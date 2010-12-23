НИИ в Ачгуаре









Сделано_в_СССР Просмотров: 69 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:38 by

Фотографию этого заброшенного здания часто подписывают как «остатки более развитой цивилизации». Действительно, поросшее зеленью монументальное здание с колоннами выглядит чем-то нереальным, но, как и многие другие сооружения советского периода, при всй необычности внешнего вида имеет вполне обыкновенное, функциональное назначение.Здание перед вами — заброшенный научно-исследовательский институт чаеводства. Расположен он в абхазском селении Ачгуара.В СССР действительно были специализированные НИИ практически на каждое направление народного хозяйства, но первые организации, чья деятельность была направлена на улучшение урожаев чайных культур, появились ещё задолго до установления советской власти.Первые чайные плантации появились здесь в далёком 1842 году в местном ботаническом саду. Считается, что именно отсюда, адаптированные чайные культуры стали распространятся по всей территории нынешней Абхазии и Грузии. К выращиванию и организации плантаций привлекали зарубежных специалистов, в основном выходцев из Китая.В советские годы чайная промышленность в регионе только крепла, уже на 1921 год в регионе насчитывалось 400 гектаров чайных плантаций. В дальнейшем их становилось только больше. В какие-то моменты производство чая составляло до 50% всей товарной выручки от агропромышленного сектора региона. Неудивительно, что именно тут появился НИИ, занимавшийся вопросами урожайности чайных культур.Здание же, построенное в начале «пятидесятых» годов прошлого века, стало памятником ушедшей эпохи. Построенное в южном течении «Сталинского Ампира», оно до сих пор выглядит таинственно и необычно.P. S. Во время путешествия по Абхазии я видел множеств разрушенных производств, относящихся к чайной промышленности. Тем не менее какой-то «абхазский чай» всё ещё можно купить на местных рынках. Не знаю, «насколько он местный», но на вкус вполне приличный чай.Автор - NordSkif_Co.

Ключевые слова: НИИ в Ачгуаре чаеводство Абхазия заброшки

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