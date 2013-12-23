Незнакомец

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:46

Причина: Авторская стилистика сохранена.

Estellan Просмотров: 72 Комментарии: 13 +7 Вчера, 20:40 by

- Кто?! Кто, я вас спрашиваю, та редкая птица удод, что догадалась пригласить в дом незнакомца?! - раз за разом гневным шепотом спрашивала Полина, пытаясь при помощи своего тела придать веса той баррикаде, что они организовали у входной двери. Учитывая вес самой Полины в 50 кг., в гадах и мокром тулупе, получалось у нее это плохо. Баррикада сотрясалась под мощными ударами, угрожая вот-вот позволить двери открыться. Очередной, особенно сильный удар, едва не заставил ее потерять равновесие.Сестры сидели, сжавшись в комочек, в противоположном углу комнаты, стараясь не вопить от ужаса. Средняя – Катя, и младшие – близняшки Аня и Лена. Спрятаться было негде в небольшом одноэтажном домике без подвала. Если баррикада не выдержит… хотя об этом Полина старалась не думать. Спасибо родителям уже за то, что озаботились поставить решетки на окна. Если бы не они, говорить было бы уже не о чем. И кто бы мог подумать, что так добротно сделают, что даже нежити окажется не по зубам?- Ну и чего стучать-то? Не видно что ли - никого нет дома! – крикнула она жаждущему попасть внутрь и удвоила усилия в попытке вернуть на место кресло, которое подпирало диван, которое подпирало шкаф, который, в свою очередь, и держал дверь, ради которой вся эта перестановка и была затеяна.- А кто говорит? – Осведомился из-за двери насмешливый мужской голос, когда удары в дверь неожиданно прекратились.- Говорит Москва, – упершись ногами в пол еще плотнее, Полина все же сумела придвинуть мебель обратно к двери. – Московское время…Вместо очередного удара раздался треск ломаемого дерева. «Дверь вынес» - окатила холодом внезапно оформившаяся мысль. Ну а собственно, чего ожидать от двери, которая Царя Гороха лично видела? Говорила же отцу, а давай сделаем и на даче железную дверь! Нет, зачем? Кто же станет ломать двери в такой богом забытой деревушке? И в самом деле – кто? Нежить, папа! Та самая, от нашествия которой в крупных городах ее с сестрами и решили спрятать. Там, куда автобусы ходят только по большим церковным праздникам. Ну, и кто в итоге был прав?Останавливало от гневной тирады ее только то, что отец вряд ли смог бы сейчас ее услышать, даже если бы был еще жив. Через месяц после того, как они перебрались в город, Полина и ее сестры окончательно утратили связь с родней.Надежда на то, что ее родные все еще живы где-то там, просто она не может с ними связаться, была сорвана с орбиты возобновившимся треском ломаемого дерева, шмякнулась о землю и, продемонстрировав ошарашенной девушке неприличный жест, прихрамывая пошла прочь, оставив Полину наедине с суровой реальностью. Суровая реальность явно принялась за разборку шкафа без помощи инструментов. Соображать пришлось быстро. В дом его пускать нельзя. Тут мелкие. Из оружия… щепки, доски, можно половицу оторвать. Или попросить его подождать со смертоубийством минут десять, пока она метнется в сарай за инструментами. «Если вашу дверь ломают, начните ломать ее со своей стороны», - внезапно вспомнила девушка старый анекдот и вцепившись в кресло, рывком отодвинула его. Следующим был диван. С вампиром они встретились у останков шкафа.- Эй, а я тебя знаю! - заявил он, едва рассмотрев ее лицо.- А я тебя нет, - подкрепив заявление веским ударом гадом пониже пояса, Полина сумела заставить его отступить. Сначала на шаг, потом еще на один.Преследовать его ей не хотелось уже потому, что в доме оставались сестры. Но если не добить, нечего и думать о том, чтобы спать спокойно. Под руку удачно подвернулась щепка от многострадальной двери. Треугольная, но достаточно длинная и тонкая, чтобы если не заковырять ею упыря насмерть, то как минимум – затыкать в мелкую рябушку, оставив на память множество заноз.Издав вопль дикой кошки, Полина прыгнула, метя своим оружием в спину сложившегося почти пополам упыря. Не успела всего чуть-чуть. Резко выпрямившись, тот уклонился и приветливо махнул рукой, располосовав предплечье девушки не хуже Фредди Крюгера.- Ты ж… комар переросток. Да ты… да я тебя…, - угрожающе шипела девушка, прицеливаясь, как бы того садануть еще разок, но на этот раз убить. Тот должного рвения быть убитым не проявлял и сокращать дистанцию пока не торопился.- Тебе не говорили, что ты слишком бойкая для приличной девушки? – оскалился вампир и демонстративно повел носом, принюхиваясь.- Таки где ты здесь увидел приличную девушку? Я если что, могу и пальцем в глаз и каблуком в гычу, - Полина не менее демонстративно взвесила в руке свое оружие и почему-то подумала, что против когтей вампира оно не слишком веский аргумент.Противник скользнул вперед тенью, все, что успела сделать Полина – перекинуть оружие из пострадавшей правой руки в левую. Но замахнуться уже не успела. Чужие пальцы стиснули запястье сначала одной руки, а потом и второй, с силой тисков. Следом обе руки оказались зафиксированы за спиной.- А тебя не учили, что вторгаться в личное пространство недопустимо? – стоило бы врезать ему еще разок, но для маневра ногами не хватало пространства, освободить руки вообще не представлялось возможным, а чтобы укусить, надо было сначала допрыгнуть.- Я тебя точно знаю. Думал, ты утонула, когда свалилась с моста.- С моста?- А я думала, ты упокоился.Да, тогда она смогла сбежать. А что делать теперь? Она осуществила первое, что пришло в голову, прицельно плюнув оппоненту в глаз, несмотря на то, что тот был на голову, если не больше, выше ее. «Что сейчас будет!» - запоздало подал голос инстинкт самосохранения.- Так и знал, что не мог ошибиться.Перехватив ее руки за спиной одной рукой, второй тот потер глаз, а потом устроил ладонь на ее затылке, притягивая ближе к себе.- Что это? - подала голос девушка, вперившись взглядом ему за спину.- Тебе не говорили, что этот прием стар как мир?Раздавшийся в темноте выстрел почти оглушил. Вампир как-то разом обмяк, а следом и вовсе упал на землю. «О нет! Нас спасают! Какой позор!». Повторив маневр нежити, девушка шлепнулась оземь, но удержалась от трансформаций и вместо этого по пластунски поползла в сторону дома. Черт знает, кто мог стрелять и фары чьей машины сейчас скачут по дороге, но что-то ей подсказывало, что лучше с ними не связываться. А вдруг они промахнулись?

Ключевые слова: Вампир девушки нападение на даче авторская история

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