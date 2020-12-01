Heidelberger Bilderkatechismus

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:15 by

"Хайдэльбергер Бильдеркатэхизмус"(Гейдельбергский катехизис изображений)Также называется «Totentanz Blockbook (Biblia pauperum)»Смешная и во многом оригинальная древняя книга 1455-1458гг.Возможно, 1-я книга, в которой зафиксированы «Пляски Смерти», которые позже вдохновили многих немецких художников, и Гольбейна в частности.Шрифт книги также интересен, несмотря на то, что эта своеобразная библия создана для народа, а не для знати; с целью вкратце пояснить суть религии, о том, что за грехи положен ад, о демонических искушениях, о том, что от смерти все равно никто не застрахован, но, коли будут веровать, а то и истязать себя веригами, то на страшном суде, может, и воскреснут х)Там, где гравюры о смерти, наверху написаны стихи о ее неизбежности, но мы, увы, вряд ли их прочитаем и поймем. Последняя же гравюра изображает брак, за спиной мужчины – ангел, за спиной – женщины – дьявол…Хранится в университетской библиотеке Гейдельберга (на северо-западе земли Баден-Вюртемберг).Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Древние книги библия для народа пляски смерти арты по книгам

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