Giuseppe Arcimboldo - итальянский живописец периода маньеризма

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 68 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:59 by

Итальянский живописец периода маньеризма.Родился в Милане в семье патриция, участвовал в создании витражей для Миланского Собора, в 1562 году приглашен ко двору в Вену в качестве портретиста и придворного мастера. В 1563 году пишет первую серию портретов, составленных из овощей и фруктов и других элементов растительного мира, «Времена года».По возвращении в Италию продолжает исполнять свои тематические портреты, причем часто предметы, составляющие фигуры моделей соотносятся с родом их занятий (например, «Портрет библиотекаря», 1565, из книжных томов). Активно участвовал в придворной жизни Европы в роли портретиста и декоратора празднеств (Вена, Париж и Прага при дворе короля Рудольфа II). Дедушка Арчимбольдо был архиепископом, отец — художником. Джузеппе начал карьеру в мастерских Миланского собора, создавая цветные витражи и фрески со сценами из жизни святых.Сложно сказать, где и у кого он учился. Во всяком случае, прослеживается влияние Леонардо да Винчи; известно, что Арчимбольдо исполнял картоны для шпалер в Ферраре. В Праге он был декоратором и постановщиком праздничных представлений. Состоял на службе у Габсбургов в Австрии и Богемии (1562—1587); сначала — при имперском дворе Фердинанда I в Вене — как портретист-копировщик, затем, когда императором Священной Римской империи становится Максимилиан II (1564), Арчимбольдо — художник при дворе.Он воспринимался друзьями как человек с универсальной эрудицией и очень развитым творческим гением. Большинство его современников, также известных людей, смотрели на него с восхищением из-за его талантов и его изобретательности не только в живописи, но также и в организации игр, свадеб, коронаций, процессий. Фактически, он становится артистическим директором императора Максимилиана II. Он отвечал при дворе за архитектуру и театрально-художественное оформление всех мероприятий.В то же самое время он — инженер, создатель фонтанов, принимает участие в основании музея искусств. Арчимбольдо становится главным организатором турниров, ярмарок и роскошных празднеств для аристократии, учёных и художников. Всё это —чтобы прославить императора, чтобы укрепить его политическую власть и развлечь людей, представить монарха героем.При поддержке Максимилиана он исполнил первый вариант серии «Времена года», который был представлен императору в день Нового года (1569).В 1570 Арчимбольдо был послан в Прагу к Рудольфу, сыну Максимилиана, проектировать сложное театрализованное представление для Максимилиана (сюжет — смешанная классическая и чешская мифология) и остался служить Рудольфу II, когда тот поднялся на трон Габсбургов (1575) после смерти Максимилиана II. При нём, кроме всего, он изобретал гидравлические машины. Одиннадцать лет, который художник служил Рудольфу II, были, вероятно пиком его карьеры. Император чрезвычайно любил и ценил Арчимбольдо.Арчимбольдо в эти годы пишет второй вариант «Времён года» (1573), посвящает императору красный кожаный фолиант, содержащий 150 рисунков ручкой и чернилами (1585). В 1587 после многочисленных просьб Арчимбольдо Рудольф II разрешил ему возвратиться в родной Mилан. В том же самом году Арчимбольдо получил просьбу императора продолжить писать для него, хотя он больше не служил при дворе. В 1591 написаны, вероятно, наиболее известные из его картин — «Флора» (1591) и «Вертемнус» (1590—1591), которые он послал в Прагу. В следующем году, 11 июля 1593, живописец умер.В XX веке, особенно с появлением сюрреализма, этот художник вошёл в моду. В настоящее время Арчимбольдо считается классиком маньеризма.Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Giuseppe Arcimboldo (1526-1593)(Джузеппе Арчимбольдо) художник живопись сюрреализм классик маньеризма арты

Другие, подобные истории: