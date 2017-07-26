Осторожно! Йети!

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 11:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 11:27 by

-Сань, я тут, кажется, кого-то сбила!-Привет, Наташа! – я глубоко вздохнул. Наташка позвонила в не самый подходящий момент. Я сидел в туалете и разговаривать с кем бы то ни было, мне хотелось меньше всего.-Наташ, понимаешь, я немного занят, давай потом…Она не дала мне договорить.-Какое потом?! Ты что меня не слышишь?! Я тут человека сбила! Или не человека! – девушка была в панике. – Я толком не разобралась ещё.Я вздохнул. Друзья и знакомые, зная, что я работаю в правоохранительных органах, частенько звонят мне с подобными вопросами.-Ладно, рассказывай, что у тебя там?-Я по дороге ехала, а он... оно из кустов выскочило: здоровенное и мохнатое такое! Прямо под колёса, я даже моргнуть не успела. Машину тряхнуло, я по тормозам, а это лежит теперь на дороге и не шевелится. И на капоте вмятина огромная. Сань, что делать-то?-Ну, для начала в полицию неплохо бы позвонить.-Так я сразу тебе набрала!Я усмехнулся, но не объяснять же девушке, что позвонить приятелю и вызвать полицию на место ДТП - это не одно и то же. Сказал:-Тогда надо проверить, жив ли пострадавший и, по возможности, первую помощь оказать.-Я даже подойти к нему боюсь, Сань! Он такой мохнатый и псиной воняет. Я даже отсюда чувствую!-Так это зверь? Медведь там или лось?-Нет, не лось точно. Рогов у него нету. И на медведя он не похож, скорее на гориллу. Щас я с другой стороны посмотрю. – Наташка ахнула в трубку, - У него ноги человеческие, только большие очень. Размера 60-го, наверно.-Так, может, это человек?-Ага, мохнатый весь как мамонт и босой?-Ты посмотри повнимательней, может это, ну, скажем, мужик в шубе, бомж какой-нибудь, например…-Слушай, я щас его сфотографирую и тебе пришлю. Сам посмотришь.Через полминуты из трубки послышался непонятный треск и пронзительный женский визг, топот каблучков и металлический лязг.-Наташа? Наташа! – я с перепугу вскочил на ноги. – Наташа!Я ж даже не спросил где она, на какой дороге. Мне уже мерещилось, как этот мохнатый и босой прямо сейчас Наташку там убивает, пока я тут в туалете. Орал как умалишённый, пока не услышал в трубке дрожащий голос:-Сань, ты ещё тут? – спросила Наташка.Я выдохнул и сел обратно.-Что случилось?!-Он убежал, - Наташка всхлипнула, - Я поближе подошла, чтоб фотку сделать, а он как вскочит! Я телефон бросила и в машине спряталась. Он в лес побежал. Он, знаешь, шатался как пьяный и головой всё время потряхивал. Здорово ему досталось, наверно. Бедненький!-Бедненький? – я от удивления чуть не упал. Ещё минуту назад Наташка визжала от страха, а теперь...-Ну, да. Я из машины его хорошо разглядела. Он на Чуи похож. Такой милый!-На кого похож? - переспросил я.-Чуи! Ну, ты «Звёздные войны» не смотрел что ли? Ну, не смейся!Наташка долго ещё сокрушалась, что не успела сфотографировать это чудо природы и предлагала в том месте на дороге поставить какой-нибудь знак, вроде «Осторожно, Йети!», чтоб никто больше не сбил так понравившегося ей снежного человека.Оказывается, в наших лесах и такое водится.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Авария мохнатый нечто чудо природы

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