Новая Териберка: ландшафты ядерного апокалипсиса

Летяга Просмотров: 40 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 11:15 by

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Если бы на Земле прошла ядерная война, то спустя сто лет именно здесь можно было снять воспоминания про апокалипсис. Заранее скажу, что не эти виды были целью моего путешествия, они скорее прилагались. Как эхо безнадежности, как отголоски «левиафана». В настоящее время Териберка состоит из двух населенных пунктов: Териберка и Лодейное (Новая Териберка). Начнем со второго, но наиболее интересного на мой взгляд населенного пункта.Лодейное возник в 1930 году в 2 км от Териберки. Судоремонтные мастерские и рыбные хозяйства были основой для существования.С момента переноса основных производств в Мурманск в Лодейном начался упадок. Люди живут… хотя наверное выживают в домах, сквозь стены которых видно небо. До 2017 года планируется расселить жителей.Вот такие таблички с указанием срока расселения можно увидеть на многих домах.Тематика рыболовства в Лодейном повсюду. Множество лодок и катеров находится на суше, все ржавеет и отдается разрушению времени.Дом культуры… Картинка из «Сталкера». Внутри ходить можно, но не во всех зданиях, риск обвалов тут большой, а до Мурманска 120 км, спасут нескоро.Вообще, в Териберке до войны жило более 5 000 жителей.Разруха соседствует с тишиной, которую нарушают только звонкие голоса чаек.Ландшафты стали уникальной площадкой для съемок любых фильмов про апокалипсис.Дороги грунтовые, и по ним очень часто ездят местные на машинах без номеров на огромной скорости.Река сильно подвержена колебанию уровня моря.В начале мая температура не более 10 градусов и ледяной ветер. Кстати, кислород на севере усваивается легкими несколько хуже. Заметил, что у жителей характерный зеленоватый оттенок лица.Истории с медведями здесь не более чем байки. В прошлом году одного случайно заметили у домика рыбаков и застрелили. Говорят, его шкура как трофей там и висит. А так, наиболее опасны росомахи, но это если далеко уйти в сопки.Пейзажным фотографам тут раздолье, колорита хватает.Церковь есть, но батюшку так и не встретил ни разу.Вид на котельную.