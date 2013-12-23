Следующим умрёт тот, кто первым выйдет с кладбища

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:24

Green Wind Просмотров: 168 Комментарии: 8 +6 Вчера, 16:24 by

Сегодня была на похоронах дедушки одной подруги, который являлся членом какой-то секты. По обычаю этой секты, на похоронах присутствовала ясновидящая, которая должна была предсказать кто умрёт следующим. По окончанию церемонии, ведунья сосредоточилась и заявила, что следующим умрёт тот, кто первым выйдет с кладбища.Пять часов сидим на могилках. Кто- то играет в карты, старички - в домино, молодёжь чатит в телефонах. Заказали пиццу и пиво. Кто-то надавал тумаков сторожу, который пытался нас выгнать.Вечером будем делать барбекю с полицейскими, приехавшими разобраться в нашей проблеме и почему-то решившими остаться.Один полицейский позвонил пожарникам и попросил привезти согревающие покрытия. Вот, думаем, стоит ли объяснять им причину нашего нахождения здесь или нет, учитывая, что развозчики пиццы тоже решили задержаться с нами. Переживаем, хватит ли места для всех....Буду держать вас в курсе...Автор: неизвестен.

Ключевые слова: Секта кладбище ясновидящая

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