Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
В 2001 году на экраны вышла картина "Тринадцать привидений" (Thir13en Ghosts), которая была ремейком классического фильма 1960 года, но особого успеха не имела. Тем не менее для многих хоррор-неофитов 2000-х именно это кино открыло жанр и влюбило в него. До сих пор кто-то с теплом вспоминает тот во многом наивный, но все равно симпатичный фильм ужасов. А дизайн чертовой дюжины призраков в нем, созданный мастерами практических эффектов из компании KNB FX, достоин восхищения.
В фильме была книга "Арканум", содержавшая описания всех монструозных привидений, а также их персональные истории. К сожалению, книге этой в самом кино внимания было уделено не много. Правда, она была хорошо представлена в фичуретке "Ghost Files" в качестве одного из бонусов DVD-издания. Именно иллюстрациями из "Арканума" вдохновлялся художник Дэвид Ромеро (David Romero), когда решил сам нарисовать привидения из фильма.
Автор - М. С. Парфенов.
Источник.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:20
Вчера, 21:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 54Комментарии: 1
Ключевые слова: Арт кино привидения хоррор