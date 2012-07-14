Жиросос для тёти

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 10:25 by

Меня зовут Нина. Я живу с папой, мамой и старшим братом в небольшом городке. Мне девять лет. Я учусь во втором классе. Мой папа работает электриком, мама продавцом в магазине, а старший брат нигде не работает. Он больше, как говорит папа, шляется с друзьями где попало. У меня нет бабушек и дедушек. Мама говорит, что они ушли в мир иной, зато у меня есть тётя, её зовут Мария, она – папина старшая сестра. Она у нас крутая, у неё есть свой собственный бизнес, она живёт в большом городе и иногда к нам приезжает в гости.Тётя Мария очень любит вкусно поесть, когда она к нам приезжает, для нашей семьи - это катастрофа, потому что легче прокормить роту солдат, чем её. Так говорит мой папа. Тётя Мария – очень толстая женщина, она очень любит конфеты и пирожные, а ещё вишнёвый ликёр. У неё в сумке всегда находится пара бутылочек, я видела!В прошлом году мой папа «влетел», стукнул чью-то иномарку на своём стареньком Жигулёнке. Хозяин машины потребовал возместить ущерб, но у нас таких денег не оказалось, и папа попросил взаймы у своей сестры – тёти Марии. Деньги она ему дала и попросила вернуть долг через определённое время. Моя мама уже несколько дней ходит по квартире угрюмая и озабоченная. Оказывается, скоро приезжает тётя Мария. Конечно, нужно и её прокормить и ещё долг отдать. Интересно, насобирали ли родители деньги, а то, как у них ни попроси, всё время слышу только одно: «Давай потом, у нас сейчас денежные затруднения!». И так всегда.В это утро я проснулась и услышала на кухне голоса. О-о-о, это тётя приехала!Действительно, на кухне во главе стола восседала моя тётя и с аппетитом уплетала яичницу с колбасой и блинчики со сметаной. Она изменилась! Какая хорошенькая! О, да она похудела, и довольно сильно! Странно, при таком-то аппетите!- Здравствуйте, с приездом! - сказала я.- Доброе утро, деточка, - ответила тётя, вытирая губы салфеткой, и тут же перестала обращать на меня внимание.- За завтрак спасибо, ну а о долге мы поговорим чуть позже, сейчас я пойду отдохну с дороги, - обратилась она к папе, отчего тот съёжился на стуле.«Да, денег у родителей нет», - подумала я.Тётя встала со стула и пошла в комнату брата, которую ей отвели, пока она у нас в гостях. Я направилась за ней.- Тётя Мария, а вы мне что-нибудь привезли?- Ах да, держи, деточка.С этими словами тётя полезна в одну из сумок, стоящих у кровати и вытащила небольшую куклу.«Фи. То же мне подарок, таких у меня несколько штук, да и я уже не маленькая, в куклы не играю!» - обиделась я, но вслух сказала:- Какая чудесная кукла! Большое спасибо!В это время тётя вытащила из другой сумки довольно большую банку, в которой копошилось какое-то полупрозрачное существо, очень похожее на огромного слизняка. Она легла на кровать, подняла блузку и посадила этого слизняка себе на живот.Я вытаращила глаза от удивления.- Ой, а что же это такое?- А, ты ещё здесь. Это, деточка, лечебная пиявка. Иди, играй с куклой, не мешай мне отдыхать.Я подумала, что тётя грубиянка, а я всегда могу подсмотреть в замочную скважину, что же она делает.Я вышла из комнаты, пошагала на месте, чтобы тётя подумала, что я ушла, а сама начала смотреть в замочную скважину.Тётя посмотрела на часы, удобно устроилась на спине и закрыла глаза. Даже из-за двери я видела, что слизняк на животе у неё довольно быстро увеличивается в размерах и меняет свой цвет. Вот он уже не полупрозрачный, а бледно-жёлтый. Минут через пятнадцать (я уже устала стоять) тётя взяла с прикроватной тумбочки какой-то флакончик, брызнула на слизняка, отчего он просто отвалился с её живота, встала с кровати и посадила его назад в банку. Теперь он едва влез в эту банку. Интересно, что же тётя лечит этой лечебной пиявкой, будто я не знаю, как выглядят пиявки. Ну ничего, я всё равно узнаю!А в это время моя тётя уже улеглась на постель и захрапела, фу!Я пошла на кухню, где были мои родители, они были расстроены и быстренько выставили меня вон. Жаль, а я так люблю яичницу с колбасой, а мама дала мне только тарелку с блинчиками.После шикарного обеда и послеобеденного отдыха тётя решила пройтись по магазинам. Папа был на работе, и сопровождать её вызвалась мама, брата как всегда дома не было, и я осталась полной хозяйкой. Когда мама и тётя скрылись за углом, я решила всё осмотреть в тётиной комнате. Ага, вот и банка со слизняком, а он уменьшился в размерах! Я постучала по банке, даже показала ему язык. Никакой реакции. Что же это такое. Вдруг я увидела на тумбочке небольшой блокнот. Мама говорит, что нельзя совать нос в чужие дела, но мне так хочется узнать, что же лечит этот слизняк.Так, а вот и интересная запись: «Генуарский жиросос. Водится только в джунглях Индии. Паразит. Питается жировыми отложениями, преимущественно крупных животных». Потом шли какие-то непонятные названия и инструкции. Ага, вот: «Осторожно. Прикладывать на проблемные участки с большим количеством жировых отложений не более трёх раз в день после еды на десять-пятнадцать минут».Вот тебе и пиявка. Тётя свой жир при помощи его откачивает. Интересно, а как он этот жир достаёт? Я открыла банку и ткнула его пальцем. Он тёплый и совсем не противный. Потом я осторожно его понюхала, ну запах не очень, но терпимо. А где у него глаза, где рот? Сплошная желеобразная масса. Я закрыла банку, поставила её на место и вышла из комнаты.Конечно, тётя навряд ли расскажет о жирососе, а вот как он действует - это очень любопытно.Вернулись из магазина мама и тётя очень нескоро. Они были увешены свёртками и пакетами. Мама сразу пошла на кухню готовить ужин. Я слышала, как она стучала ножом, а ещё я слышала голос тёти.- Послушай, милая, когда была нужна помощь, я помогла, но долг платежом красен. Недавно я приобрела то, о чём мечтала больше всего на свете. Деньги мне нужны, так что долг придётся отдать.Голос у тёти был железный и требовательный. Бедная мама, как же ей сейчас плохо!За ужином тётя Мария ела как всегда много. Мясо, салат, сырок и колбаска исчезали с её тарелки как по волшебству. И всё это тётя не забывала запивать своим любимым вишнёвым ликёром. Я рано ушла спать, но план, как узнать всё о жирососе, у меня уже был.Когда все легли спать, я осторожно прокралась в комнату тёти. Горел ночник, она храпела на всю комнату и даже банку с жирососом далеко не убрала. Наверно, тётя его не кормила, потому что он сейчас занимал меньше половины банки. Я осторожно вытащила его и мне было совсем не страшно. Потом посадила его тёте на живот. Никакой реакции. Тётя храпит, а жиросос колышется у неё на животе. Во-о, началось! Из того места, где должен находиться рот этого существа, по моему мнению, показались несколько десятков тонких ниточек.Они с лёгкостью вошли в кожу, даже не причинив тёте никакого беспокойства. Скоро по этим ниточкам внутрь существа начала поступать жидкость ярко жёлтого цвета. Вот как он это делает! Мне всё понятно! А сколько прошло времени? Я осторожно потянула его на себя. Тётя навряд ли проснётся, она так накачалась ликёром. Хм, он не отсоединяется. Я потянула сильнее. Тонкие нити глубоко засели под кожей.Тётя брызгала на него какой-то жидкостью из флакона. Но рядом никакого флакона нет. Пока я думала, что делать, в коридоре хлопнула дверь. Наверно, это брат вернулся, он всегда возвращается ночью. Я быстро юркнула за дверь. Ну и пусть он там и будет, утром можно сказать, что ничего не знаю. А эта пиявка сама выбралась из банки. Я прокралась в свою комнату и легла в кровать. Ох, как же я устала, пора спать.Меня разбудил громкий вопль. Я спросонок выскочила в коридор. У дверей тётиной комнаты стояла мама и громко кричала. Отец, держась за сердце, стоял и смотрел в глубь комнаты совершенно ошарашенный. Я заглянула в комнату. На кровати копошился жиросос. Размером он был с тётю. Да, теперь он в банку не поместится, разве что в большой аквариум. А тётя? Наверно, вон та шкурка и мокрое пятно и есть тётя Мария. Появившийся откуда-то брат охнул, взял меня за руку и повёл в мою комнату. Когда за ним закрылась дверь, я присела на кровать. Спать мне уже не хотелось.Странные люди эти взрослые. Нет тёти – нет долга, нет проблем. Теперь им и жить станет легче. А они переживают, кричат. Разве их поймёшь? Пойду-ка я на кухню, посмотрю, не осталась ли яичница с колбаской.Автор - Деянира.

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