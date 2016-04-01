Дудка красного вождя

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 19:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

foxnik Просмотров: 21 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 19:23 by

Красные люди. Откуда они приходят?Честно говоря, я не расист, но появление в нашем городишко в центре Тамбовской области индейцев меня сильно насторожило. Нет, у нас бывает всякое национальное разнообразие, тут упрекнуть нельзя, знал я и грузина дядю Пашу, и армянина Али, и цыганский барон одаривал нас улыбкой, разъезжая порою на своем белом жигули, но индейцы... С виду они красноватые, высокие, с большими носами, величественными широкими плечами и хмурым героическим выражением лица. Видел я их часто. Сначала один, потом их стало куда больше, они росли с геометрической прогрессией. Заполонили постсоветские серые улочки.Не могу сказать, что стало как-то хуже, они скорее как то разнообразили нашу жизнь. Бывало идешь в школу, а встречается тебе Серый Волк, глава племени Красной Шапенции, который продает местную лабуду для курения за прилавком нового магазина. Ах да, совсем забыл. С новыми людьми приходят и новые вещи. Так наша центральная улица обзавелась новым магазинчиком. Среди угловатых невнятных построек возник бар с курильными товарами. Посетителей было много, иногда осенью наплыв гостей был настолько большой, что аж из дверей валил сероватый дым папирос. И вот, что я стал замечать: люди, ходившие в этот бар, краснели. Краснеть человек начинал со лба, затем краснел нос, который вскоре увеличивался в размерах, а потом и все лицо. Мне кажется это связано с нехваткой кислорода, но, может, я ошибаюсь.Перейдем к самой истории. Однажды, я проходил мимо домика мэра: большой двухэтажный коттедж редкого имбирного цвета совсем уж далеко от всех остальных домов, но близко к нашей школе, единственной в городе. Я всегда им восхищался, он так величественно возвышался среди отделанных грубым бетоном крыш, окрашенных в едкий зеленый стен и скрипучих древних порогов с лающими собаками, порою выжидавших под ними жару. Однако проходя в этот раз, я удивился. Стены были разрисованы довольно минималистичными человечками, курящими, показывающими свои половые органы и танцующими вокруг костра. С окон свисали коврики с красочными цветными узорами. На заднем дворике вились вверх многочисленные струйки дыма, будто целая толпа курит, а за высоким забором слышались разговоры на неизвестном мне языке. Про что-то неладное я тогда подумал и решил посмотреть, что же там творится. Я прошел калитку заднего дворика и обалдел от увиденного.Вся трава стала белой, безжизненной, весь сад был раскопан до основания, а на нем стояли домики индейцев - типи. Хозяева эти домов танцевали и курили вокруг большого костра, при этом напевая что то из ассортимента либо Киркорова, либо Баскова, иногда завывая, как поросята. Я убежал оттуда - в этом было что-то необычное, животное, что пугало меня до дрожи костей.На следующий день Серый Волк, очевидно ожидая поставку табака, смотрел на меня как-то хмуро; он подошел ко мне, когда я ждал автобус.- Оmae wa mou shindeiru!Я его не понял, но говорил он серьезно. Это было видно по его глазам.В школе я не застал никого, абсолютно ни одного человека, даже будка охранника была пуста. Я возвращался домой и обратил внимание на тот табачный магазин. Дым валил из него как при пожаре, а окошки светились зловещим желтым светом, даже издалека были слышны звуки барабанов, играющих внутри внутри. Меня как будто загипнотизировало. Я зашагал к этому магазину, как будто двигаясь в такт к монотонным ударам этих ударных инструментов. Войдя внутрь я с ужасом увидел полностью красных людей, лежащих друг на друге в смоге сигаретного дыма. Здесь я увидел и своих соседей, и своих друзей, здесь был и грузин дядя Паша, и армянин Али, и цыганский барон, но все они уже больше были похожи на индейцев, а их красная кожа была будто у дьявола. Некоторые люди еще двигались, они судорожно кашляли кровью и бились в муках. Посмотря вниз, я с ужасом заметил что пол красный от крови, причем абсолютно весь. И вдруг из этой жижи выплыли глаза, смотрящие в потолок, затем под ними образовалась некая впадина, будто рот. Кровь стала стекать, образуя все новые черты, а музыка барабанов не спускала меня с места. И вот передо мной уже собралось ужасное существо. Его кожа была абсолютно гладкая, красного цвета, оно шло ко мне на своих ногах будто козлиных, но с стопой с 6 пальцами вместо копыт, руки существа были длинными с широкими когтями, а голова было больше похожа на голову обезьяны. Но оно не дошло, дядя Паша, тратя последний силы, уронил стол, грохот падения сбил меня с такта барабанов, и я вновь взял контроль над своим телом. Было страшно, но, видимо, я - крепкий орешек: схватив бутылку с бара, швырнул ее в страшную физиономию и побежал. Пришельцы взяли всех людей, которых я знал, с которыми я общался, я должен был или отомстить, или спасти их. Я пошел к дому мэра. Дым костра валил на многие километры вверх, звуки барабанов колотили во всю силу, но то, что там было, пугало. Все индейцы уже были больше похожи на гигантских орлов, лишь человеческие головы и пальцы выдавали их. Они уже не танцевали вокруг костра, а стояли в очереди за чем то, приблизившись, я увидел большую трубку, каждый подходил и дул в нее. И вдруг я заметил силуэт внутри костра, то было нечто с четырьмя руками и головой волка, но зачем они жгут это. Вдруг музыка затихла, а все взгляды индейцев обратились на меня, снующего за забором. Барабаны заиграли по-новому и я вновь стал не властен над собой. Неведомая сила подняла меня вверх и понесла к костру прямо в это существо. Когда я открыл глаза, то смотрел уже на них из горящего пламени, я почувствовал лишнюю пару рук и невероятную мощь.- Теперь, Зверь, вдохни из Трубки Мира!Барабаны заиграли, они пытаются захватить меня, но так слабы, что их попытки лишь небольшая вибрация в моем новом теле, схватив первую попавшуюся тварь, я откусил ей голову своей волчьей пастью, одновременно накидываясь на двух других. Что же, к тому времени, когда я сожрал последнего, костер уже погас от льющейся крови.Где я сейчас? Что же, живу замечательно, вою на луну, питаюсь дичью, веду здоровый образ жизни, только вот блохи кусают меня за мои четыре руки, да и олень сбежал. Такие дела.

Ключевые слова: Красные люди индейцы дым костер авторская история

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