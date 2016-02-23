Про всехВот придумал стих для тех,
Кто любитель всяких НЕХ.
Кто страшилки почитает,
И про всю ...уню читает...
И кого та вся херня
Достаёт день ото дня...
И для тех, кто свечи жжёт,
И молитвы воздаёт....
В общем, Я совет вам дам....
(хоть и я Вам не Ван Дам))))....
Существуйте Вы реально....
Это лучше...ЭТ НОРМАЛЬНО!!!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:19
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Вчера, 21:59 by alex.kuzmenko2017Просмотров: 37Комментарии: 4
Ключевые слова: Любителю страшилок свечи молитвы всякая фигня