе набрала!
Я усмехнулся, но не объяснять же девушке, что позвонить приятелю и вызвать полицию на место ДТП - это не одно и то же. Сказал:
-Тогда надо проверить, жив ли пострадавший и, по возможности, первую помощь оказать.
-Я даже подойти к нему боюсь, Сань! Он такой мохнатый и псиной воняет. Я даже отсюда чувствую!
-Так это зверь? Медведь там или лось?
-Нет, не лось точно. Рогов у него нету. И на медведя он не похож, скорее на гориллу. Щас я с другой стороны посмотрю. – Наташка ахнула в трубку, - У него ноги человеческие, только большие очень. Размера 60-го, наверно.
-Так, может, это человек?
-Ага, мохнатый весь как мамонт и босой?
-Ты посмотри повнимательней, может это, ну, скажем, мужик в шубе, бомж какой-нибудь, например…
-Слушай, я щас его сфотографирую и тебе пришлю. Сам посмотришь.
Через полминуты из трубки послышался непонятный треск и пронзительный женский визг, топот каблучков и металлический лязг.
-Наташа? Наташа! – я с перепугу вскочил на ноги. – Наташа!
Я ж даже не спросил где она, на какой дороге. Мне уже мерещилось, как этот мохнатый и босой прямо сейчас Наташку там убивает, пока я тут в туалете. Орал как умалишённый, пока не услышал в трубке дрожащий голос:
-Сань, ты ещё тут? – спросила Наташка.
Я выдохнул и сел обратно.
-Что случилось?!
-Он убежал, - Наташка всхлипнула, - Я поближе подошла, чтоб фотку сделать, а он как вскочит! Я телефон бросила и в машине спряталась. Он в лес побежал. Он, знаешь, шатался как пьяный и головой всё время потряхивал. Здорово ему досталось, наверно. Бедненький!
-Бедненький? – я от удивления чуть не упал. Ещё минуту назад Наташка визжала от страха, а теперь...
-Ну, да. Я из машины его хорошо разглядела. Он на Чуи похож. Такой милый!
-На кого похож? - переспросил я.
-Чуи! Ну, ты «Звёздные войны» не смотрел что ли? Ну, не смейся!
Наташка долго ещё сокрушалась, что не успела сфотографировать это чудо природы и предлагала в том месте на дороге поставить какой-нибудь знак, вроде «Осторожно, Йети!», чтоб никто больше не сбил так понравившегося ей снежного человека.
Оказывается, в наших лесах и такое водится.
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Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 33Комментарии: 4
Ключевые слова: Авария мохнатый нечто чудо природы