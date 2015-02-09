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Несерьезные истории

Толковый словарь для начинающих авторов

Читая Фостор, я обратила внимание, что многие начинают примерно так: я новичок, не знаю, с чего начать, или так: пишу в первый раз, извЕните за АшиПки. Надеюсь, мой маленький словарик поможет начинающим в их нелегком труде.)

А. Анон. Аноним, обращение к читателям.
Пример: Анон, я боюсь, он сейчас стучит в мою дверь.

Б. Бабка. Многогранная личность, может колдовать, проклинать, превращаться, шептать. Встречается повсеместно - от глухого леса до соседней квартиры.
Пример: Я шел в школу и вдруг увидел страшную бабку.

В. Вампир. Делится на различные виды. Основные:
Вампир вульгарис. Обычный кровосос.
Вампир сумерикус. Прекрасный готичный " юноша бледный со взором горящим". Влюбляется в дев пубертатного возраста, пользуется взаимностью.

Г. Городок. Место Силы. Во всех Городках происходят разные жуткие истории. Лучше выбирать городок подальше, фиг кто проверит.

Д. Деревня. Обычно заброшенная. Если в Деревне живут люди, среди них обязательно размести Бабку.( см. Бабка.)

Е. Ератник. Белорусский колдун. Про них пиши что угодно, вряд ли они читают Фостор и смогут вас опровергнуть.

Ж. Жердяй, существо из мифологии славян, длинный и тощий дух, бродящий ночью. Если вдруг вы поздно возвращаетесь домой и встретили гопника, можно написать, что это был Жердяй.

З, Завод кирпичный. ( См. кирпич).

И. Игоша. Пропустите, это следующий уровень мастерства.


Й. Йети. Дикий и лохматый, бегает по просторам лесных, горных и туристических историй.

К. Кирпич. Строительный материал, в большом количестве выпускаемый героями в минуты стресса, вплоть до возникновения кирпичного завода.
Пример: " Аноны, от этого ужаса я отложил кучу кирпичей".

Л. Лагерь. Место отдыха детей, подростков и невнятных сущностей - Черной руки, Черной простыни, Одного мальчика, Статуи пионера.

М. Машина. Неплохое средство для поездки в Деревню, где живет Бабка.

Н. Ночь. Каноническое время действия героев страшных историй.

О. Один. Каноническое числительное для тех же историй.
Пример: Я был дома Один. А? То-то!

П. Подвал. Одно из самых популярных мест в страшных историях.
Пример: Я решил проверить, кто же звал меня из подвала. После этого читатель все проглотит.

Р. Родители. Люди, которые всегда отсутствуют, когда надо.
Пример: Я был дома Один, Родители ушли в гости.

С. Собака. Крипи- животное. По желанию автора:
Спасает героя.
Загрызает героя.
Видит нечисть.
Ни фига не видит, дрыхнет спокойно.

Т. Трясина. Не знаешь, что делать с героем, сунь его в трясину и спокойно выключай комп.

У. Упырь. Нежить реликтовая, практически вытесненная вампирами.

Ф. Фостор. Оглянись, ты сейчас на нем.

Х. Хоббиты. Забежали с другого сайта.

Ц. Церковь. Как правило, средство спасения.

Ч. Человек. Встречается во многих историях. Определенными параметрами не отличается.
Пример: Он был похож на человека, но...

Ш. Школа. Место обитания различных неприятных сущностей в крипи рассказах.

Щ. Щупальце. Хватательная и Утягивающая в воду конечность.

Ы. Ырка. Страшный ночной дух в мифологии славян. Только для высшего уровня мастерства.

Э. Эльф. В крипи рассказах встречается редко, не стоит внимания.

Ю. Юрта. Жилище народов Севера. Если вы оттуда, то сами знаете.

Я. Любимое местоимение. Встречается крайне часто во многих рассказах. Стоит обычно в начале почти каждого предложения.

Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 12:00
Сегодня, 11:58 by SniffПросмотров: 84Комментарии: 10
+6

Ключевые слова: Словарь бабка кирпичи вампир авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 12:08
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (6037|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 2 417
Хорошая шпаргалка) Хотя половинку буквы К я бы Котикам отдал. Это отдельный пласт историй) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: Sniff
Сегодня, 12:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 112
Это точно)) Колебалась между Кирпичами и Котиками)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#3 написал: Летяга
Сегодня, 12:15
+3
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 712
Комментариев: 8 226
Цитата: Sniff
Колебалась между Кирпичами и Котиками)

У нас котики актуальнее. За кирпичи и тапками можем закидать)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#4 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:26
+2
Группа: Посетители
Репутация: (204|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 812
Я сейчас поржала от души! Больше всего понравилось про собаку и человек. Классно придумано, плюсище,+++. dance2
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#5 написал: Крокозябла
Сегодня, 12:28
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (524|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 704
Чудесная шпаргалка! Надо по ней еще уровень знания начинающих авторов проверять. Типа экзамена: выучил - проходишь дальше))
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#6 написал: Estellan
Сегодня, 13:46
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1378|0)
Публикаций: 153
Комментариев: 1 743
453 Ну вот зачем? Часть авторов и так исключительно по этому шаблону и пишет. Причем в таком же порядке.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 14:48
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2051|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 092
Я тоже голосую за котиков, кирпичи это же шпора для "комментаторов")) весело получилось +
Кстати, слабо словарь для истовых комментаторов сварганить?))
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#8 написал: Asheera
Сегодня, 16:04
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: (256|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 820
Цитата: Tigger power
Кстати, слабо словарь для истовых комментаторов сварганить?))

Я тоже за)
Посмеялась, плюс!))
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#9 написал: Sniff
Сегодня, 16:08
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Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 112
[quote=Tigger power]Я тоже голосую за котиков, кирпичи это же шпора для "комментаторов")) весело получилось +
Кстати, слабо словарь для истовых комментаторов сварганить?))[/quote

Да попробовать- то можно) Это типа " ниасилил" и " многабукав"?)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 16:40
+1
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Комментариев: 4 092
[quote=Sniff][quote=Tigger power]Я тоже голосую за котиков, кирпичи это же шпора для "комментаторов")) весело получилось +
Кстати, слабо словарь для истовых комментаторов сварганить?))[/quote

Да попробовать- то можно) Это типа " ниасилил" и " многабукав"?)[/quote]
Типа того))) но там на все буквы алфавита и не набрать будет, в том то и дело, что все комменты на одно лицо у них)
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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