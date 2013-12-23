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Несерьезные истории

Исповедь пойманной ведьмы

-Рит, ты что тут делаешь? – Наташа зашла в спальню и увидела подружку, склонившуюся над изголовьем двуспальной кровати.
-Наташка? - Ритка вздрогнула и оглянулась. В руках у неё что-то блеснуло, Наташа с трудом разглядела тоненькую то ли булавку то ли иголку. Ритка сжалась вся, как будто ожидала удара.
-Не объяснишь? – Наташа указала пальцем на блестящее остриё.
-Это…в общем…ну… как тебе сказать…
-Ты колдуешь что-ли?
Ритка кивнула, села на кровать и заплакала. Наташа прикрыла дверь. В гостиной веселились друзья, музыка орала на всю квартиру. Родители Славика уехали на дачу на все выходные и приятель отмечал это событие с привычным размахом.
Наташа села рядом с подругой и приобняла за плечи.
-Давай рассказывай, зачем ты на родителей Славика порчу наводишь?
-Да не зачем, а почему-у… - ныла сквозь слёзы Ритка.
-И почему?
-Потому что если я не буду, то мне же хуже. Обещай, что никому не расскажешь, Наташ!
Наташа кивнула и Рита немного успокоилась.
-Я стала ведьмой! Не сама, а случайно, понимаешь? И выбора у меня нет. Я совсем не хотела, а теперь, – Рита громко шмыгнула носом, - вот.
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"

-И как тебя угораздило?
-Да говорю же случайно! Меня на лето к бабке в деревню отправляли. Так вот, у них там ведьма была, в крайнем доме жила. Вредная такая бабка. В июле она померла, то есть сначала заболела и лежала у себя в избушке, стонала так, что за околицей слышно было. Ну, мы с ребятами и залезли в огород.
-Зачем? – ахнула Наташка.
-А вот чёрт его знает зачем! Любопытно нам было, что там, в ведьминой избе происходит, а может это она меня колдовством своим приманила. Я только в окно разок заглянула, а она сразу меня заметила. Посмотрела пристально и засмеялась, жутко так, по-ведьмински. Я на месте застыла, пошевелиться со страху не могу. Ведьма смеялась-смеялась и померла. Что дальше было - не помню, я в обморок хлопнулась. Ребята меня на руках до дома бабушкиного тащили. Я ещё неделю с температурой провалялась, а потом началось…
Наташка слушала затаив дыхание.
-Голоса в голове, ага. Я сначала подумала, что свихнулась. Их несколько и говорят они на неизвестном мне языке, но я их понимаю. Они – зло и сводят меня с ума своим шёпотом. Говорят, что надо навредить тому или другому, и я тут же соображаю, как это можно сделать. Я теперь много всего знаю, чего никогда не видела, не делала и даже не интересовалась. Эта старая ведьма как-то передала мне свои знания. Я пробовала сопротивляться, ну, то есть, не слушаться этих голосов, но они начинают говорить громче, потом и вовсе кричат у меня в голове.
Они тогда приказывали мне порчу навести на Бурёнку бабушкину, а я ж знаю, как бабушка её любит и ничего делать не стала. Терпела, сколько могла, пока кровь из ушей не потекла. После моего заклятья голоса сразу стихли, а Бурёнка сдохла через пару дней. Я много чего успела натворить, Наташ… Ты теперь меня презираешь?
-Да, нет, вроде. – Наташа пожала плечами, - Я вот о чём подумала: ты ж не только порчу наводить можешь, правда? А приворот, можешь?
Рита кивнула.
-И тебе без разницы кому пакости делать, лишь бы регулярно? – Наташа улыбнулась, предвидела положительный ответ, и Рита опять кивнула. – Ну, так я тебя поздравляю! С завтрашнего дня начинаем принимать заказы, я всё организую. Рекламку какую-нибудь в интернет закинем, и клиенты косяком пойдут. И голоса в голове заткнутся, и деньжат заработаем! Потомственная ведьма Маргарита! Как тебе? Звучит?

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 10:06
Сегодня, 10:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 61Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Колдунья бабушка ведьма порча приворот

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:36
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1519|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 557
И с чего это так просто дар передался? Ни за руку не держала. И ведьма никаких приличий колдовских не ведает. Взяла и скопытилась без мук pila . А как же крышу разобрать?))
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:47
0
Группа: Редакторы
Репутация: (535|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 747
И с чего это так просто дар передался? Ни за руку не держала

Наверное, воздушно-капельным передается, типа свинячьего гриппа... другого объяснения у меня нет
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:51
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1519|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 557
Цитата: Крокозябла
воздушно-капельным

Через окно? Похоже телепатически. А ведь испокон веков контактно- бытовыс путём было.
А поняла. Пыль. Возможно вдохнула заразную пыль)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:15
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (20|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 520
Цитата: зелёное яблочко
А ведь испокон веков контактно- бытовыс путём было.

Вирус ведьмы мутировал.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#5 написал: Asheera
Сегодня, 12:37
0
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Комментариев: 873
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Крокозябла
воздушно-капельным

Через окно? Похоже телепатически. А ведь испокон веков контактно- бытовыс путём было.
А поняла. Пыль. Возможно вдохнула заразную пыль)))

smile
Через взгляд беса передала, самому уязвимому человеку в деревне, у которого естественная защита нарушена.
Поэтому на обрядах экзорцизма нельзя присутствовать посторонним- можно изгнанную нечисть перехватить.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
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