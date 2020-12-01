Heidelberger Bilderkatechismus

Heidelberger BilderkatechismusHEIDELBERGER BILDERKATECHISMUS
"Хайдэльбергер Бильдеркатэхизмус"
(Гейдельбергский катехизис изображений)
Также называется «Totentanz Blockbook (Biblia pauperum)»
Смешная и во многом оригинальная древняя книга 1455-1458гг.
Возможно, 1-я книга, в которой зафиксированы «Пляски Смерти», которые позже вдохновили многих немецких художников, и Гольбейна в частности.
Шрифт книги также интересен, несмотря на то, что эта своеобразная библия создана для народа, а не для знати; с целью вкратце пояснить суть религии, о том, что за грехи положен ад, о демонических искушениях, о том, что от смерти все равно никто не застрахован, но, коли будут веровать, а то и истязать себя веригами, то на страшном суде, может, и воскреснут х)
Там, где гравюры о смерти, наверху написаны стихи о ее неизбежности, но мы, увы, вряд ли их прочитаем и поймем. Последняя же гравюра изображает брак, за спиной мужчины – ангел, за спиной – женщины – дьявол…
Хранится в университетской библиотеке Гейдельберга (на северо-западе земли Баден-Вюртемберг).
Автор - Karinalin.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:15
Сегодня, 02:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 7Комментарии: 0
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