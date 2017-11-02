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Несерьезные истории

Цыганское проклятье настигло меня

Сегодня не пошел на работу, и под урчание в животе пишу этот пост.

Ну, по порядку.

Вот есть у меня родственники. Хз, ну они считают меня родственником. Два брата - о***дола. Да не моих брата, а они друг другу братья, а мне название болезни для жопы. Они дяди жены моего сына, офигительное родство. Живут вдвоем в деревне, работают охранниками. Баб постоянных у них нет. Когда на свадьбе гуляли, Ксюшка (невестка) говорит, вы поменьше общайтесь с этими дядями, они прилипучие, как репейник, их лучше сразу послать, сами знаете куда. Я сделал заинтересованную морду и спросил, куда же? Ксюшка покраснела, ну хоть на свадьбе меня не тролльте. Она хорошая девочка, прошло уже 4 года и, надеюсь, она привыкла к моим подколкам, и пока еще не послала меня дядей догонять.

Бабушка говорила, несчастные они. Цыгане их прокляли, когда эти о***долы в детстве цыганскому коню в жопу печеную горячую картошку засунули. Лошадку эту бедную потом долго ловили по диким степям Забайкалья. Ну цыганы и прокляли их, типа удачи не будет.

Эти два гринписовца звонят в субботу – дай бензопилу, мы леса спёрли, надо попилить. Ога, ога, говорю идите вы на гоа. Вы в прошлом годе кувалду с железной ручкой приваренной у меня взяли, типа забор будем делать, через 15 минут пришли, дай сварочный аппарат, у нас кувалда сломалась цельнометаллическая. Как, блин? Я ее у железнодорожников выменял на спирт рояль 20 лет назад. И камни дробил, и кирпич выбивал, и вместо гантели руку сломанную разрабатывал, и капусту квашенную придавливал. 20 лет! А тут - 15 минут и сломана. Она же, кувалдочка моя, помнит меня неженатого.

Да еще сварочный аппарат дай, это же не цельнометаллическая кувалда, это же аппарат. А сварку сломают, придут, дай станок обмотку намотать на трансформатор?

И дай еще холодное к башке младшого приложить, а то у него кепка с эмблемой олимпиады-80 приподниматься стала. Шишка там от кувалды. Ты чего говорю, Вася, из брата своего забор хотел сделать, Вбить его в землю задумал? Ну, я нифига не удивлен, что кувалда сломалась. Да не, говорит Вася, я в сердцах ручку от нее в небо кинул, а брат смотрел. как она летит. Ну, блин, Ломоносов Михайло Васильевич вас в университет бы принял за интересные физические опыты. Поискал в холодильнике небольшой кусок мороженого мяса, приложить к голове. Посидите тут, я сам кувалду сварю. Через полчаса прихожу, Младшой лежит на полу все лицо в крови, Вася пытается скорую вызвать. Что, блин, опять случилось? Оказывается, у младшого кровь с головы пошла. Намочил полотенце, вытер ему бошку, вроде повреждений нет, в ухи заглянул, при контузии бывает кровь с ушей. В норме все. Тут взгляд упал на кусок мяса. Вот черт, печень говяжья, растаяла и кровь с нее потекла.

Послал я их от греха подальше. И нет у них забора, и винят в этом меня. Типа кувалда на планете Земля в единственном экземпляре находится у меня, а я не делюсь высокими технологиями с аборигенами.

Бензопилу вам дай. Вы же, блин, буратинов друг из друга настрогаете. Нет говорю, на гоа вам а не бензопила. Плакали они, и всем родственниками рассказывали, какой я жестокий обладатель бензопилы. Ладна, думаю пилу не дам, сам поеду, попилю.

Взял сына, говорю, это родственники твоей жены, а по мне, мой кот и то по ДНК ближе. Спрашиваю, запаску взял, домкрат, бинты, гипс и лангеты? А то при приближении к братьям истончается нить мироздания и энтропия растет в обратной пропорции расстоянию до них.

Подходя к их жилищу перекрестился. Ну, напилили чурок без эксцессов, сказали мне спасибо, посетовали, что долго упрашивать пришлось. Я их тоже нафиг послал. Ну и поехали домой. Жрать что-то захотелось, на свежем-то воздухе. Купили по 2 чебурека, захомячили прям за рулем. Жона дома окрошечкой накормила. Сын домой уехал. Лег я спать и думаю, как все гладко прошло. У этих братьев вечно что-то приключается. Кончился срок годности цыганского проклятья?

А, нет. Часа в 4 ночи проснулся я от урчания. Чувствую, в животе чужой на свободу рвется. Гребаные чебуреки с проклятьем цыганским. Так на реактивной тяге и парил до утра над белым унитазом. Утром сын звонит, пап как дела? Голос уставший и сдавленный, фигли, вместе чебуреки ели. Че, говорю, тоже переехал в туалет жить? Да, говорит, уже третьего чужого родил. Вот под бурчание в животе пишу и думаю, цыганское проклятье - оно не стареет и нить, мать ее, мироздания не прощает.

Ну хоть дрова на зиму у братьев будут. А я уж выздоровлю как нибудь. Им, наверно, и так трудно с энтропией бороться. Вот бывают же люди, вокруг которых все рушится и распадается. И жаль их, и бесят их приключения.

Прочитал, чего написал. Выгляжу жадиной стремной. Ну дрова то я напилил, значит, не совсем жлоб. ))

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.


Автор: red144 .
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Сегодня, 19:18 by ЛетягаПросмотров: 38Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Кувалда бензопила цыгане удача энтропия чебуреки

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 19:55
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Комментариев: 93
Ахахаха, спасибо!! От души посмеялась) Только так и не поняла ,что кроется под шифром о****дола 41
Зарегистрирован: 2.11.2017
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