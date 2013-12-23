Волшебный вентилятор

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 61 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:21 by

Это был силуэт - без лица, без деталей, без чётких линий. Просто тёмный силуэт, напоминающий картинку в тире - прямоугольная фигура, шея, голова. Когда он заговорил, голос, казалось, звучал отовсюду и ниоткуда.- Я пришёл дать тебе то, о чём ты мечтаешь, чего так неистово жаждешь, о чём грезишь бесконечными часами перед сном... Твои мечты и фантазии так сильны, так реальны, что пробились к нам и надоели неуёмной настырностью. Мы надеемся, что, получив желаемое, ты перестанешь донимать нас своими ночными грёзами.Я молчала, так как не знала, о какой мечте он говорит. Их у меня много. Ну... Во всяком случае несколько, самых сильных и желаемых. Почему-то я не удивлялась, не боялась, и вообще, не испытывала никаких эмоций. Просто молча смотрела на плотную черноту, стоящую предо мной, и слушала бестелесный монолог.- Я дам тебе четыре коробочки, - вещал между тем силуэт. - Что это - тебе знать не положено. Просто прикрепи их на лопасти вентилятора и включи его на минимальный режим. Пока он будет работать - ты будешь получать желаемое. Как только он остановится, прекратится и действие... - он на миг запнулся, - ...для тебя - этих штук. Вещь одноразовая. Остановится - больше не запустишь.В моих руках неизвестно как оказались четыре небольшие чёрные коробочки, размером и формой напоминающие спичечные коробки. Правда, вес у них был необычайно большой. Вместе они тянули примерно на кило, не меньше.- Всё, прощай, и больше нас не тревожь...Мне показалось, или в голосе силуэта прозвучала угроза?Миг - и вот я уже в своей комнате. А где была до этого? Не помню. Помню лишь силуэт, голос и слова. Это показалось странным, но лишь на миг. Я подняла голову и взглянула на китайскую люстру с вентилятором. Когда-то она так мне понравилась, что я, не раздумывая, купила её и повесила в спальне. Четыре цветообразных плафона, большие лопасти, "золотой" ажурный корпус. Она была симпатичная и функциональная. Лампочки светили, вентилятор исправно крутился, спасая от летней жары. Но потом лампочки одна за другой начали отказывать. Те перегорали, другие оставались рабочими, но упорно не желали светить. То ли контакты там какие-то отошли, то ли заржавели - кто его знает? Но вентилятор ещё работал, поскрипывая и покачиваясь. Правда, я давно им не пользовалась, купив новый, тоже китайский (что делать, такова наша "китайская" действительность!), напольный, который гонял воздух с такой силой, что сдувал с серванта всё лёгкое и слабо закреплённое.Подставив стул, прикрепила к широким лопастям коробочки, просто положив их сверху и зафиксировав скотчем. И включила вентилятор, потянув за цепочку. Он, как обычно, загудел, и не сдвинулся с места, пока я не подтолкнула лопасть рукой. Лишь тогда он начал своё неспешное движение. Я соскочила со стула и села на диван, не сводя взгляда с вентилятора и ожидая чуда. Чуда? Ну да. Почему-то мне казалось, даже более того, я знала, что сейчас должно произойти ЧУДО.Сделав несколько оборотов и разогревшись, лопасти начали чертить в воздухе тонкую световую линию, образовав слабо светящийся круг. В центре появилось лёгкое дрожание воздуха, некая текучесть, словно над раскалённым асфальтом в невыносимо жаркий день. Затем там обрисовался неясный силуэт, раздался звук "ПОК!", словно лопнула огромная водяная булька, и на пол, медленно покачиваясь, как осенний лист с клёна, начала падать... денежная купюра. Я, проводила её взглядом, пока она не легла на ковёр. Славненькие зелёные сто долларов! Снова раздалось "ПОК!", и в воздухе запорхала следующая купюра.Они падали одна за другой, равномерно и бесконечно, как листья с облетающего дерева. Деньги покрыли почти весь пол и возвышались небольшой горкой, приличной такой кучкой. Я лежала на диване и любовалась этим восхитительным зрелищем. Я могла бы так лежать вечно, беспечная и счастливая. Одно лишь тревожило меня: вдруг отключат электричество?Я дёрнулась от резкого звонка и проснулась. Что?!. Кто?.. Кого там чёрт принёс? Перед глазами ещё стояли кружащиеся в воздухе денежки. Какой сон!.. Сон? Да, всего лишь сон...Я вздохнула, поднялась, набросила халат и поплелась к двери. Лопасти вентилятора медленно крутились под потолком. Что за?.. Кто его включил?!Автор - СИРена.

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