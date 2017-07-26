Ноги (Пятничная рассказявка №311)

Летяга Просмотров: 47 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 10:13 by

Морская ведьма Урсула залезла с ногами в любимое кресло и налила себе чая из водорослей. Но послеобеденную минутку спокойствия грубо прервали.— Якорь мне в ухо! Ты дома, селёдка тухлая?От хриплого прокуренного голоса дрожали стёкла и фарфоровые слоники на серванте. Ведьма тяжело вздохнула, отставила чашку и крикнула:— Дома, открыто!Хлопнула дверь, и в комнату вплыла русалочка. Милое, чудесное создание, с большими наивными глазами.— Здорово, килька волосатая, — пробасила гостья, — семь футов тебе под килем и мачту потолще.Урсула закатила глаза и опять вздохнула. За годы знакомства она так и не смогла привыкнуть к контрасту ангельской внешности и манере разговаривать.— В общем, это, — русалочка запнулась и покраснела, — триста акул мне в глотку, по делу я к тебе.Хозяйка махнула рукой.— Успеешь. Садись чай пить. И пироженку бери, сама пекла.Чаёвничали молча. Русалочка мрачно сидела над чашкой, с хмурым видом жуя печенье. А ведьма отдыхала от гомона клиенток своего салона “ногтевого сервиса”.— Так что ты хотела?Хозяйка отставила пустую тарелочку с крошками от пирожного и улыбнулась.— Ноги хочу, три тысячи каракатиц мне на хвост.— Зачем? — ведьма удивленно подняла тонкие выщипанные брови.— Влюбилась, — шмыгнула носом русалочка, — камбала я дохлая.— Это в кого? Нет, не говори, дай сама угадаю… В тритончика какого-нибудь? А ноги тогда зачем? Они хвосты любят.— Нет, — мрачно буркнула гостья.— А в кого? Неужто в Осьминога? Тогда не ноги нужны, а щупальца.— В принца, — русалочка достала носовой платок и трубно высморкалась.— Да ты что!? Серьезно?Несчастная влюблённая кивнула.— Ну, ничего себе. Бедненькая. Тут без ног, конечно, никак, согласна. Только и они тебе не помогут.— Это ещё почему?— Милая, — ведьма похлопала её по руке, — принц существо утонченное, возвышенное. А ты хоть раз обращала внимание, как ты разговариваешь? Это же ужас какой-то!— Я что, виновата, что у меня папа — боцман? Виновата, да? Как научил он меня, так и говорю.— А голос? Тебе в туман сиреной на маяке работать надо. А твоя трубка? Ты же дымишь, как паровоз.Русалочка достала из сумочки здоровенную пенковую трубку и с любовью погладила.— Это папина. Он мне на память оставил, когда в последний рейс уходил.— И как ты принца соблазнять собираешься? Подойдёшь, дымя трубкой, и как гаркнешь: “а ну женись, селедка сухопутная, а то на рее повешу”? Так?Несчастная девушка разрыдалась.— Ну, ну. Не надо плакать. Да зачем тебе этот принц нужен? Мы тебя тут с кем-нибудь познакомим. И ноги тебе совершенно не нужны. Давай я тебя лучше на ноготочки запишу?— Нет! Три тысячи каракатиц, нет! Кильку дохлую мне за пазуху! Бим-бом-брамсели! Хочу принца!— А разговаривать ты с ним как будешь?Русалочка надулась и засопела.— Придумай что-нибудь. Ты же умная. Самая настоящая ведьма.Урсула на мгновение задумалась и расплылась в улыбке.— Есть одно средство. Но будет сложно.— Я на все готова! Три тысячи морских чертей!— Тебе придется молчать.— Чтоб меня на рее повесили!— Пусть думает, что ты немая.— Это невозможно!— Принца хочешь?— Но, как? Мне же надо с ним общаться, он же не килька какая.— Письма ему будешь писать. Записочки. Эсэмэски отправлять. В конце концов, поставишь вотсап, будете в нём общаться.Русалочка покачала головой.— А если он спросит, что со мной?Урсула махнула рукой.— Ответишь, что морская ведьма голоса лишила. Согласна?Девушка кивнула.— Замечательно! Пойдем делать тебе ноги.— Так сразу?— А чего тянуть? Ноги делать проще, чем ногти наращивать, уж поверь специалисту. Кстати, маникюр я тебе тоже советую сделать.Свадьбу русалочка и принц сыграли через месяц. Жених был без памяти влюблен в невесту. Он немного колебался вначале, смущаясь, что невеста немая. Но девушка компенсировала это сообщениями через сеть. Точку поставил старый король:— Ты сын даже не представляешь, как тебе повезло. Я твою мать, конечно, люблю, но тут тебе завидую.Потянулись обычные будни королевской семьи. Молодые жили душа в душу. Невестка ни разу не поспорила со свекровью, чем завоевала искреннюю симпатию. И только свёкр тяжело вздыхал, особенно во время споров о бюджете королевства. Принцесса же светилась от радости, счастливая, как никогда.И только в полнолуния, когда прилив был особенно сильным, девушка убегала из дворца. Накинув тёмный плащ, пробиралась на берег моря. Забиралась на скалу и отводила душу.— Бим-бом-брамсели твою каракатицу! Грот-мачту тебе по самый зюйд-зюйд-вест! Щупальцем тебе по заднице, крыса сухопутная!Когда горло начинало першить от крика, русалочка закуривала трубку. Выпускала в ночное небо кольца дыма. И снова кричала, заставляя море идти волнами.Уже под утро она возвращалась обратно. Тихонько пробиралась коридорами дворца в свои покои. Чистила зубы мятной пастой, чтобы убрать запах табака. Тихо ложилась в постель, прижималась к любимому принцу и засыпала спокойная и счастливая.А на берегу моря до самого рассвета вскипала на прибрежных скалах морская пена, красная от смущения.Автор: Александр Котобус Горбов.

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