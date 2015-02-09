Толковый словарь для начинающих авторов

Толковый словарь для начинающих авторовЧитая Фостор, я обратила внимание, что многие начинают примерно так: я новичок, не знаю, с чего начать, или так: пишу в первый раз, извЕните за АшиПки. Надеюсь, мой маленький словарик поможет начинающим в их нелегком труде.)
А. Анон. Аноним, обращение к читателям.
Пример: Анон, я боюсь, он сейчас стучит в мою дверь.
Б. Бабка. Многогранная личность, может колдовать, проклинать, превращаться, шептать. Встречается повсеместно - от глухого леса до соседней квартиры.
Пример: Я шел в школу и вдруг увидел страшную бабку.
В. Вампир. Делится на различные виды. Основные:
Вампир вульгарис. Обычный кровосос.
Вампир сумерикус. Прекрасный готичный " юноша бледный со взором горящим". Влюбляется в дев пубертатного возраста, пользуется взаимностью.
Г. Городок. Место Силы. Во всех Городках происходят разные жуткие истории. Лучше выбирать городок подальше, фиг кто проверит.
Д. Деревня. Обычно заброшенная. Если в Деревне живут люди, среди них обязательно размести Бабку.( см. Бабка.)
Е. Ератник. Белорусский колдун. Про них пиши что угодно, вряд ли они читают Фостор и смогут вас опровергнуть.
Ж. Жердяй, существо из мифологии славян, длинный и тощий дух, бродящий ночью. Если вдруг вы поздно возвращаетесь домой и встретили гопника, можно написать, что это был Жердяй.
З, Завод кирпичный. ( См. кирпич).
И. Игоша. Пропустите, это следующий уровень мастерства.
Й. Йети. Дикий и лохматый, бегает по просторам лесных, горных и туристических историй.
К. Кирпич. Строительный материал, в большом количестве выпускаемый героями в минуты стресса, вплоть до возникновения кирпичного завода.
Пример: " Аноны, от этого ужаса я отложил кучу кирпичей".
Л. Лагерь. Место отдыха детей, подростков и невнятных сущностей - Черной руки, Черной простыни, Одного мальчика, Статуи пионера.
М. Машина. Неплохое средство для поездки в Деревню, где живет Бабка.
Н. Ночь. Каноническое время действия героев страшных историй.
О. Один. Каноническое числительное для тех же историй.
Пример: Я был дома Один. А? То-то!
П. Подвал. Одно из самых популярных мест в страшных историях.
Пример: Я решил проверить, кто же звал меня из подвала. После этого читатель все проглотит.
Р. Родители. Люди, которые всегда отсутствуют, когда надо.
Пример: Я был дома Один, Родители ушли в гости.
С. Собака. Крипи- животное. По желанию автора:
Спасает героя.
Загрызает героя.
Видит нечисть.
Ни фига не видит, дрыхнет спокойно.
Т. Трясина. Не знаешь, что делать с героем, сунь его в трясину и спокойно выключай комп.
У. Упырь. Нежить реликтовая, практически вытесненная вампирами.
Ф. Фостор. Оглянись, ты сейчас на нем.
Х. Хоббиты. Забежали с другого сайта.
Ц. Церковь. Как правило, средство спасения.
Ч. Человек. Встречается во многих историях. Определенными параметрами не отличается.
Пример: Он был похож на человека, но...
Ш. Школа. Место обитания различных неприятных сущностей в крипи рассказах.
Щ. Щупальце. Хватательная и Утягивающая в воду конечность.
Ы. Ырка. Страшный ночной дух в мифологии славян. Только для высшего уровня мастерства.
Э. Эльф. В крипи рассказах встречается редко, не стоит внимания.
Ю. Юрта. Жилище народов Севера. Если вы оттуда, то сами знаете.
Я. Любимое местоимение. Встречается крайне часто во многих рассказах. Стоит обычно в начале почти каждого предложения.
Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 12:00
Сегодня, 11:58 by SniffПросмотров: 84Комментарии: 10
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