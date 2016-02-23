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Стихи

Про всех

Вот придумал стих для тех,
Кто любитель всяких НЕХ.
Кто страшилки почитает,
И про всю ...уню читает...

И кого та вся херня
Достаёт день ото дня...
И для тех, кто свечи жжёт,
И молитвы воздаёт....

В общем, Я совет вам дам....
(хоть и я Вам не Ван Дам))))....
Существуйте Вы реально....
Это лучше...ЭТ НОРМАЛЬНО!!!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:19
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Вчера, 21:59 by alex.kuzmenko2017Просмотров: 37Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Любителю страшилок свечи молитвы всякая фигня

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 10:16
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2709|0)
Публикаций: 263
Комментариев: 1 604
Ржачно) это, конечно, на большое такое стихотворение не тянет, но на юмор хороший претендует) плюс)
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Qusto
Сегодня, 10:31
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (349|0)
Публикаций: 231
Комментариев: 1 964
Слабо в плане самого стихосложение, можете намного лучше, но тут и тема такая - шуточная, потому нет смысла придираться. Поставлю плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:03
-2
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Репутация: (87|0)
Публикаций: 115
Комментариев: 937
Что же Автора так "вдохновило" написать такое green Скорее всего прочитал историю, от которой вот так "вдохновило" reds
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:18
0
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 50
Комментариев: 1 331
Обычно стихи редко читаю. Но увидев кто автор всё ж решилась. Слабенько, но прикольно
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
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