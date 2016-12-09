У дочери появился вымышленный друг
Завелся у моей 3-хлетней дочери вымышленный друг. До сих пор я подобное только в кино видел, а там, как правило, ничего хорошего не покажут. Ну, и натерпелся я страху, пока разбирался, что и как.
Сижу у компьютера, занимаюсь своими делами. Дочь соорудила себе домик из подушек и одеял, сидит в нем, играет и с кем-то разговаривает. Казалось бы, ничего особенного, но вдруг до меня доходит, что она отвечает на вопросы. Вопросы обо мне, о жене, о себе.
Встал, откинул одеяло, смотрю: в руках две куклы.
— С кем ты разговариваешь? – спрашиваю.
Нет, ну, это правда странно было - то, что она отвечала. Вроде – «Да, папа завтра на работе будет», «Хорошо, так и сделаем, хи-хи-хи».
— С Ипшей, – говорит она.
— А где он?
— Убежал! – она засмеялась.
Ну ладно. Забыл. Пошел дальше дела делать. Сижу, ковыряюсь с проектом в компе.
Вдруг смотрю: дочь конфету ест. Я сам большой любитель сладкого и весь оборот конфет контролирую. Понимаю, что это абсолютно «левая» конфета.
— Где ты взяла конфету?
— Ипша дал, – смеется.
— Лора, где этот Ипша? Покажи! – мне стало реально не по себе.
Я припомнил ту историю, где женщина спросила у ребенка, где его вымышленный друг, ребенок ответил:
– Да вон он, за спиной твоей стоит! — ну, нервный срыв там, все дела.
В ответ на мой вопрос, дочь указала пальцем в сторону прихожей:
— Ипша там!
— Где там? В шкафу? – знаю, что бабайки живут в шкафу, и решил уточнить. Вопрос она не поняла, и я изобразил руками створки шкафа. – В шкафу?!
— Да, да! – закивала она.
Лихорадочно соображая, что делать, я решил забаррикадироваться до прихода шурина, который обещал зайти в течение дня. Дочь его очень любит, и я надеялся, что хоть ему толком расскажет, что происходит.
Закрыл дверь в коридор, а сам полез в интернет искать охранные заговоры от Ипши.
Через часок приходит шурин, отпираю ему дверь.
— Здорово, Миша, – протягиваю ему руку.
Но тут из комнаты выбегает дочь и, распахнув руки для объятий кричит:
— Ипшааа пришеееел!!!
Шурин обнял ее, поцеловал и вытащив из кармана пригоршню тех самых конфет, подал ей в руки. Мне оставалось только всплеснуть руками и покачать головой… отпустило )))
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Источник: http://pirooog.ru/drug-v-shkafu/.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:26
Сегодня, 15:26 by Green WindПросмотров: 32Комментарии: 1
Ключевые слова: Невидимый конфета друг дети