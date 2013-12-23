Исповедь пойманной ведьмы

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 10:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 61 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 10:06 by

-Рит, ты что тут делаешь? – Наташа зашла в спальню и увидела подружку, склонившуюся над изголовьем двуспальной кровати.-Наташка? - Ритка вздрогнула и оглянулась. В руках у неё что-то блеснуло, Наташа с трудом разглядела тоненькую то ли булавку то ли иголку. Ритка сжалась вся, как будто ожидала удара.-Не объяснишь? – Наташа указала пальцем на блестящее остриё.-Это…в общем…ну… как тебе сказать…-Ты колдуешь что-ли?Ритка кивнула, села на кровать и заплакала. Наташа прикрыла дверь. В гостиной веселились друзья, музыка орала на всю квартиру. Родители Славика уехали на дачу на все выходные и приятель отмечал это событие с привычным размахом.Наташа села рядом с подругой и приобняла за плечи.-Давай рассказывай, зачем ты на родителей Славика порчу наводишь?-Да не зачем, а почему-у… - ныла сквозь слёзы Ритка.-И почему?-Потому что если я не буду, то мне же хуже. Обещай, что никому не расскажешь, Наташ!Наташа кивнула и Рита немного успокоилась.-Я стала ведьмой! Не сама, а случайно, понимаешь? И выбора у меня нет. Я совсем не хотела, а теперь, – Рита громко шмыгнула носом, - вот.-И как тебя угораздило?-Да говорю же случайно! Меня на лето к бабке в деревню отправляли. Так вот, у них там ведьма была, в крайнем доме жила. Вредная такая бабка. В июле она померла, то есть сначала заболела и лежала у себя в избушке, стонала так, что за околицей слышно было. Ну, мы с ребятами и залезли в огород.-Зачем? – ахнула Наташка.-А вот чёрт его знает зачем! Любопытно нам было, что там, в ведьминой избе происходит, а может это она меня колдовством своим приманила. Я только в окно разок заглянула, а она сразу меня заметила. Посмотрела пристально и засмеялась, жутко так, по-ведьмински. Я на месте застыла, пошевелиться со страху не могу. Ведьма смеялась-смеялась и померла. Что дальше было - не помню, я в обморок хлопнулась. Ребята меня на руках до дома бабушкиного тащили. Я ещё неделю с температурой провалялась, а потом началось…Наташка слушала затаив дыхание.-Голоса в голове, ага. Я сначала подумала, что свихнулась. Их несколько и говорят они на неизвестном мне языке, но я их понимаю. Они – зло и сводят меня с ума своим шёпотом. Говорят, что надо навредить тому или другому, и я тут же соображаю, как это можно сделать. Я теперь много всего знаю, чего никогда не видела, не делала и даже не интересовалась. Эта старая ведьма как-то передала мне свои знания. Я пробовала сопротивляться, ну, то есть, не слушаться этих голосов, но они начинают говорить громче, потом и вовсе кричат у меня в голове.Они тогда приказывали мне порчу навести на Бурёнку бабушкину, а я ж знаю, как бабушка её любит и ничего делать не стала. Терпела, сколько могла, пока кровь из ушей не потекла. После моего заклятья голоса сразу стихли, а Бурёнка сдохла через пару дней. Я много чего успела натворить, Наташ… Ты теперь меня презираешь?-Да, нет, вроде. – Наташа пожала плечами, - Я вот о чём подумала: ты ж не только порчу наводить можешь, правда? А приворот, можешь?Рита кивнула.-И тебе без разницы кому пакости делать, лишь бы регулярно? – Наташа улыбнулась, предвидела положительный ответ, и Рита опять кивнула. – Ну, так я тебя поздравляю! С завтрашнего дня начинаем принимать заказы, я всё организую. Рекламку какую-нибудь в интернет закинем, и клиенты косяком пойдут. И голоса в голове заткнутся, и деньжат заработаем! Потомственная ведьма Маргарита! Как тебе? Звучит?Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Колдунья бабушка ведьма порча приворот

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