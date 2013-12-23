"Я весёлый таракан..."

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:13

Aksia Просмотров: 31 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 17:13 by

Несколько лет назад мой ребенок накачал себе на карту памяти много разной музыки и ходил гулять на даче по вечерам с громко орущей mp3-колонкой. Свою музыкальную коллекцию он периодически обновлял.И вот в один из вечеров прибегает дитя моё домой какое-то взъерошенное:- Мам, у меня сейчас что-то странное было... Сидим с друзьями на речке, музыку слушаем, и вдруг из колонки такие страшные звуки раздались... Я кирпичей отложил прямо на месте... Послушай вот.Включает агрегат, начинает проматывать треки... И тут действительно что-то странное слышится: сначала церковное пение на латыни, потом на его фоне такой звучный мужской голос начинает читать, опять же, на латыни явно молитву (можно было различить Pater Deus и Filius), а после этого начинает вещать противный скрежещущий голос, говорящий на немецком...В первые секунды я в ступоре, настолько неожиданным было услышанное. Потом мозги заработали, и до меня начало доходить, что это совершенно определенно фрагмент звуковой дорожки из фильма ужасов про одержимость. Говорю об этом сыну. Он всё равно еще с круглыми глазами: "КАК ЭТО попало в мои треки???"Разгадка оказалась банальной. Мы залезли в сохраненные на ноутбуке файлы, которые он потом скидывал на карту памяти, и обнаружили, что вместо песенки "Я весёлый таракан, я бегу, бегу, бегу..." сынуле попался файлик с пугающей записью. Видимо, какой-то шутничок его на сайт закинул ради прикола. Надо сказать, прикол удался)))Может, кто-нибудь знает, что это за фильмец был? Я именно такие смотреть не люблю, но интересно же)P.S. Файл страшный не сохранился, давно дело было.

Ключевые слова: Трек страх прикол таракан музыка сын авторская история

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