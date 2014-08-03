Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 54 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:20 by

В 2001 году на экраны вышла картина "Тринадцать привидений" (Thir13en Ghosts), которая была ремейком классического фильма 1960 года, но особого успеха не имела. Тем не менее для многих хоррор-неофитов 2000-х именно это кино открыло жанр и влюбило в него. До сих пор кто-то с теплом вспоминает тот во многом наивный, но все равно симпатичный фильм ужасов. А дизайн чертовой дюжины призраков в нем, созданный мастерами практических эффектов из компании KNB FX, достоин восхищения.В фильме была книга "Арканум", содержавшая описания всех монструозных привидений, а также их персональные истории. К сожалению, книге этой в самом кино внимания было уделено не много. Правда, она была хорошо представлена в фичуретке "Ghost Files" в качестве одного из бонусов DVD-издания. Именно иллюстрациями из "Арканума" вдохновлялся художник Дэвид Ромеро (David Romero), когда решил сам нарисовать привидения из фильма.Автор - М. С. Парфенов.

Ключевые слова: Арт кино привидения хоррор

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