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Несерьезные истории

Ноги (Пятничная рассказявка №311)

Морская ведьма Урсула залезла с ногами в любимое кресло и налила себе чая из водорослей. Но послеобеденную минутку спокойствия грубо прервали.

— Якорь мне в ухо! Ты дома, селёдка тухлая?

От хриплого прокуренного голоса дрожали стёкла и фарфоровые слоники на серванте. Ведьма тяжело вздохнула, отставила чашку и крикнула:

— Дома, открыто!

Хлопнула дверь, и в комнату вплыла русалочка. Милое, чудесное создание, с большими наивными глазами.

— Здорово, килька волосатая, — пробасила гостья, — семь футов тебе под килем и мачту потолще.

Урсула закатила глаза и опять вздохнула. За годы знакомства она так и не смогла привыкнуть к контрасту ангельской внешности и манере разговаривать.

— В общем, это, — русалочка запнулась и покраснела, — триста акул мне в глотку, по делу я к тебе.

Хозяйка махнула рукой.

— Успеешь. Садись чай пить. И пироженку бери, сама пекла.

Чаёвничали молча. Русалочка мрачно сидела над чашкой, с хмурым видом жуя печенье. А ведьма отдыхала от гомона клиенток своего салона “ногтевого сервиса”.

— Так что ты хотела?

Хозяйка отставила пустую тарелочку с крошками от пирожного и улыбнулась.

— Ноги хочу, три тысячи каракатиц мне на хвост.

— Зачем? — ведьма удивленно подняла тонкие выщипанные брови.

— Влюбилась, — шмыгнула носом русалочка, — камбала я дохлая.

— Это в кого? Нет, не говори, дай сама угадаю… В тритончика какого-нибудь? А ноги тогда зачем? Они хвосты любят.

— Нет, — мрачно буркнула гостья.

— А в кого? Неужто в Осьминога? Тогда не ноги нужны, а щупальца.

— В принца, — русалочка достала носовой платок и трубно высморкалась.

— Да ты что!? Серьезно?

Несчастная влюблённая кивнула.

— Ну, ничего себе. Бедненькая. Тут без ног, конечно, никак, согласна. Только и они тебе не помогут.

— Это ещё почему?

— Милая, — ведьма похлопала её по руке, — принц существо утонченное, возвышенное. А ты хоть раз обращала внимание, как ты разговариваешь? Это же ужас какой-то!

— Я что, виновата, что у меня папа — боцман? Виновата, да? Как научил он меня, так и говорю.

— А голос? Тебе в туман сиреной на маяке работать надо. А твоя трубка? Ты же дымишь, как паровоз.

Русалочка достала из сумочки здоровенную пенковую трубку и с любовью погладила.

— Это папина. Он мне на память оставил, когда в последний рейс уходил.

— И как ты принца соблазнять собираешься? Подойдёшь, дымя трубкой, и как гаркнешь: “а ну женись, селедка сухопутная, а то на рее повешу”? Так?

Несчастная девушка разрыдалась.

— Ну, ну. Не надо плакать. Да зачем тебе этот принц нужен? Мы тебя тут с кем-нибудь познакомим. И ноги тебе совершенно не нужны. Давай я тебя лучше на ноготочки запишу?

— Нет! Три тысячи каракатиц, нет! Кильку дохлую мне за пазуху! Бим-бом-брамсели! Хочу принца!

— А разговаривать ты с ним как будешь?

Русалочка надулась и засопела.

— Придумай что-нибудь. Ты же умная. Самая настоящая ведьма.

Урсула на мгновение задумалась и расплылась в улыбке.

— Есть одно средство. Но будет сложно.

— Я на все готова! Три тысячи морских чертей!

— Тебе придется молчать.

— Чтоб меня на рее повесили!

— Пусть думает, что ты немая.

— Это невозможно!

— Принца хочешь?

— Но, как? Мне же надо с ним общаться, он же не килька какая.

— Письма ему будешь писать. Записочки. Эсэмэски отправлять. В конце концов, поставишь вотсап, будете в нём общаться.

Русалочка покачала головой.

— А если он спросит, что со мной?

Урсула махнула рукой.

— Ответишь, что морская ведьма голоса лишила. Согласна?

Девушка кивнула.

— Замечательно! Пойдем делать тебе ноги.

— Так сразу?

— А чего тянуть? Ноги делать проще, чем ногти наращивать, уж поверь специалисту. Кстати, маникюр я тебе тоже советую сделать.



Свадьбу русалочка и принц сыграли через месяц. Жених был без памяти влюблен в невесту. Он немного колебался вначале, смущаясь, что невеста немая. Но девушка компенсировала это сообщениями через сеть. Точку поставил старый король:

— Ты сын даже не представляешь, как тебе повезло. Я твою мать, конечно, люблю, но тут тебе завидую.

Потянулись обычные будни королевской семьи. Молодые жили душа в душу. Невестка ни разу не поспорила со свекровью, чем завоевала искреннюю симпатию. И только свёкр тяжело вздыхал, особенно во время споров о бюджете королевства. Принцесса же светилась от радости, счастливая, как никогда.

И только в полнолуния, когда прилив был особенно сильным, девушка убегала из дворца. Накинув тёмный плащ, пробиралась на берег моря. Забиралась на скалу и отводила душу.

— Бим-бом-брамсели твою каракатицу! Грот-мачту тебе по самый зюйд-зюйд-вест! Щупальцем тебе по заднице, крыса сухопутная!

Когда горло начинало першить от крика, русалочка закуривала трубку. Выпускала в ночное небо кольца дыма. И снова кричала, заставляя море идти волнами.

Уже под утро она возвращалась обратно. Тихонько пробиралась коридорами дворца в свои покои. Чистила зубы мятной пастой, чтобы убрать запах табака. Тихо ложилась в постель, прижималась к любимому принцу и засыпала спокойная и счастливая.

А на берегу моря до самого рассвета вскипала на прибрежных скалах морская пена, красная от смущения.


Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 10:13 by ЛетягаПросмотров: 47Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Урсула ведьма русалочка ноги немота рассказявка

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (485|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 572
Вона как было на самом деле-то!)))
Отличная пятничная сказка для хорошего настроения. Все мы немного Русалочки в душЕ...
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:50
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1985|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 794
Посмеялась от души)) Папа боцман это опасная штука, а куда деваться)+++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: murikns
Сегодня, 13:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 417
)))))))))))))))))))))))))) история супер!!!Русалочка-боцман)))))0
Зарегистрирован: 19.12.2011
 
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