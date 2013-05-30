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Срочное обращение к посетителям сайта 4stor.ru

Anhelone Просмотров: 773 Комментарии: 5 +12 2-02-2024, 09:06 by

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Здравствуйте, посетители сайта 4stor.ru.1.02.2024 хостинг-провайдером HETZNER был заблокирован доступ к нашему аккаунту в связи с остановкой работы с пользователями из РФ.По сообщениям хостинга, он присылал уведомление об этом, но, к сожалению, мы эти уведомления не получили.Все это привело к временному отключению сайта. К сожалению, помимо неприятности с отключением сайта, также был заблокирован доступ актуальной резервной копии, который тоже хранился у этого хостинг провайдера. И стало невозможным даже выгрузить ее. На данный момент наш сервер переехал, на сайт загружена старая база данных от 02.2022 года. Данные в период с 02.2022 по 02.2024, к сожалению, утеряны, в том числе новости, сообщения и даже аккаунты. В дополнение, была утеряна вся база данных форума, который на данный момент отключен.В связи с вышеописанными проблемами мы приняли решение не опускать руки и продолжить работу с сайтом.Сейчас ведется переписка с хостером на предмет получения доступа к нашему аккаунт для снятия актуального бэкапа.До 10 февраля мы не будем публиковать новые статьи, чтобы в случае возможности получения актуального бэкапа не потерять то, что Вы нам прислали.Для пользователей, чьи данные были утеряны, убедительная просьба - только вашими силами мы можем восстановить нашу библиотеку страшных историй. Будем рады, если Вы пришлете их снова после 10 февраля.По любым вопросам можно обращаться в комментарии к этому посту.PS: с поступлением новой информации этот пост будет дополняться.Сделано:- исправлен баг, при котором на некоторые почтовые сервисы не приходили письма при регистрации или восстановлении пароля;В работе:- баг заголовков на мониторах с разрешением в 2к;- в мини-профиле мусор в виде тегов с форума;- при переходе в репутацию любого пользователя выдает ошибку, что публикацией не найдено;- в связи с недоступностью форума требуется убрать переходы и блок форума на главной странице;