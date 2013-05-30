Срочное обращение к посетителям сайта 4stor.ru

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Срочное обращение к посетителям сайта 4stor.ruЗдравствуйте, посетители сайта 4stor.ru.
1.02.2024 хостинг-провайдером HETZNER был заблокирован доступ к нашему аккаунту в связи с остановкой работы с пользователями из РФ.
По сообщениям хостинга, он присылал уведомление об этом, но, к сожалению, мы эти уведомления не получили.
Все это привело к временному отключению сайта. К сожалению, помимо неприятности с отключением сайта, также был заблокирован доступ актуальной резервной копии, который тоже хранился у этого хостинг провайдера. И стало невозможным даже выгрузить ее. На данный момент наш сервер переехал, на сайт загружена старая база данных от 02.2022 года. Данные в период с 02.2022 по 02.2024, к сожалению, утеряны, в том числе новости, сообщения и даже аккаунты. В дополнение, была утеряна вся база данных форума, который на данный момент отключен.
В связи с вышеописанными проблемами мы приняли решение не опускать руки и продолжить работу с сайтом.
Сейчас ведется переписка с хостером на предмет получения доступа к нашему аккаунт для снятия актуального бэкапа.
До 10 февраля мы не будем публиковать новые статьи, чтобы в случае возможности получения актуального бэкапа не потерять то, что Вы нам прислали.
Для пользователей, чьи данные были утеряны, убедительная просьба - только вашими силами мы можем восстановить нашу библиотеку страшных историй. Будем рады, если Вы пришлете их снова после 10 февраля.
По любым вопросам можно обращаться в комментарии к этому посту.
PS: с поступлением новой информации этот пост будет дополняться.
Список текущих проблем и их статус:
Сделано:
- исправлен баг, при котором на некоторые почтовые сервисы не приходили письма при регистрации или восстановлении пароля;
В работе:
- баг заголовков на мониторах с разрешением в 2к;
- в мини-профиле мусор в виде тегов с форума;
- при переходе в репутацию любого пользователя выдает ошибку, что публикацией не найдено;
- в связи с недоступностью форума требуется убрать переходы и блок форума на главной странице;
2-02-2024, 09:06 by AnheloneПросмотров: 773Комментарии: 5