Ночная погоня

Nik_dk Просмотров: 22 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:13 by

Учительская в каждом учебном заведении — это место, где преподаватели не только готовятся к занятиям. Здесь они обмениваются новостями и сплетнями, рассказывают разные истории. Вот и вчера сидели мы в учительской с несколькими коллегами и болтали о разном. Речь зашла о мистике. И одна из преподавательниц рассказала эту историю. Далее с её слов.У моего отца пять братьев. Трое из них живут в одной махалле, но на разных улицах, довольно далеко от друг от друга расположенных. У одного из них дом стоит на возвышении от дороги, которая идёт рядом с каналом. Младший мой дядя работал на хлопкоочистительном заводе. Однажды он возвращался с ночной смены. Идёт по дороге рядом с каналом и издалека видит какое-то движение у ворот дома брата. Подошёл ближе, смотрит, а это козёл черный там стоит. «Странно, вроде брат коз не держит,» — думает он. Может, кто-то скотинку потерял.Приблизился немного, и тут случилось страшное — козел встал на задние копыта, как человек, и стал стучать в ворота! Дядя опешил, застыл на месте. Козёл постучался несколько раз, потом оглянулся, увидел дядю, и моментально кинулся к нему. Дядя вышел из ступора, смекнул, что если козёл до него доберётся, ему конец, и побежал изо всех сил. Бежит вдоль канала, сзади слышится стук козлиных копыт и вдруг дядя боковым зрением видит, что ещё один козёл присоединился к погоне. Он в жизни так не бегал, но и преследователи не отставали.В какой-то миг дядя оглянулся и видит, что козлов уже несколько, они бежали молча, и от этого было ещё страшней. Дядя стал уставать, он чувствовал, что сейчас упадет и все для него закончится, но вдруг звук копыт стих. Дядя упал на землю, все ещё не веря, что он спасся. Тяжело дыша, он вдруг понял, почему козлы или что там ещё исчезли — издалека слышался азан (призыв на утреннюю молитву). Не буду рассказывать, как он лечился от пережитого страха. Он уволился с завода и переехал в другую махаллю. И никогда не держит скотину. И ещё, он не любит ночью оставаться один.Автор: Простомама.

Ключевые слова: Ночь дядя козёл погоня

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