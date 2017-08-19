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Сатир и подарки
Сюжет можете угадать в комментариях
Сегодня, 10:40 by
foxnik
Просмотров: 39
Комментарии: 4
+5
Ключевые слова:
Сатир
авторский рисунок
акварель
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Комментарии
#1 написал:
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Так вот они какие первобытные люди или звери?!
#2 написал:
Летяга
Сегодня, 10:58
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А почему у сатира задние ноги как у рептилоида?
Плюсанула. Свет от свечи на теле очень хорошо передан. Респект
#3 написал:
зелёное яблочко
Сегодня, 12:07
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На сатира не больно и похож. Зачем ему черепушки и свечки? Сатиру вина и девушек, и побольше
#4 написал:
foxnik
Сегодня, 12:27
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Цитата: Летяга
А почему у сатира задние ноги как у рептилоида?
Плюсанула. Свет от свечи на теле очень хорошо передан. Респект
Это злой сатир)
Цитата: зелёное яблочко
На сатира не больно и похож. Зачем ему черепушки и свечки? Сатиру вина и девушек, и побольше
А почему мой сатир из моей головы должен быть на кого-то похожим? Я же написал, тут нужна фантазия.
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