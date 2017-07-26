Ноги (Пятничная рассказявка №311)Морская ведьма Урсула залезла с ногами в любимое кресло и налила себе чая из водорослей. Но послеобеденную минутку спокойствия грубо прервали.
— Якорь мне в ухо! Ты дома, селёдка тухлая?
От хриплого прокуренного голоса дрожали стёкла и фарфоровые слоники на серванте. Ведьма тяжело вздохнула, отставила чашку и крикнула:
— Дома, открыто!
Хлопнула дверь, и в комнату вплыла русалочка. Милое, чудесное создание, с большими наивными глазами.
— Здорово, килька волосатая, — пробасила гостья, — семь футов тебе под килем и мачту потолще.
Урсула закатила глаза и опять вздохнула. За годы знакомства она так и не смогла привыкнуть к контрасту ангельской внешности и манере разговаривать.
— В общем, это, — русалочка запнулась и покраснела, — триста акул мне в глотку, по делу я к тебе.
Хозяйка махнула рукой.
— Успеешь. Садись чай пить. И пироженку бери, сама пекла.
Чаёвничали молча. Русалочка мрачно сидела над чашкой, с хмурым видом жуя печенье. А ведьма отдыхала от гомона клиенток своего салона “ногтевого сервиса”.
— Так что ты хотела?
Хозяйка отставила пустую тарелочку с крошками от пирожного и улыбнулась.
— Ноги хочу, три тысячи каракатиц мне на хвост.
— Зачем? — ведьма удивленно подняла тонкие выщипанные брови.
— Влюбилась, — шмыгнула носом русалочка, — камбала я дохлая.
— Это в кого? Нет, не говори, дай сама угадаю… В тритончика какого-нибудь? А ноги тогда зачем? Они хвосты любят.
— Нет, — мрачно буркнула гостья.
— А в кого? Неужто в Осьминога? Тогда не ноги нужны, а щупальца.
— В принца, — русалочка достала носовой платок и трубно высморкалась.
— Да ты что!? Серьезно?
Несчастная влюблённая кивнула.
— Ну, ничего себе. Бедненькая. Тут без ног, конечно, никак, согласна. Только и они тебе не помогут.
— Это ещё почему?
— Милая, — ведьма похлопала её по руке, — принц существо утонченное, возвышенное. А ты хоть раз обращала внимание, как ты разговариваешь? Это же ужас какой-то!
— Я что, виновата, что у меня папа — боцман? Виновата, да? Как научил он меня, так и говорю.
— А голос? Тебе в туман сиреной на маяке работать надо. А твоя трубка? Ты же дымишь, как паровоз.
Русалочка достала из сумочки здоровенную пенковую трубку и с любовью погладила.
— Это папина. Он мне на память оставил, когда в последний рейс уходил.
— И как ты принца соблазнять собираешься? Подойдёшь, дымя трубкой, и как гаркнешь: “а ну женись, селедка сухопутная, а то на рее повешу”? Так?
Несчастная девушка разрыдалась.
— Ну, ну. Не надо плакать. Да зачем тебе этот принц нужен? Мы тебя тут с кем-нибудь познакомим. И ноги тебе совершенно не нужны. Давай я тебя лучше на ноготочки запишу?
— Нет! Три тысячи каракатиц, нет! Кильку дохлую мне за пазуху! Бим-бом-брамсели! Хочу принца!
— А разговаривать ты с ним как будешь?
Русалочка надулась и засопела.
— Придумай что-нибудь. Ты же умная. Самая настоящая ведьма.
Урсула на мгновение задумалась и расплылась в улыбке.
— Есть одно средство. Но будет сложно.
— Я на все готова! Три тысячи морских чертей!
— Тебе придется молчать.
— Чтоб меня на рее повесили!
— Пусть думает, что ты немая.
— Это невозможно!
— Принца хочешь?
— Но, как? Мне же надо с ним общаться, он же не килька какая.
— Письма ему будешь писать. Записочки. Эсэмэски отправлять. В конце концов, поставишь вотсап, будете в нём общаться.
Русалочка покачала головой.
— А если он спросит, что со мной?
Урсула махнула рукой.
— Ответишь, что морская ведьма голоса лишила. Согласна?
Девушка кивнула.
— Замечательно! Пойдем делать тебе ноги.
— Так сразу?
— А чего тянуть? Ноги делать проще, чем ногти наращивать, уж поверь специалисту. Кстати, маникюр я тебе тоже советую сделать.
Свадьбу русалочка и принц сыграли через месяц. Жених был без памяти влюблен в невесту. Он немного колебался вначале, смущаясь, что невеста немая. Но девушка компенсировала это сообщениями через сеть. Точку поставил старый король:
— Ты сын даже не представляешь, как тебе повезло. Я твою мать, конечно, люблю, но тут тебе завидую.
Потянулись обычные будни королевской семьи. Молодые жили душа в душу. Невестка ни разу не поспорила со свекровью, чем завоевала искреннюю симпатию. И только свёкр тяжело вздыхал, особенно во время споров о бюджете королевства. Принцесса же светилась от радости, счастливая, как никогда.
И только в полнолуния, когда прилив был особенно сильным, девушка убегала из дворца. Накинув тёмный плащ, пробиралась на берег моря. Забиралась на скалу и отводила душу.
— Бим-бом-брамсели твою каракатицу! Грот-мачту тебе по самый зюйд-зюйд-вест! Щупальцем тебе по заднице, крыса сухопутная!
Когда горло начинало першить от крика, русалочка закуривала трубку. Выпускала в ночное небо кольца дыма. И снова кричала, заставляя море идти волнами.
Уже под утро она возвращалась обратно. Тихонько пробиралась коридорами дворца в свои покои. Чистила зубы мятной пастой, чтобы убрать запах табака. Тихо ложилась в постель, прижималась к любимому принцу и засыпала спокойная и счастливая.
А на берегу моря до самого рассвета вскипала на прибрежных скалах морская пена, красная от смущения.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 10:13 by ЛетягаПросмотров: 47Комментарии: 3
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