Оборотень Семён

Lynx Просмотров: 52 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:43 by

Оборотень Семён с самого детства был существом необщительным. Он не любил веселых посиделок на заброшенном кладбище, не участвовал в ежегодных соревнованиях по запугиванию заблудившихся в лесу людей, даже на шабаши, с размахом отмечающиеся каждое третье полнолуние, он не ходил, ссылаясь то на плохое самочувствие, то на излишнюю занятость.Некоторые люди думают, что если человек неохотно разговаривает и мало улыбается, то у этого человека случилось горе или какая-нибудь беда. Только заметив такого "страдальца" на горизонте, самые участливые тут же бегут его успокаивать и всячески морально поддерживать, чем только усугубляют положение. Человек от такого внимания становится все мрачнее и мрачнее. Он уже мысленно проклял себя два, а то и три раза за то, что оказался здесь в это время, а сочувствующие никак не угомонятся. Такой человек обычно уходит с вечеринок раньше всех, стараясь сделать это как можно незаметнее. Но если внимательно понаблюдать за ним, то можно увидеть, что чем дальше он удаляется от места сбора веселящихся, тем спокойнее становятся его черты лица, расправляются плечи, исчезают морщины, а на лице появляется довольная улыбка. Люди назовут такого человека интровертом, в обществе нежити же существ с таким складом характера кличут волконравами. Оборотень Семен был самым образцовым волконравом всего Мокрого Леса.В ту ночь, кое-как отвязавшись от приставучей рыжей ведьмочки, которая уже давно оказывала ему всяческие знаки внимания, Семен незаметно улизнул из эпицентра праздника, посвященному окончанию сезона Кровавых Ручьев и побрел сквозь чащу, подальше от места буйного веселья. Сегодня почему-то особенно не хотелось шума и криков. Хотелось тишины, спокойствия, легкого ветерка в кронах деревьев и звездного неба над головой.У каждого волконрава обязательно есть любимые места, куда они идут, когда количество слов и встреч, случившихся за день, преодолевает критическую отметку. Их, как правило, несколько и все они должны соответствовать некоторым критериям:1. Это место должно быть красивым и спокойным;2. Про это место не должен никто знать;3. В радиусе двух миллионов ста тысяч и тридцати пяти верст не должно наблюдаться ни одного живого или неживого существа.Третий пункт всегда трудновыполним, но зрение и слух у нежити хоть и острее человеческих, все же они не так идеальны. Поэтому обычно достаточно того, чтобы в этом месте никого не было видно и слышно. В этом случае третий критерий считается соблюденным.В ту ночь оборотень Семен в качестве места отдыха выбрал высокий и обрывистый берег у излучины Песочной Реки. Это место подходило по всем параметрам. Мокрый Лес заканчивался на самом берегу у края обрыва, открывая невероятно волшебный вид на реку, текущую внизу. Сегодня было полнолуние, а это значило, что к этому замечательному виду сегодня прибавится еще и лунная дорожка.Но его мечтам не суждено было сбыться. А если сказать точнее, то его мир рухнул, когда он увидел, что на самом краю обрыва, спиной к нему и свесив ноги вниз, кто-то сидит. Дело в том, что если волконрав видит, что его любимое место отдыха посещает кто-то, кроме него, то это место автоматически вычеркивается из списка любимых и больше никогда не посещается. Семену очень нравилось это место, именно поэтому он так и расстроился. Сначала расстроился, а затем и разозлился, увидев, что нарушитель к тому же еще и является живым человеком. Это уже ни в какие рамки не лезло.- Черт возьми, ну не убивать же этого человека, - прошептал Семен, - тем более, что сезон Кровавых Ручьев как раз сегодня подошел к концу. Что же делать?До другого ближайшего любимого места было примерно пять верст, поэтому оборотню совсем не хотелось тратить столько времени на поход. Тем более, что до рассвета оставалось не больше трех часов. К тому же ему совсем не хотелось сейчас с кем-то разговаривать и объяснять кому-то посреди леса, что это его место и здесь запрещено быть другим существам, а особенно людям.- Ну что ж... Так, значит так, - вздохнул Семен и шагнул в сторону обрыва.***- Мне очень нравится это место, - улыбнулась девушка. - Я редко здесь бываю и никому не рассказываю о нем. Когда становится совсем невмоготу, я иду сюда. Однажды я просидела здесь почти всю ночь. Хорошо здесь, правда?Семен молча кивнул.- Правда, иногда бывает страшно. С начала года в этом лесу пропали два человека. Их так и не нашли.Семен виновато отвел глаза в сторону, но снова промолчал.- Не знаю даже, что с ними стало, - продолжила девушка. - Этот лес... он очень странный и страшный. Иногда я слышу в чаще звуки. Они похожи на какие-то безумные крики ужасных существ. Ты никогда их не слышал?Она вопросительно взглянула на Семена, но тот лишь слегка мотнул головой.- Наверное, здесь полным полно всякой нежити, - вздрогнула девушка и настороженно оглянулась. - Уверена, что ее здесь очень много. Я всегда чувствую их присутствие. Вот и сейчас у меня холодок по спине гуляет... Хорошо, что ты сейчас со мной. С тобой не так страшно.Семен хотел было что-то сказать, но потом подумал и решил, что это сейчас совсем ни к чему. Зачем портить лишними словами такую прекрасную ночь?Так они и просидели вместе до рассвета, а затем молча разошлись своими дорогами. Девушка и ёж. Вы спросите - какой еще ёж? Да обычный такой, с иголками. Не всем же оборотням везет. Не всем дано обращаться в медведя, ворона или рысь. Может, поэтому он и стал волконравом.

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