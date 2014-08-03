Японские средневековые монстры

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 17:40 by

У каждого народа в фольклоре есть персонажи, которые заставляют маленьких детей бояться темных комнат и плакать по ночам. Однако Бабе-Яге или даже Змею Горынычу далеко до монстров из японского фольклора! О них расскажет нам анонимный свиток Бакемоно Зукуси, в котором безвестный японский художник XVIII века представил публике 24 самых жутких создания из народных сказок и мифов. Смотрите и пугайтесь!Оядзироме - однорукий и одноглазый монстр с когтем на единственном пальцеДайтиути - монстр-убийца с молотомДомо-комо - двухголовый серый призракСара-хеби - женщина-змеяМи-но-кедаси - монстр с шерстяным телом, на котором каждая шерстинка всегда стоит дыбомГлбусума - медведь с гладкой кожей и человеческим лицомУма-тика - одноглазая лошадь с рогом во лбу. Ходит на задних ногах!Хадзиккаки - белый, круглый, настоящее привидениеОдороси - волосатый монстр с черными зубамиЮме-но-сереи - "призрак снов", предстает в образе бледного старикаЯмамба - горная ведьмаРокурокуби (длинношеяя женщина) и Инугами (ее призрачный пес)Уси-они - морской монстр с головой коровы и телом паукаЯмаваро - одноглазый великан с горБурариби - страшная белая птица, окруженная призрачным пламенемУван - существо, которое селится в заброшенных домахЮки-онна - "снежная женщина". Берегись ее в ночь снегопада!Камикири-"парикмахер": набрасывается на людей сзади и отрезает им волосыАкасита ("красный язык") - существо, живущее в темных тучахБукон - покинутая душа в поисках упокоенияАвтор - Болонка королевы.

Ключевые слова: Живопись искусство монстры неизвестный художник страшно арты

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