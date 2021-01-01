Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)Aubrey Beardsley - Европейский мрачный танец (1915).
Альберто Мартини (1876 - 1954) - итальянский художник, гравер, иллюстратор.
Он прославился, как один из зачинателей сюрреалистического жанра.
Среди особо жёстких его работ, - открытки-пропаганды времен 1-й мировой войны, которые получили название Danza Macabra Europea (Европейский мрачный танец), не столько против войны, сколько в агитацию сторонников против Австро-Венгерской империи, оккупирующей в то время Италию.
Автор - Том Кочиен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:37
Сегодня, 05:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 19Комментарии: 0
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