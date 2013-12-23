Детские рассказы, от которых становится страшно

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 88 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 07:45 by

Вчера гуляли с подругой в парке. И она рассказала, что потеряла первого сына. А её второй сын однажды сказал такое:- Мама, так мы с боженькой уже к тебе приходили. Я просто чемодан забыл. Поэтому пришлось вернуться.***До 3 лет говорил, потом всё забыл. Теперь не рассказывает. Говорил, что сам нас выбрал. Что родителей ему показывал некто – дядя, – его звали Смотритель, и что мы ему понравились.***У приятельницы сын говорил, что летел к маме с братиком, но братик по дороге потерялся. У нее было два плода, но второй не развился, сын не знал этого.***Ребёнок не спал в одной комнате (2,5 года было), потому что его за руку потрогал какой-то дядя, когда он там спал. Он даже днём иногда не мог зайти в комнату, потому что там был дядя! Я даже хотела вызвать священника, сама поверила, настолько сын правдоподобно истерил.***У меня есть в памяти мой дедушка… Когда я маме рассказывала в детстве, как сидела с ним на лавочке и разговаривала, она сказала мне, что дед умер еще до моего рождения… А я вот помню деда… И это точно был не сон. Мне было лет 5 тогда.***Два года назад умерла моя бабушка. На следующую ночь дочь подскакивает глубокой ночью, смотрит в сторону двери (там темно): «Бабушка, миленькая, проходи, садись», – и показывает рядом с собой. Так минуты 3 повторяла. Потом заснула. Наутро не помнила.***Год-полтора назад, когда моей племяннице было 4,5 - 5 лет, она принесла моей сестре (своей матери) платочек. Тот самый, – красивый, носовой хлопковый платочек, – который наша мама (то есть бабушка моей племянницы) многие годы носила с собой везде как талисман, как необходимый атрибут, как очень личную вещь.Он исчез в 2004 г., когда умерла наша мама. А племяшка его принесла своей маме в 2015-2016 и говорит: «Мам, смотри, мне тетя-мама дала что!». Моя сестра чуть в обморок не упала. Когда стала спрашивать, какая тетя-мама, то племяшка сказала: «Ну, твоя мама». Сестра достала фото нашей мамы и спросила: «Так ли она выглядела?». Племяшка радостно ответила: «Да, она!».***Я, будучи маленькой, очень удивлялась, почему домашние не верят в Бога. Мои были в шоке от таких вопросов: очень маленькая, и в окружении никто не верил, это было в то время даже стыдно. А я смеялась над ними, что такие глупые и не знают правду. Мне было 4.***И еще, очень боялась оставаться одна дома, хоть мои и уверяют, что никогда не оставляли. Пряталась от страха под стол, потому что по квартире ходил человек-невидимка и останавливался у моего стола, стоял неподвижно, и я с ужасом смотрела на его прозрачные ноги в брюках и ботинках. Вот этот ужас помню до сих пор.***Я в детстве лунатила. И однажды папа еле успел меня в квартиру затащить. В 4,5 года прочитала стих на немецком языке в этом состоянии. Мои родители в шоке были.***У меня знакомая 30 лет назад 19 мая родила сына, а когда ему было 7 лет его на глазах у мамы насмерть сбила машина. Через 21 год 19 мая ей приснился сон: сыночек играл в саду и говорил ей, что подготовил ей подарок и вручит ей его на свое 22-летие. Она и забыла о сне, забеременела и 19 мая, на 22-летие сына, родила, хотя должна была родить в конце июля.***У моей подруги сын с 2 до 3 лет играл с невидимыми детьми, у них были свои имена.Он их встречал, провожал и даже за стол кушать сажал.***Моему Ромке было 4 года, захожу в комнату, он сидит, разговаривает с кем-то, игрушками хвастается, я спрашиваю, что, мол, в магазин играешь, игрушки продаешь, а он мне выдает:- Да нет, с девочкой разговариваю, игрушки показываю.Ну всё хорошо, играет ребенок, пошёл за сигаретами, ларёк на остановке стоял, народу что-то много, короче, сбила машина мужика с дочкой, а сын мне говорил, что "девочке больно очень". Я измену словил конкретно.***В последнее время дочка частенько заглядывает мне за спину. Только в спальне. Смотрит на противоположную от кровати стену (там стоит её кроватка), на стене висят иконы и вышивка, там же дверь в кладовку. Дочка прямо взглядом следит, бывает, дальше пальцем показывает.А на днях она пальчиком вела по комнате, как будто кто-то идёт, и говорит: «Дядя».Я чуть не обо*ралась… Как назло, муж допоздна работал, укладывала ее на ночь одна. Прям мурашки по спине. Хотя я даже беременная дочкой не боялась ночевать одна, пока муж в нарядах был. А тут такое.Я часто встречала такие посты, но надеялась, что меня это не коснется.Мистика очень тесно идёт со мной по жизни. Никак не получается не верить, много всякого случалось, поэтому всем тем, кто не верит — просьба пройти мимо. На тапок - в ответ полетят два.***Жуть жуткую рассказываете! У меня муж на смену ушёл вчера, и одни мы были. Кот в ногах, ребёнок рядом. Сплю и сквозь сон слышу, кто-то будто холодильник открыл(!)буууу.Кот ко мне в изголовье прыг и шерсть дыбом, поворачиваюсь, а сыночек голову поднял и в сторону кухни смотрит молча.В коридор. Жутковато было...

Ключевые слова: Мистика дети разговоры

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