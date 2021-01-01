Альберто Мартини - Danza Macabra Europea (1915)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:37 by

Aubrey Beardsley - Европейский мрачный танец (1915).Альберто Мартини (1876 - 1954) - итальянский художник, гравер, иллюстратор.Он прославился, как один из зачинателей сюрреалистического жанра.Среди особо жёстких его работ, - открытки-пропаганды времен 1-й мировой войны, которые получили название Danza Macabra Europea (Европейский мрачный танец), не столько против войны, сколько в агитацию сторонников против Австро-Венгерской империи, оккупирующей в то время Италию.Автор - Том Кочиен.

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