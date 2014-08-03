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Страшные Арты

Японские средневековые монстры

У каждого народа в фольклоре есть персонажи, которые заставляют маленьких детей бояться темных комнат и плакать по ночам. Однако Бабе-Яге или даже Змею Горынычу далеко до монстров из японского фольклора! О них расскажет нам анонимный свиток Бакемоно Зукуси, в котором безвестный японский художник XVIII века представил публике 24 самых жутких создания из народных сказок и мифов. Смотрите и пугайтесь!

Оядзироме - однорукий и одноглазый монстр с когтем на единственном пальце

Японские средневековые монстры

Дайтиути - монстр-убийца с молотом

Японские средневековые монстры

Домо-комо - двухголовый серый призрак

Японские средневековые монстры

Сара-хеби - женщина-змея

Японские средневековые монстры

Ми-но-кедаси - монстр с шерстяным телом, на котором каждая шерстинка всегда стоит дыбом

Японские средневековые монстры

Глбусума - медведь с гладкой кожей и человеческим лицом

Японские средневековые монстры

Ума-тика - одноглазая лошадь с рогом во лбу. Ходит на задних ногах!

Японские средневековые монстры

Хадзиккаки - белый, круглый, настоящее привидение

Японские средневековые монстры

Одороси - волосатый монстр с черными зубами

Японские средневековые монстры

Юме-но-сереи - "призрак снов", предстает в образе бледного старика

Японские средневековые монстры

Ямамба - горная ведьма

Японские средневековые монстры

Рокурокуби (длинношеяя женщина) и Инугами (ее призрачный пес)

Японские средневековые монстры

Уси-они - морской монстр с головой коровы и телом паука

Японские средневековые монстры

Ямаваро - одноглазый великан с гор

Японские средневековые монстры

Бурариби - страшная белая птица, окруженная призрачным пламенем

Японские средневековые монстры

Уван - существо, которое селится в заброшенных домах

Японские средневековые монстры

Юки-онна - "снежная женщина". Берегись ее в ночь снегопада!

Японские средневековые монстры

Камикири-"парикмахер": набрасывается на людей сзади и отрезает им волосы

Японские средневековые монстры

Акасита ("красный язык") - существо, живущее в темных тучах

Японские средневековые монстры

Букон - покинутая душа в поисках упокоения

Японские средневековые монстры

Автор - Болонка королевы.
Источник.

Сегодня, 17:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Живопись искусство монстры неизвестный художник страшно арты

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:16
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 822
Комментариев: 8 840
Мне лень комментировать crazy
Но я очень люблю японскую графику.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 18:32
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2320|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 987
Больше смешные чем страшные, вот придет такой, а ему в лицо прямо и рассмеешься, ну, кроме последней))
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#3 написал: conjure one
Сегодня, 20:10
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6876|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 698
Забавные монстры, некоторые даже вполне милые. Рассмотрел всех. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
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