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Страшные Арты

Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма

Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма

В 2001 году на экраны вышла картина "Тринадцать привидений" (Thir13en Ghosts), которая была ремейком классического фильма 1960 года, но особого успеха не имела. Тем не менее для многих хоррор-неофитов 2000-х именно это кино открыло жанр и влюбило в него. До сих пор кто-то с теплом вспоминает тот во многом наивный, но все равно симпатичный фильм ужасов. А дизайн чертовой дюжины призраков в нем, созданный мастерами практических эффектов из компании KNB FX, достоин восхищения.

В фильме была книга "Арканум", содержавшая описания всех монструозных привидений, а также их персональные истории. К сожалению, книге этой в самом кино внимания было уделено не много. Правда, она была хорошо представлена в фичуретке "Ghost Files" в качестве одного из бонусов DVD-издания. Именно иллюстрациями из "Арканума" вдохновлялся художник Дэвид Ромеро (David Romero), когда решил сам нарисовать привидения из фильма.

Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма
Художник изобразил 13 привидений из одноименного фильма

Автор - М. С. Парфенов.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:20
Вчера, 21:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 54Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Арт кино привидения хоррор

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:32
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 798
Комментариев: 8 743
Трудно решить,что страшнее: изображённые привидения или манера художника))
Страшные арты!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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