Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Заброшки

НИИ в Ачгуаре

Фотографию этого заброшенного здания часто подписывают как «остатки более развитой цивилизации». Действительно, поросшее зеленью монументальное здание с колоннами выглядит чем-то нереальным, но, как и многие другие сооружения советского периода, при всй необычности внешнего вида имеет вполне обыкновенное, функциональное назначение.

scale_1200


Здание перед вами — заброшенный научно-исследовательский институт чаеводства. Расположен он в абхазском селении Ачгуара.

В СССР действительно были специализированные НИИ практически на каждое направление народного хозяйства, но первые организации, чья деятельность была направлена на улучшение урожаев чайных культур, появились ещё задолго до установления советской власти.

scale_1200
scale_1200


Первые чайные плантации появились здесь в далёком 1842 году в местном ботаническом саду. Считается, что именно отсюда, адаптированные чайные культуры стали распространятся по всей территории нынешней Абхазии и Грузии. К выращиванию и организации плантаций привлекали зарубежных специалистов, в основном выходцев из Китая.

scale_1200
scale_1200


В советские годы чайная промышленность в регионе только крепла, уже на 1921 год в регионе насчитывалось 400 гектаров чайных плантаций. В дальнейшем их становилось только больше. В какие-то моменты производство чая составляло до 50% всей товарной выручки от агропромышленного сектора региона. Неудивительно, что именно тут появился НИИ, занимавшийся вопросами урожайности чайных культур.

scale_1200


Здание же, построенное в начале «пятидесятых» годов прошлого века, стало памятником ушедшей эпохи. Построенное в южном течении «Сталинского Ампира», оно до сих пор выглядит таинственно и необычно.

P. S. Во время путешествия по Абхазии я видел множеств разрушенных производств, относящихся к чайной промышленности. Тем не менее какой-то «абхазский чай» всё ещё можно купить на местных рынках. Не знаю, «насколько он местный», но на вкус вполне приличный чай.

Автор - NordSkif_Co.
Источник.

Сегодня, 14:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 69Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: НИИ в Ачгуаре чаеводство Абхазия заброшки

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:52
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2931|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 683
Жаль, очень жаль. Совсем даже не старое здание а порушилось.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.