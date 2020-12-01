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Страшные Арты

Heidelberger Bilderkatechismus

HEIDELBERGER BILDERKATECHISMUS

"Хайдэльбергер Бильдеркатэхизмус"
(Гейдельбергский катехизис изображений)
Также называется «Totentanz Blockbook (Biblia pauperum)»

Смешная и во многом оригинальная древняя книга 1455-1458гг.
Возможно, 1-я книга, в которой зафиксированы «Пляски Смерти», которые позже вдохновили многих немецких художников, и Гольбейна в частности.
Шрифт книги также интересен, несмотря на то, что эта своеобразная библия создана для народа, а не для знати; с целью вкратце пояснить суть религии, о том, что за грехи положен ад, о демонических искушениях, о том, что от смерти все равно никто не застрахован, но, коли будут веровать, а то и истязать себя веригами, то на страшном суде, может, и воскреснут х)
Там, где гравюры о смерти, наверху написаны стихи о ее неизбежности, но мы, увы, вряд ли их прочитаем и поймем. Последняя же гравюра изображает брак, за спиной мужчины – ангел, за спиной – женщины – дьявол…
Хранится в университетской библиотеке Гейдельберга (на северо-западе земли Баден-Вюртемберг).

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger Bilderkatechismus

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:15
Сегодня, 02:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Древние книги библия для народа пляски смерти арты по книгам

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