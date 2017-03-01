Самое страшное видео

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:28

Причина: Изменен раздел

Пипяка Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 22:28 by

Новогодние праздники 2011-го года подходили к завершению. Шума в ночное время стало значительно меньше, да и народу поубавилось, в общем, все медленно возвращалось на свои места. Страна готовилась к суровым рабочим будням.Только лишь наша компания никак не могла избавиться от праздничной истерии. Хмельной разум требовал продолжения банкета, а задница просила приключений!После массовой закупки в алкогольном магазине мы отправились на квартиру к нашему общему знакомому. Родители его уехали в загородный дом и там отдыхали от городской суеты, поэтому нашему визиту парень был рад и не отказал в гостеприимстве. Для простоты дальнейшего повествования назовем его Рус.Смею пропустить описание застолья и сразу перейти к самому интересному.Изрядно напившись, народ начал расходиться по домам или разбредаться по комнатам с целью уронить свое бренное тело на что-нибудь мягкое и забыться крепким сном. Остались только самые стойкие: я, Рус и Макс.Мы сидели за компьютером и пытались найти себе какое-нибудь развлечение. Смотрели видеоклипы психоделического содержания, читали страшные истории, искали среди этого всего что-нибудь действительно страшное! Хотелось адреналина, чтоб мурашки по коже и волосы дыбом, чтоб кровь в жилах стыла и сердце в пятки! Но, к сожалению, мы находили либо полную бредятину, либо нечто скучное настолько, что сон начинал перебарывать, а в голову скреблась мысль - послать всё к чёрту и отправиться на боковую.Спустя еще какое-то время безрезультатного поиска годного ужастика руки начали опускаться. Первый сдался Рус. Мы с Максом заметили это совершенно случайно.Собравшись на перекур, дабы обсудить всё увиденное, Макс поднес указательный палец ко рту и прошептал: "Теперь нас только двое". Рус спал позади нас крепким сном.Вернувшись из курилки, мы вновь уставились в монитор, и пальцы застучали по клавиатуре. Во время дискуссии в мою голову пришла гениальная идея, что нужно мыслить проще, и было принято решение вбить в поисковой строке: "Самое страшное видео".Пролистав добротное количество видео под данным тегом и почитав описания к ним, нас заинтересовал один экземпляр.Само видео называлось именно так, как мы его и искали: "Самое страшное видео". Среди психоделической помойки и съемок с мест происшествий красовалась черно-белая превью с изображением, напоминающим кадр из фильма Begotten ("Порожденный"), где Бог терзал свою плоть. "Это то, что нужно!" - промелькнуло в моей голове.Пройдя по ссылке, мы попали на простенький проигрыватель. В описании была до боли знакомая фраза, идентичная названию материала. Ниже были комментарии:"Жуткая штука! Не рекомендую смотреть. Буэ-э-э...""Поначалу мне казалось это абсурдом. Я продержался всего 15 минут. Затем появилось чувство паники, на экране происходила неописуемая жесть! Я не выдержал и выключил""ЭТО САМОЕ ЖУТКОЕ, ЧТО Я ВИДЕЛ КОГДА-ЛИБО! Как это забыть? Как спать-то теперь?"Листать далее не имело всякого смысла. Мои глаза горели! Мы ОБЯЗАНЫ это посмотреть! Я вернулся к самому видео, открыл на полный экран. Перед просмотром мы знатно подготовились: открыли закуску, наполнили бокалы напитками, убавили звук (чтобы не разбудить спящего товарища), уселись поудобнее и нажали на старт.Убедив себя в том, что мы имеем стальные нервы, а все зрители данного видеоролика - слабохарактерные детишки, которых легко запугать, было решено перемотать на самую жесть!- Сколько он там продержался? 15 минут? Отсюда и начнем! - я переместил курсор на таймлайн, нашел необходимый промежуток времени и смело перемотал.Индикатор загрузки нам долго не докучал и начал показ: достаточно безобидный осенний лес в черно-белых тонах. Листва опала с деревьев, и они пронзали небо голыми острыми ветвями. Кадр сменился.На стуле в пустой комнате, спиной к зрителю, сидела девушка. Она связана по рукам, её хрупкие плечи содрогаются - она плачет. Смена ракурса. Девушка сидит к нам лицом. Она беременна! Её рот заклеен, глаза уставшие, размазанная косметика. На фоне бетонная стена. Смена кадра.Открытая консервная банка, в ней копошатся личинки. Музыки никакой нет, звуков тоже, все происходит в тишине. Затем нам показали нечто такое, что по разумным соображениям я описывать не стану. Лишь поделюсь подсказкой: РЖАВЫЙ ГВОЗДЬ, ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛ и ПЛОТЬ.Далее нам вновь показывают уже знакомую комнату с девушкой, но она уже не одна. Рядом с ней, точно в таком же положении, плачет еще одна особа. Спустя несколько коротких видеоклипов нас опять же вернули в злополучную комнату, где было уже три девушки. Все они истерично кричали и пытались освободиться от веревок.Все это напоминало нарезки из снафф-видео и действительно вызывало отвращение. Желание смотреть на весь этот кошмар как рукой сняло! Но один вопрос не давал мне покоя: а где же звук?Я потянулся мышкой к регулятору громкости, чтобы прибавить немного. Посмотрел в сторону Макса, он одобрительно кивнул. Я прибавил - тишина. Я прибавил еще немного - то же. Передав управление своему коллеге, я попытался дотянуться до колонки, чтобы убедиться, что регулятор на ней не выкручен к минимуму. И тут... из колонок прогремел душераздирающий вопль, полный боли и отчаяния! На экране был раненый солдат. Ранен серьезно и больно.Я попытался поставить видео на паузу, ударив по пробелу, но реакции не последовало. Макс попытался выключить видео с помощью мыши, но, нажав на клавишу "пауза", он увидел, что ничего не изменилось - видео продолжило воспроизведение.В диком ужасе от неожиданного громкого вопля и страха того, что мы перебудили половину дома, я вырвал мышку из рук Макса и попытался закрыть вкладку. Реакции не было. Крики солдата сменились истерикой девушек в проклятой комнате. Их взгляд был направлен в камеру, будто они видели нас, будто просили помощи у НАС! Они пытались посмотреть, что происходит за их спиной, но не смели повернуться! Картинка зависла, но звук продолжил бить по ушам! Я с трудом дотянулся до колонки и выключил её.Звуки прекратились плавно, словно мы отдалились от их источника. Браузер не отвечал и никак не хотел реагировать на наши команды. Сердце готово было выпрыгнуть из моей груди. Я перевел свой взгляд на монитор. Видео стояло на паузе, и поверх висел индикатор загрузки, НО воспроизведение продолжалось! Компьютер умирал в муках: изображение поблекло, картинка "подлагивала", а последнее, что мы увидели, - это сцена стоматологического вмешательства с использованием подручных средств. Затем появился синий экран смерти, и комп отключился.Мы сидели в кромешной темноте, стараясь не издавать не звука. В голове пульсировало так, будто она вот-вот лопнет. Макс оглядывал комнату потупленным взглядом. Было видно, что он напуган. То же самое ощущал и я. Панический страх окутывал мое тело, обнимал холодными костлявыми руками, впивался в каждый нерв, не позволяя шевельнуться.- Что это было? - делая паузу после каждого слова, сквозь зубы прошептал Макс.Моих сил хватило лишь на то, что бы едва пожать плечами. В горле стоял ком, и я не мог проронить ни звука.Потянувшись за бокалом спасительной жидкости, я ощутил вторую волну животного страха...У меня зазвонил телефон.Три часа ночи! Все спят! Мертвая тишина! Кому может придти в голову позвонить в это время?! Это был домашний телефон, номер не определен. Мы медленно перевели взгляд на него в надежде, что это глюк, что нам показалось, все хорошо, но надежда умерла. Трель повторилась.- Взять? - неуверенно спросил я.- Нет! - отрезал Макс. - Как думаешь, по нашу душу?Мы знали ответ на этот вопрос, в голове пробежали мрачные мысли.- Разбудим Руса, пусть он возьмёт, - предложил Макс.Я перевел взгляд на спящего хозяина квартиры. Желания брать трубку не было (спасибо фильму "Звонок"), и поэтому я толкнул Руса в плечо. Реакции не последовало. Я повторил толчок, но спящий просто перевернулся на другой бок.- Рус! - протянул Макс. - Рус, тебе звонят.- Да это... - сонно промямлил он. - Это родители звонят, проверяют, один ли я. Не обращайте внимания, сейчас прекратят.Но звонок не прекращался. Кто-то изо всех сил пытался дозвониться до нас. Это не было похоже на проверку. Это было маниакальное желание поговорить.Макс открыл форточку и закурил. Я аккуратно перевернул телефон динамиком вниз и подошел к окну. Звонок прекратился, клавиши погасли, комната вновь погрузилась в тишину.На улице шел снег. Крупные снежинки плавно падали на землю, ветра не было, и казалось, будто время замедлилось. Я чувствовал, как колотится моё сердце.- Какое интересное совпадение, - рассуждал я, прикуривая сигарету. - Сперва видео, затем умер комп, потом телефон. Что теперь?- А представь, если бы мы подняли трубку, а там прошептали: "Семь дней!", - отшутился Макс.Есть у него такая привычка, если он чем-то напуган, он старается отшутиться. Я лишь усмехнулся, но улыбка тут же спала с моего лица. Телефон вновь зазвонил!Мы замерли. Просто ждали, когда звонящему это надоест, и он прекратит свое злое дело. Но он и не планировал прекращать. Он звонил до последнего конца! Макс сдался первым, не выдержал и схватил телефон. Нажав кнопку ответа, он приложил трубку к уху и просто молчал.Длилось это секунд 15, но казалось, будто прошла целая вечность. Еще немного погодя он отменил вызов и уставился на меня.- Ну? Что там? - едва слышно произнес я.- Ничего. Сперва были шорохи какие-то, а затем короткие гудки, - без эмоций произнес Макс.Меня перебил звук скрипящей двери! Двери в нашу комнату. Свет фонаря едва ли освещал комнату, но глаза уже привыкли к мраку, поэтому без всякого труда можно было увидеть, что дверь медленно открывалась.Оставалось только ждать. Двигаться мы уже не могли, бежать некуда, кричать нет смысла. ОНО пришло за нами! Не стоило брать трубку, мы пустили НЕЧТО к нам. Сами пришли к хищнику.Мы просто стояли и смотрели на дверь. В проёме показался силуэт человека. На его лицо снизу попадали блеклые лучи от телефона.Он поднял взгляд на нас и спросил:- Чего трубку не берете?Это был наш друг. Как оказалось, мы разбудили его шумным видео и воплями, но, чтобы не подниматься с кровати и идти к нам, он просто решил позвонить на домашний, чтобы узнать, что у нас творится. И тут все встало на свои места. Древний компьютер ни с того ни с сего решил выключиться, звонок после воплей был от друга, а дверь он медленно открывал, чтоб жути нагнать. В общем, ничего паранормального и мистического не произошло, и теперь мы вспоминаем об этом случае с улыбкой.А что насчет видео? Пытались его найти на просторах интернета, но идея обернулась провалом.Надеюсь, вам понравилась моя история с позитивным концом? Жду критики в комментариях, что понравилось, а что - нет. Это очень ВАЖНО, так как планирую писать сюда свои страшные истории. Всем добра!

Ключевые слова: Файл смерти страшное видео звонок ночной кошмар ужас розыгрыш авторская история

Другие, подобные истории: