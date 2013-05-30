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Срочное обращение к посетителям сайта 4stor.ru

Здравствуйте, посетители сайта 4stor.ru.

1.02.2024 хостинг-провайдером HETZNER был заблокирован доступ к нашему аккаунту в связи с остановкой работы с пользователями из РФ.
По сообщениям хостинга, он присылал уведомление об этом, но, к сожалению, мы эти уведомления не получили.
Все это привело к временному отключению сайта. К сожалению, помимо неприятности с отключением сайта, также был заблокирован доступ актуальной резервной копии, который тоже хранился у этого хостинг провайдера. И стало невозможным даже выгрузить ее. На данный момент наш сервер переехал, на сайт загружена старая база данных от 02.2022 года. Данные в период с 02.2022 по 02.2024, к сожалению, утеряны, в том числе новости, сообщения и даже аккаунты. В дополнение, была утеряна вся база данных форума, который на данный момент отключен.

В связи с вышеописанными проблемами мы приняли решение не опускать руки и продолжить работу с сайтом.
Сейчас ведется переписка с хостером на предмет получения доступа к нашему аккаунт для снятия актуального бэкапа.
До 10 февраля мы не будем публиковать новые статьи, чтобы в случае возможности получения актуального бэкапа не потерять то, что Вы нам прислали.
Для пользователей, чьи данные были утеряны, убедительная просьба - только вашими силами мы можем восстановить нашу библиотеку страшных историй. Будем рады, если Вы пришлете их снова после 10 февраля.

По любым вопросам можно обращаться в комментарии к этому посту.

PS: с поступлением новой информации этот пост будет дополняться.

Список текущих проблем и их статус:
Сделано:
- исправлен баг, при котором на некоторые почтовые сервисы не приходили письма при регистрации или восстановлении пароля;

В работе:
- баг заголовков на мониторах с разрешением в 2к;
- в мини-профиле мусор в виде тегов с форума;
- при переходе в репутацию любого пользователя выдает ошибку, что публикацией не найдено;
- в связи с недоступностью форума требуется убрать переходы и блок форума на главной странице;

2-02-2024, 09:06 by AnheloneПросмотров: 773Комментарии: 5
+12

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 08:59
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 314
Если провайдер не наш, да ещё у нас санкции. Что невозможно было спрогнозировать блокировку??? Ведь блокировка очевидна. Не так ли? В этом случае ведь напрашивалась идея хранить копию просто на компьютере или на каком-нибудь носителе. От начала санкций хотя бы раз в квартал это делать.
Или, как вариант, заранее перекинуть сайт на другой хостинг, как только начались санкции.. .
Нахожусь в недоумении по поводу администрации... . Подождём. Пока не готов сливать свои скудные ничего не значащие истории. Подожду, посмотрим.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Tengu
Вчера, 10:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (70|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 266
Ну, удружили...

Хорошо, блин, что основной массив моих историй до 22 года загружен! Но кое-что все-таки потерялось. И в Закладках то же самое, лучшие истории - старенькие, но.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#3 написал: Стигандр
Вчера, 12:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (359|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 66
Помню, работал в одной проектной фирме, все проекты хранились на сервере. Так было положено. А руководство постоянно кого то увольняло, (политика у них видимо была такая), и однажды, кто-то уволенный что-то сделал, и с сервера пропало больше половины проектов. А их в ближайшие дни нужно было как раз загружать в экспертизу. Мы все верили что починят, восстановят, но руководство сразу сказало - Восстанавливайте сами, не ждите чуда! У кого то были свои резервные копии, а у кого-то нет. Работали и в будни и по выходным и только и делали,что восстанавливали свои данные. Успели, восстановили. Сервер не починили. Вспоминаю это время как страшный сон.
Зарегистрирован: 31.10.2017
#4 написал: daytaler
Сегодня, 04:46
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (112|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 380
Цитата: Eifersucht
Что невозможно было спрогнозировать блокировку???

«Знал бы где упасть, подстелил бы соломки. Спали мы на той соломке — до сих пор кости ломки».
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#5 написал: daytaler
Сегодня, 05:14
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (112|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 380
Цитата: Eifersucht
Что невозможно было спрогнозировать блокировку???

"Ага, ясно, как божий день, и к гадалке не ходи. Сударь, ты намекаешь на то, почему администраторы этого не предусмотрели, используя гадание на той же кофейной гуще? И вправду, мистический сайт. Возможно, у кого-то и гадательные карты всегда на столе, и тут на тебе такой конфуз. У кого что выпало на картах Таро, признавайтесь?"

Цитата: Eifersucht
Что невозможно было спрогнозировать блокировку???

Почему до сих пор, после прогноза погоды, нет рубрики "Прогноза блокировки сайтов"? Куда катится Интернет?
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
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