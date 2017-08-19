Игры разума или немного о том, как рождаются мистические истории

Летяга Просмотров: 54 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 08:47 by

Верите ли вы в мистику? С одной стороны, мало кто с подобными случаями встречался лично. С другой стороны, все говорят и всякое бывает. Расскажу один случай. Произошел он не со мной, мне удалось услышать эту историю со слов разных участников. Выводы делайте сами.Для начала небольшое описание ситуации. Я - совладелец небольшой селекционно-семеноводческой фирмы. И есть у нас селекционный полигон, с делянками, опытными полями и т.д. Поскольку объект "секретный", то располагать его стараемся подальше от людей, во всяких "бебенях", часто возле леса и подальше от цивилизации. Ну и естественно приходится охранять от излишне любопытных субъектов.Теперь собственно история.История первая - от охранника. Сторожем у нас работал в то время сын одного из наших работников, студент, в летнее время желающий подработать. Рост 190 см, вес под 100 кг, жир... ну может опытный хирург и найдет. В многодневные турпоходы ходит со школы, леса не боится (хотя возле полигона не лес, а так, лесопосадочка). Основное увлечение на момент происходивших действий - стрельба из арбалета. До этого охранял наши участки два сезона, ставил палатку, в общем, вел туристический образ жизни.Далее вольный пересказ с его слов:Позвонили девчонки-сотрудницы, предупредили его, что к четырем часам они работу закончат. Он подъехал, поставил палатку, обошел участок, развел костер... Погода стала портиться, начали заходить плотные тучи и моросить дождь. Потемнело, похолодало, стало мрачно... Попив чаю, он прикинул, что по такой погоде случайных посетителей ждать точно не стоит и забрался в палатку, решив вздремнуть. Не спалось, в голову лезла всякая жуть. Ветер гудит в кронах деревьев, капли шипят в костре... И вдруг все стихает: дождь, ветер и все посторонние звуки. Повисает неестественная, давящая тишина... и чувство давящего страха по всей округе. И в этой тишине слышно, как нечто крупное ломится через поле подсолнечника и направляется прямо к палатке. Существо подходит к костру и начинает греться возле него. При этом оно распространяло вокруг себя такие волны страха, что было просто жутко. Сторож вцепился в арбалет, не в силах пошевелиться. И тут существо подошло к палатке и постучало по ее пологу. Дальше он не помня себя выскочил из палатки (молния была выдрана "с мясом", рюкзак с вещами - брошен), проломился через посадку, перебежал через овраг (около километра), на противоположной стороне слегка опомнился и еще два километра пятился задом под дождем по раскисшей грунтовке, выставив перед собой арбалет. Добравшись до остановки, позвонил отцу и в истерике попросил его забрать... Больше на полигон он не приезжал, даже за палаткой и вещами...Можно верить, можно нет, но, по словам отца, пришлось остановиться возле магазина, купить водки и дать "ребенку".Теперь эта же история от других действующих лиц, а именно от сотрудниц полигона.Закончили работу, вызвали сторожа и поехали домой. Только отъехали - звонок от руководителя: на ночь ожидается дождь с сильным ветром, нужно посильнее укрепить сетку на групповых изоляторах (металлические каркасы наподобие теплиц размером 6 х 30 метров, накрытые москитной сеткой, дабы никакая козявка не занесла на цветущее растение чужую пыльцу). В тот момент сетку только натянули и слегка присыпали по низу, но не успели закрепить до конца. Делать нечего, заехали в контору, взяли плащи-дождевики, сапоги, лопаты и поехали обратно. Поскольку дорога на полигон проходит по склонам и через овраг (собственно этот подъезд сторож и контролирует) и после малейшего дождя становится труднопроходимой даже для Нивы - машину девчонки оставили на дороге с другой стороны и отправились пешком прямо через поле. Пришли на полигон, начали прикапывать сетку, потратили почти три часа, под конец пошел дождь, вымокли... В итоге, завершив работу, решили отнести инвентарь к сторожу. Вообще ходить через подсолнечник - удовольствие ниже среднего, но для людей привычных, да еще и при наличии троп между делянками - ничего сложного. Подошли к палатке, решили сказать сторожу о своем присутствии... Дальше раздался треск, и сторож вылетел из палатки, мамонтом продираясь через кусты...P.S. В употреблении всяких веществ сторож замечен не был.Автор: aglotkov.

Ключевые слова: Полигон лесопосадка сторож дождь сотрудницы

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