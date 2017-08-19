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Страшные Арты

Сатир и подарки

Сатир и подарки
Сюжет можете угадать в комментариях wink
Сегодня, 10:40 by foxnikПросмотров: 39Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Сатир авторский рисунок акварель

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:44
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (565|0)
Публикаций: 356
Комментариев: 1 567
Так вот они какие первобытные люди или звери?! smile
Зарегистрирован: 19.08.2017
           
#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:58
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8581|-3)
Публикаций: 302
Комментариев: 6 401
А почему у сатира задние ноги как у рептилоида?
Плюсанула. Свет от свечи на теле очень хорошо передан. Респект wink
Зарегистрирован: 3.08.2014
                   
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:07
-1
Группа: Посетители
Репутация: (177|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 752
На сатира не больно и похож. Зачем ему черепушки и свечки? Сатиру вина и девушек, и побольше
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#4 написал: foxnik
Сегодня, 12:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (70|-2)
Публикаций: 63
Комментариев: 661
Цитата: Летяга
А почему у сатира задние ноги как у рептилоида?
Плюсанула. Свет от свечи на теле очень хорошо передан. Респект wink

Это злой сатир)
Цитата: зелёное яблочко
На сатира не больно и похож. Зачем ему черепушки и свечки? Сатиру вина и девушек, и побольше

А почему мой сатир из моей головы должен быть на кого-то похожим? Я же написал, тут нужна фантазия.
Зарегистрирован: 14.12.2012
     
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