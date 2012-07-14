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Рыбалка почти в одиночку
Новость отредактировал
Qusto
- Вчера, 13:42
Вчера, 13:42 by
foxnik
Просмотров: 78
Комментарии: 9
+9
Ключевые слова:
Рыбалка
мужчина
существо
авторский арт
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Комментарии
#1 написал:
Qusto
Вчера, 13:44
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Рисовать не умею, потому, ни к чему не придираясь, всегда ставлю плюс нашим художникам. Мне понравилось.
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#2 написал:
Tigger power
Вчера, 14:14
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Комментариев: 4 378
Я тоже ставлю плюс) этот второй вроде и не злобный, если только припугнуть для шутки может)) Цвета мне понравились.
#3 написал:
foxnik
Вчера, 14:17
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Комментариев: 695
Цитата: Tigger power
Я тоже ставлю плюс) этот второй вроде и не злобный, если только припугнуть для шутки может)) Цвета мне понравились.
В этом и идея) Монстрам не обязательно быть злыми, они просто могут наблюдать за людишками.
#4 написал:
Sniff
Вчера, 15:00
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Это нам он не злой, а если бедный рыбак обернется? Инфаркт микарда)) Плюс, конечно.
#5 написал:
зелёное яблочко
Вчера, 16:20
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Комментариев: 4 813
Цитата: foxnik
просто могут наблюдать за людишками.
Даже если просто наблюдают, то всё равно неуютно представить только.
Он как порождение этой зимы, состоит весь будто из куска зеленоватого льда, который местами таял, стекал, и вновь замёрз. Такие обледенелые подтеки будто бы.
Картина достойная целого рассказа, если вдохновится кто.
#6 написал:
conjure one
Вчера, 18:22
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Мне просто понравилось. Рыбак получился незадачливым пофигистом. Чего по ночам рыбу-то ловить?! +++
#7 написал:
Летяга
Вчера, 19:21
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Как здорово! Мне очень понравилось всё: и идея, и воплощение. Цвета, пропорции - всё очень убедительно.
Плюс с удовольствием, и жаль, что только один.
#8 написал:
Сделано_в_СССР
Вчера, 19:23
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Ага, ждёт рыбку стащить, нечисть туманная.))) Очень хорошо! +++
#9 написал:
Estellan
Сегодня, 02:14
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Плюсанул.)
Напомнило серию из Историй Ужаса. Но там к рыбаку кицуне приставал)))
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