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Несерьезные истории

"Я весёлый таракан..."

Несколько лет назад мой ребенок накачал себе на карту памяти много разной музыки и ходил гулять на даче по вечерам с громко орущей mp3-колонкой. Свою музыкальную коллекцию он периодически обновлял.

И вот в один из вечеров прибегает дитя моё домой какое-то взъерошенное:
- Мам, у меня сейчас что-то странное было... Сидим с друзьями на речке, музыку слушаем, и вдруг из колонки такие страшные звуки раздались... Я кирпичей отложил прямо на месте... Послушай вот.

Включает агрегат, начинает проматывать треки... И тут действительно что-то странное слышится: сначала церковное пение на латыни, потом на его фоне такой звучный мужской голос начинает читать, опять же, на латыни явно молитву (можно было различить Pater Deus и Filius), а после этого начинает вещать противный скрежещущий голос, говорящий на немецком...

В первые секунды я в ступоре, настолько неожиданным было услышанное. Потом мозги заработали, и до меня начало доходить, что это совершенно определенно фрагмент звуковой дорожки из фильма ужасов про одержимость. Говорю об этом сыну. Он всё равно еще с круглыми глазами: "КАК ЭТО попало в мои треки???"

Разгадка оказалась банальной. Мы залезли в сохраненные на ноутбуке файлы, которые он потом скидывал на карту памяти, и обнаружили, что вместо песенки "Я весёлый таракан, я бегу, бегу, бегу..." сынуле попался файлик с пугающей записью. Видимо, какой-то шутничок его на сайт закинул ради прикола. Надо сказать, прикол удался)))

Может, кто-нибудь знает, что это за фильмец был? Я именно такие смотреть не люблю, но интересно же)

P.S. Файл страшный не сохранился, давно дело было.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13 by AksiaПросмотров: 31Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Трек страх прикол таракан музыка сын авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:44
+1
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Мне то подумалось, что это продолжение бабклавиного таракана.
Фильмы не смотрю такие, не интересуюсь
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Летяга
Сегодня, 18:49
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Публикаций: 661
Комментариев: 8 002
Хороший прикол, качественный. Только ну нафиг таких шутников.
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