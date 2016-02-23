Про всех

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:19

Причина: Стилистика Автора сохранена.

alex.kuzmenko2017 Просмотров: 37 Комментарии: 4 +4 Вчера, 21:59 by

Вот придумал стих для тех,Кто любитель всяких НЕХ.Кто страшилки почитает,И про всю ...уню читает...И кого та вся херняДостаёт день ото дня...И для тех, кто свечи жжёт,И молитвы воздаёт....В общем, Я совет вам дам....(хоть и я Вам не Ван Дам))))....Существуйте Вы реально....Это лучше...ЭТ НОРМАЛЬНО!!!

Ключевые слова: Любителю страшилок свечи молитвы всякая фигня

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