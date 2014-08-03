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Страшные Арты

Цельнометаллический монстр

Цельнометаллический монстр
Сегодня, 19:05 by foxnikПросмотров: 26Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Монстр металл авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 19:32
0
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 645
Комментариев: 7 894
Плюсанула.Но графические работы с мелкой деталировкой мне у вас больше нравятся.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:16
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1418|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 051
+++++++++++++++++++

Хотя среди рекламы мне разглядеть было непросто
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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