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Страшные Арты
Цельнометаллический монстр
Сегодня, 19:05 by
foxnik
Просмотров: 26
Комментарии: 2
+3
Ключевые слова:
Монстр
металл
авторский арт
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Комментарии
#1 написал:
Летяга
Сегодня, 19:32
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Публикаций: 645
Комментариев: 7 894
Плюсанула.Но графические работы с мелкой деталировкой мне у вас больше нравятся.
#2 написал:
зелёное яблочко
Сегодня, 20:16
0
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Публикаций: 70
Комментариев: 4 051
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Хотя среди рекламы мне разглядеть было непросто
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