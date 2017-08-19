Один против всех

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 10:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Trainsaw Просмотров: 89 Комментарии: 5 +1 Вчера, 10:37 by

Сижу в Интернете, тут мне письмо на мыло приходит, от пользователя HrEnZNaETChoETOZAChuvak, а там ссыль какая-то и подпись снизу, типа "зайди, мол, туда, там, мол, твои фотки, мол, кто-то выложил, мол, узнай кто, и, мол, разберись".Ну я, естественно, офигел с такой новости, ну и решил, собственно, посмотреть, кто, собственно, и что, собственно, выложил. Нажал на ссылку, а там Мереана Мордегард Глезгорв выгуливает smile.jpg, которого преследует Jeff The Killer под руку с Goddess Bunny, и тут мой телик включился, а там Вайомингский Инцидент начался, и такое чувство, будто за моей спиной кто-то стоит. Я побоялся обернуться и задом пошел в коридор, а там Squidward совершает свой suicide вместе с Микки Маусом из потерянной серии.Вдруг на полу я нашел видеокассету, достал видик, поставил кассету, а там barbie.avi, и при том, что английский я хорошо знаю, я НИХЕРА не смог разобрать из-за сильных шумов 100500 раз перезаписанной и затертой до дыр кассеты, а может, это просто кто-то очень не хотел, чтобы кто-то что-то смог разобрать из ее монолога, возможно, и сам доктор, который это снимал.Потом пришло еще одно сообщение от этого пользователя, я не хотел открывать, но вдруг не совладал с собой и пошел к компу, открыл письмо, а там БЕ3НОГNМ. Я попытался закричать, но не смог, так как в тот момент я не владел собой, но, слава богу, ничего не случилось.Все бы ничего, но ведь я смотрел на Мереану, а он на меня, и я вдруг захотел выколоть себе глаза, но мне повезло, что ничего острого под рукой не было, а оторвать жопу от стула я не мог, так как, повторюсь, что не контролировал себя. Ну и показал фак в экран, сижу радостный, гордый за себя, и тут в окно постучал мой друг. Я сначала обрадовался, пока не допер, что физически он не может стучать в мое окно на девятом этаже. Вот тогда-то я и наложил кирпичей.Мой друг что-то написал на запотевшем стекле и ушел. Я пригляделся и прочитал: "НЕ ОТКРЫВАЙ ДВЕРЬ!", и вдруг в дверь позвонили. Я не на шутку испугался, но пошел к двери, посмотрел в глазок, а там никого. В дверь позвонили снова, и я спросил:- Кто это?- Would.jpg! - ответили мне за дверью.- А вот не открою! - заорал я.И эта курва узкоглазая как долбанет по двери, что меня аж отнесло в комнату напротив, свалив с полки органайзер с канцелярскими принадлежностями. Затем она начала скрести дверь снаружи. Но не забывайте, что я смотрел Мереану, в связи с чем рука автоматически потянулась к канцелярскому ножу, лежащему рядом.Только я было поднес его к правому глазу с мыслями: "Ну все, копец", меня остановило то, что стояло за моей спиной как результат просмотра Вайомингского Инцидента. Оно схватило мою руку и вытянуло из нее нож, а затем сказало:- Я помог тебе, теперь досмотри мое видео до конца, - и усадило меня перед телевизором.Когда видео закончилось, и продолжились новости, оно сказало: "Молодец!" и ушло в неизвестном направлении. Только я подумал, что вся эта херня мне немножко поднадоела, из подъезда раздался чей-то вопль. Я подошел к двери и посмотрел в глазок, а там мой сосед напротив лежит в дверном проеме, а над ним с окровавленным тесаком стоит would.jpg.Затем узкоглазая повернулась в сторону моей двери и за секунду оказалась прямо напротив глазка. Я, конечно, чуть не обоссался от такого, но был очень зол на нее. И только хотел открыть дверь, как она снова ударила по ней пуще прежнего. Быстро поднявшись, я открыл дверь и вылетел на лестничную площадку, но этой дуры уже не было.Мой сосед, весь в крови, лежал без движения, а на моей двери было выцарапано "Я ДО ТЕБЯ ДОБЕРУСЬ". "Ну нахер!" - сказал я себе и в скором времени продал квартиру.Через три дня после продажи я узнал, что ее новые жильцы погибли. Как только я узнал, мне на почту пришло письмо от адресата WOULD.JPG. Я его открыл, а там фотография расчлененной семьи, купившей у меня квартиру, и подпись: "Спасибо. Я перевыполнила план. Ты мне больше не нужен. С уважением, Would.jpg."."Ну и слава богу!" - подумал я, и дальше себе спокойно жил в новой квартире. Я пишу это, потому что у меня мало времени, и я должен поведать вам свою историю, ведь сейчас дверь в мою комнату выламывает Слендермен, а девочка из колодца тянет за ногу в телевизор. Прощайте.

Ключевые слова: Интернет смертельные файлы пародия авторская история

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