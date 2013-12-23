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Несерьезные истории

Следующим умрёт тот, кто первым выйдет с кладбища

Сегодня была на похоронах дедушки одной подруги, который являлся членом какой-то секты. По обычаю этой секты, на похоронах присутствовала ясновидящая, которая должна была предсказать кто умрёт следующим. По окончанию церемонии, ведунья сосредоточилась и заявила, что следующим умрёт тот, кто первым выйдет с кладбища.

Пять часов сидим на могилках. Кто- то играет в карты, старички - в домино, молодёжь чатит в телефонах. Заказали пиццу и пиво. Кто-то надавал тумаков сторожу, который пытался нас выгнать.

Вечером будем делать барбекю с полицейскими, приехавшими разобраться в нашей проблеме и почему-то решившими остаться.

Один полицейский позвонил пожарникам и попросил привезти согревающие покрытия. Вот, думаем, стоит ли объяснять им причину нашего нахождения здесь или нет, учитывая, что развозчики пиццы тоже решили задержаться с нами. Переживаем, хватит ли места для всех....

Буду держать вас в курсе...

Автор: неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:24
Вчера, 16:24 by Green WindПросмотров: 168Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Секта кладбище ясновидящая

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:19
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (411|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 088
На форуме уже было
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Летяга
Вчера, 18:20
+3
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Публикаций: 342
Комментариев: 6 608
Ржала до боли в остатках пресса))
На форуме в Анекдотах Эстелан недавно выкладывал, но на сайте её не было. Теперь есть и я этому рада. Поржала ещё раз))
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Green Wind
Вчера, 18:27
+3
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 23
Комментариев: 8 967
Цитата: зелёное яблочко
На форуме уже было


Цитата: Летяга
Ржала до боли в остатках пресса))
На форуме в Анекдотах Эстелан недавно выкладывал, но на сайте её не было. Теперь есть и я этому рада. Поржала ещё раз))


Странно, что форум не индексируется )) Так как гугловский поиск по сайту почему-то игнорирует форум. noknow
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#4 написал: Tigger power
Вчера, 18:41
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1039|0)
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Комментариев: 2 095
Божечки, так и весь город подтянется))) Хотя может кого выпихнут насильно. +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#5 написал: Летяга
Вчера, 18:49
+3
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Репутация: (9061|-3)
Публикаций: 342
Комментариев: 6 608
Green Wind, форум - не сайт. Сама неоднократно уговаривала людей, заливших историю на форум, опубликовать её на сайте. Такие истории есть. Так что баяном это считаться не может.
По крайней мере я так считаю))
А история классная, специально такое выдумать сложно))

Цитата: Green Wind
Так как гугловский поиск по сайту почему-то игнорирует форум.

Он и комменты игнорирует))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#6 написал: guerra
Вчера, 20:30
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 190
группируйтесь, хватайте скорее негодяйку ясновидящую и чешите прямо к выходу с кладбища, толкая ее первой! а то так и проживете там всю жизь))
Зарегистрирован: 30.08.2015
#7 написал: фергю сон
Вчера, 21:34
+2
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Репутация: (19|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 391
Нужно выпустить кошку - у нее 9 жизней.
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 00:18
+1
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Репутация: (1039|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 095
Цитата: фергю сон
Нужно выпустить кошку - у нее 9 жизней.

А вдруг у неё последняя осталось, не жаль?)
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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