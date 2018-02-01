Жалобная книга потусторонних

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:35

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:35 by

Я валялась на диване, бессмысленно глядя в потолок. Голова была совершенно пуста, думать ни о чем не хотелось. Мысль про "нечего надеть" лениво преследовала мысль про "надо сходить в магазин". Поэтому, когда черт ткнул меня когтем в бок, я чуть не подпрыгнула.- Опять ты впала в свою заоблачную меланхолию, - ворчливо проговорил он.- Такова моя творческая натура, - я села и пожала плечами. Из кухни доносился аромат свежесваренного кофе.- Это не натура такова, это блажь - вот это что...- Блажь - тоже часть натуры, - мне было лениво спорить, но я как-то по привычке это все же делала.Черт вернулся с кухни, таща в руке поднос, на котором были художественно разложены бутерброды, и стояла большая чашка кофе.- Ваш завтрак, сударыня!- Шарма-а-ан, - протянула я, мурлыкая от предвкушения. Потом благостный настрой с меня слетел. Я подозрительно уставилась на черта: - Слушай, а что это ты такой добрый сегодня? Тебе что-то от меня нужно?- Ничего подобного, - отчеканил черт. - Просто я решил таким образом вдохновить тебя на подвиги и великие дела. А то эта твоя хандра...И он с шипением выпустил воздух. А я принялась за завтрак.- В сущности, самая большая ошибка человека в этой жизни - это поверить в то, что он не один, - разглагольствовал черт, пока я жевала бутерброды, запивая их кофе. - Он начинает думать, что в трудный момент ему помогут, что друзья подставят... хм... дружеское плечо, что теперь ему не придется сражаться с жизнью в одиночку. Только эта вера человека и разрушает в конце концов!- Не поняла, - прожевав очередной кусочек, проговорила я. - Ты хочешь сказать, что никто на самом деле человеку не помогает?- О-о-о, - черт со значением поднял когтистый палец. - В этом-то и заключается ловушка. Сначала кто-то человеку, конечно, помогает. Проблемы решаются намного быстрее и легче, человек расслабляется, уверовав в наличие рядом дружеской поддержки, и вот тут-то случается она...- Кто "она"?- Жо%а, - черт насупился. - Это когда наступаeт много-много проблем, а друзья делают ноги. И человек сидит и ничего не может с этим поделать, потому что один он справлятся с жо%ой уже не умеет, а друзья все как назло - фьюить! И делись.- Куда делись? - я поперхнулась- Ну мало ли куда... У каждого своя жо%а. А вообще - мне пора, заболтался у тут с тобой. Черт исчез в облаке серного дыма.- Ну вo-o-от, - разочарованно протянула я, нацелившись было на очередной бутерброд.Но тут из еще не растаявшего облака наполовину высунулся черт:- Упс, чуть не забыл! - щелкнул пальцами, и поднос, еще наполненный вкусными утренними яствами, исчез с тихим хлопком. - Иллюзорным завтраком сыт не будешь! Сходи-ка лучше в магазин!Автор - Крылова Элла Валентиновна.

Ключевые слова: Диван мысль магазин чёрт кофе бутерброды иллюзорный завтрак

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