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Страшные Арты

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Aubrey Beardsley - Европейский мрачный танец (1915).
Альберто Мартини (1876 - 1954) - итальянский художник, гравер, иллюстратор.
Он прославился, как один из зачинателей сюрреалистического жанра.
Среди особо жёстких его работ, - открытки-пропаганды времен 1-й мировой войны, которые получили название Danza Macabra Europea (Европейский мрачный танец), не столько против войны, сколько в агитацию сторонников против Австро-Венгерской империи, оккупирующей в то время Италию.

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)


Автор - Том Кочиен.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:37
Сегодня, 05:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 19Комментарии: 0
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Ключевые слова: Aubrey Beardsley художник сюрреализм скелеты война гротеск карикатура арты по книгам

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