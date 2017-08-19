Красота

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:40

Причина: Авторская стилистика сохранена

Космонасть Просмотров: 51 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 02:40 by

— А это вы чем, простите, лицо намазали? – спросил голос.Женщина не ожидала вопроса. Она думала, что в кабинет никто не может войти, кроме девушки-косметолога, которая такого спрашивать бы не стала.— Это профессиональная маска, она ответила, не раскрывая глаз, потому что глаза под этой маской раскрывать было нельзя.— Хм, я-то думала, это только у артистов профессиональное – маски… И что, помогает?— Естественно! Морщины подтягивает, проблемы с кожей убирает, – женщина начинала раздражаться.— Красоту, значит, наводит?— Да.— А бояться тебя люди тоже перестают, от этой маски? Вас вот, не боятся?— Нет. Меня не боятся. – Что за безобразие происходит в этом салоне?— А меня да. Не понимаю, почему. Я вот, по-настоящему только кота Шрёдингера боюсь.— Почему это?— Ну, представьте только, чудище какое – и жив, и мертв одновременно.— Но такого не бывает!— Ага. И я о том же: жив, мертв, и еще и не бывает его – и все это одновременно.— Девушка, если у вас такие проблемы, что вас боятся, то никакая маска тут не поможет! Маска только для лица!— Ну а мне что делать-то для всей, так сказать, фигуры?Женщина злилась, она совершенно не понимала, за что платит салону такие деньги, если ей не могут обеспечить элементарный покой и оградить от какой-то страшной тетки, задающей глупые вопросы.— Слушайте, чего вы ко мне пристали? Обратитесь вон к косметологам. К фитнесс-тренерам. К косметическим хирургам в конце концов!— Да обращалась... – вздохнул голос. – В обморок они сразу падают. А вы, я вижу, понимаете в этом. Бываете тут чуть ли не по два раза на день.— Нужно за собой следить!— Полностью с вами согласна. Красота – страшная сила. А я разве не слежу? Слежу! И одежду подбираю и аксессуары. Даже, вот о масках задумалась. Все равно боятся. Как ни приду – в крик.— Страшная, как смерть? – злорадно хохотнула женщина, затем вспомнила, что смеяться тоже нельзя и снова застыла с бесстрастным лицом.— Да. Только не как.Женщина не поняла, но отвечать не стала.— У меня проблемы с фигурой.— Лишний вес?— Да не то чтобы… Но кость, мне кажется широковата. Можно было бы и поизящнее. С кожей проблем нет, потому что кожи нет.Женщина снова не поняла, и опять промолчала.— Но зубы зато хорошие. И волосы, слава богу, не выпадают. Тоже, согласитесь, важно.— Укрепляли? – женщина мечтала, чтобы эта тетка от нее отстала.— Да. Но не удержались.— Так, я не поняла? Вы что, лысая?— Почему сразу лысая! Я отполированная!— Не мудрено, что вас все боятся, – фыркнула женщина, – с такой-то рожей.— А как же глаза? Глаза у меня знаете, какие красивые! Просто огонь! А коса у меня какая! Ух! Красотища!— Так вы сказали, что лысая или… хм… отполированная, – женщина готова была плюнуть на все процедуры, вскочить и устроить тут грандиозный скандал, выясняя, кто пустил к ней эту тетку.— Да. А коса у меня из лучшей стали, между прочим. Она тоже отполированная.— Вы ненормальная?— А кто сейчас нормальный? – вздохнул голос. – Да и будешь тут нормальным, когда тебе этот кот Шрёдингера преследует. Прямо кошмар какой-то, а не кот! Забирать его? Или не забирать? Как я могу кого-то одновременно забрать и не забрать?— Что вы заладили со своим котом!— Это не мой кот, а Шрёдингера. Самого Шрёдингера я уже забрала, а с котом этим его мучаюсь.— Чего вы от меня хотите? Что вы вообще, тут делаете!— Да так, шутки шучу. Время тяну… Думаю, вот бы такой салон, только не для тела, а для души открыть.— Зачем это вам?— Как зачем? Вот вы, например, за собой следите, но очень однобоко.— Что значит однобоко?! – женщине очень хотелось посмотреть на эту наглую тетку, но если она откроет глаза – морщины не разгладятся так, как нужно.— Ну, за телом следите, а с душой мне прямо-таки стыдно рядом идти.— Вы о чем?— Страшненькая она у вас, душонка-то. Лишний вес высокомерия, плоские формы мыслей, обвисшие стремления. Завистью всю посыпало, как подростка с гормональным всплеском. Искореженное мировоззрение, хромые принципы, бледная воля. Вы бы хоть раз масочку помощи ближнему приложили. Или милосердием, что ли, намазались бы. А то сладостными проклятиями в адрес знакомых на ночь злоупотребляете. Презрение к окружающим такое в себе вырастили, что ни в какие ворота рая не протиснетесь.Женщина не выдержала, подняла голову, стряхнула с глаз ватные диски, и увидела перед собой скелет в черном балахоне, в глубине черепа зловеще горели глаза, в руках сверкала до блеска начищенная новая коса:— Смерть! – закричала в ужасе женщина.— Агасики… — вздохнула Смерть. – Так, к чему это я?.. Занялась бы ты своей душой, а то придет время тебя забирать, а мне стыдно. Увидят еще Мор с Чумой — засмеют. Так что, пока не поздно…Силуэт в черном балахоне вдруг рассеялся. На месте, где сидела Смерть, еще некоторое время продолжали гореть огоньки глаз, а потом они тоже исчезли.Женщину трясло.— Время процедуры вышло, — раздался доброжелательный голос сотрудницы салона. Она вошла в кабинет, улыбаясь, но потом увидела, в каком состоянии клиентка, и улыбка сползла с ее лица. – Вам еще спа-массаж назначен… вас проводить?..— Нет! – закричала женщина. – Потом! Где тут ближайший благотворительный салон… тьфу ты… фонд?— То-то же, — довольно проговорила невидимая сейчас Смерть. — В человеке все должно быть прекрасно. Так ведь, Высокомерие? Не в обиде на меня, что клиентку твою отбила?Зависший в воздухе между полом и потолком мужчина в черном, связанный по рукам и ногам простой конопляной веревкой, что служила когда-то Смерти поясом, только презрительно хмыкнул и брезгливо поджал губы.Автор - Владислав Скрипач.

Ключевые слова: Красота высокомерие смерть салон красоты маска

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