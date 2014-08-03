Японские средневековые монстры

Японские средневековые монстрыУ каждого народа в фольклоре есть персонажи, которые заставляют маленьких детей бояться темных комнат и плакать по ночам. Однако Бабе-Яге или даже Змею Горынычу далеко до монстров из японского фольклора! О них расскажет нам анонимный свиток Бакемоно Зукуси, в котором безвестный японский художник XVIII века представил публике 24 самых жутких создания из народных сказок и мифов. Смотрите и пугайтесь!
Оядзироме - однорукий и одноглазый монстр с когтем на единственном пальце
Дайтиути - монстр-убийца с молотом
Домо-комо - двухголовый серый призрак
Сара-хеби - женщина-змея
Ми-но-кедаси - монстр с шерстяным телом, на котором каждая шерстинка всегда стоит дыбом
Глбусума - медведь с гладкой кожей и человеческим лицом
Ума-тика - одноглазая лошадь с рогом во лбу. Ходит на задних ногах!
Хадзиккаки - белый, круглый, настоящее привидение
Одороси - волосатый монстр с черными зубами
Юме-но-сереи - "призрак снов", предстает в образе бледного старика
Ямамба - горная ведьма
Рокурокуби (длинношеяя женщина) и Инугами (ее призрачный пес)
Уси-они - морской монстр с головой коровы и телом паука
Ямаваро - одноглазый великан с гор
Бурариби - страшная белая птица, окруженная призрачным пламенем
Уван - существо, которое селится в заброшенных домах
Юки-онна - "снежная женщина". Берегись ее в ночь снегопада!
Камикири-"парикмахер": набрасывается на людей сзади и отрезает им волосы
Акасита ("красный язык") - существо, живущее в темных тучах
Букон - покинутая душа в поисках упокоения
Автор - Болонка королевы.
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Сегодня, 17:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 3
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