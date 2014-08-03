Амулет от венца безбрачия

Сделано_в_СССР Просмотров: 21 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:20 by

-Я всё знаю! На тебе венец безбрачия!Я зевнула и посторонилась, пропуская Ритку в квартиру.-Ты меня вообще слышишь?-Рит, в двенадцать ночи я вообще ничего не слышу, я сплю. И тебе советую.-Так всю жизнь проспать можно! – возмутилась подруга, усаживаясь за стол на кухне. – Тебе тридцать четыре скоро и до сих пор ни семьи, ни детей. Даже жениха на примете нет. Но к твоему счастью есть я! И я уже всё выяснила.-Что? – я поставила чайник. Кофе мне просто необходим.-Да всё! Я уверенна, на тебе порча! "Венец безбрачия" называется. Все симптомы сходятся. У тебя с мужиками вообще никак. Один тебя накануне свадьбы бросил, другой два года голову морочил, только жрать к тебе ходил, ты сама припомни! А последний, этот твой Виталик, и вовсе – испарился! Сказал, что уедет по делам на пару дней, и пропал на месяц! Я ж сама тебе его искать помогала, пришлось ещё к однокурснику обращаться, в полицию. Оказалось, что Виталик женат и живёт на другом конце страны. Аферист хренов!-Просто не везёт, – я тяжело вздохнула. Мне казалось, что у нас с Виталиком настоящая любовь, он даже о свадьбе заговаривал, а оказалось…-Ладно, не раскисай! Я знаю, как тебе помочь! – Ритка распахнула шубу и вытряхнула из-за пазухи меховой комочек. Комочек завозился на столе и неуверенно гавкнул.-Это же щенок! – Я чуть не выронила кружку с кофе. – Рита!-Спокойно, подруга! Это не просто щенок, это – решение всех твоих проблем! И это – девочка. Собаки, ты знаешь, они всякую чертовщину чуют, она тебя будет от любой колдовской фигни защищать, как амулет от порчи или сглаза какого-нибудь. Нужно только ритуал провести, чтоб всё сработало! – Рита протянула руку. - Давай сюда свой крестик.Спорить с Риткой я не стала. Давно уже убедилась, что это - бесполезное занятие. Мы с ней с первого класса дружим. Если Ритка что-то решила, то лучше не стоять у неё на пути, снесёт, как ураган.Я покорно сняла с шеи крестик и отдала подруге, погладила щеночка. Значит, у меня теперь есть собака. Я давно хотела завести питомца, но никак не решалась. Рита бубнила что-то и водила крестиком в воздухе над собачкой. Она не обращала на эти манипуляции никакого внимания, обнюхивала мою руку, лизала пальцы.-Готово! – подруга вернула мне крестик. – Теперь всё у тебя наладится!Я недоверчиво хмыкнула и ойкнула, собачонка укусил меня за палец.Ритка сбежала, как только моя новая питомица сделала лужу посреди стола. Я назвала её Ниагара.Рано утром, толком не проснувшись, я повела Ниагару на улицу. В подъезде нос к носу столкнулась с Виталиком. Он вручил мне огромный букет алых роз и сделал предложение.Виталик объяснил, что уезжал, чтобы оформить развод. С женой они уже давно отдельно жили. Хотел по-быстрому всё сделать, но бывшая жена затеяла судебное разбирательство по поводу имущества. Он приехал, как только смог и с поезда - сразу ко мне.Пока он извинялся за свой побег и клялся мне в любви, Ниагара успела облить его ботинок.Ритка прыгала от радости, когда узнала, что у меня скоро свадьба. Она до сих пор думает, что её заговор и маленькая собачка помогли мне снять венец безбрачия.Я её не разубеждаю, знаю, что это бесполезное занятие.Сама я конечно во всё это не верю, но Ниагару возьму с собой в ЗАГС. Пусть мой амулет будет при мне, на всякий случай.Автор - Новая сказка.

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