Кошмары заброшенной психиатрической лечебницы в Лейпциге

Летяга Просмотров: 32 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:28 by

1.Наши увлечения порой приводят нас в удивительные места. Этим летом я впервые оказался в интереснейшем немецком городе Лейпциг. И здесь вместо того, чтобы бродить по местным музеям, восторгаться крупнейшим в мире памятником Битвы Народов или забухать в легендарном Погребе Ауэрбаха, где когда-то сочинял своего Фауста сам Гёте под рюмочку абсента, неожиданно для себя я очутился в огромной заброшенной психиатрической лечебнице.Кому-то это может показаться полным абсурдом, но впечатления от увиденного стали одними из самых ярких и необычных из множества моих путешествий по всему миру.Дальнейший мой рассказ будет полон мистики, нехороших историй и странных видений, поэтому настоятельно рекомендую не читать его на ночь!2.Не думаю, что раньше вы что-нибудь слышали о заброшенной психушке в Лейпциге, поэтому сначала расскажу немного об этой очень необычной местной достопримечательности. Это место в наши дни носит название Парк-Кранкенхауз (Park-Kranenhaus) или Больничный парк. Оно находится на окраине города в районе Досен (Dösen).3.В 1900 году тогда ещё посреди полей и лесов здесь была построена роскошная лечебница в модном тогда павильон-стиле. В ту пору в стремительно набиравшей популярность психиатрии господствовали идеи гуманного лечения зелёной средой. То ли больницы, то ли санатории строились на больших территориях в виде огромных парков с отдельно стоящими зданиями, где каждый врач мог работать со своими пациентами индивидуально, особо не отвлекаемый внешним миром.4.Удивительно, но Кранхаузен в Досене за сто с лишним лет практически не поменял своего внешнего вида, планировки и архитектурных особенностей. Не менял он и своего предназначения. Здесь всегда лечили и продолжают лечить психически не здоровых людей и хотя большая часть зданий уже более 20 лет покинута людьми, на отдельной его части оборудована клиника Святого Георга.5.В наши дни в этом месте под тщательным надзором разместилась так называемая судебная психиатрия, а попросту говоря полутюрьма-полубольница для преступников, признанных невменяемыми.6.К сожалению, роскошный, хоть и запущенный, ландшафтный парк с множеством интересных строений начала прошлого века трудно назвать райским уголком. За сто прошедших лет здесь произошло много ужасных вещей. Расскажу лишь о некоторых.7.Одним из самых знаменитых пациентов этой больницы был судья и писатель Даниель Пауль Шребер. Уже в зрелом возрасте у него начались приступы параноидальной шизофрении, которые он подробно описывал, пока мог, в своих дневниках, позже выпущенных отдельной книгой. Его навязчивой идеей стали мысли о том, что он на самом деле женщина. Вскоре болезнь полностью овладела несчастным и он умер в Досене в 1911 году.8.Удивительно, но то, что сейчас называют трансгендерностью, тогда стало причиной тяжёлого заболевания. Причём методы лечения таких псхических растройств не были гуманными. Сама же книга бедного судьи стала учебным пособием для многих психиатров мира.9.Позже в Досене разместился институт психологии, руководил которым талантливый доктор Герман Пауль Ниче. Известный светила науки был страстным сторонником модной тогда евгеники – науки о селекции человека.10.Под его руководством в Досене начали проводить операции по стерилизации тяжелобольных пациентов. Под эту категорию попадали психопаты, дауны, люди с врожденными дефектами, типа слепоты, глухоты и так далее, а позже и наркоманы с алкоголиками. Смертность после такой хирургии была высокой, особенно среди женщин.11.Но немецкий профессор не стал останавливаться на достигнутом и под заказ пришедших к власти нацистов во главе с Гитлером лично разработал препарат барбитурат Люминал для печально известной программы умерщвления Т-4. С её помощью под идеей так называемой расовой гигиены были убиты десятки тысяч больных.Достоверно известно, что в больнице Досена под руководством Пауля Ниче в течение нескольких лет погибло около восьмисот детей. Сначала аппарат использовали для тяжелобольных детей до 3 лет, позже возрастные рамки были сильно расширены. А сколько в этом месте было загублено жизней более взрослых пациентов никто так и не сосчитал.12.Сам вышеуказанный профессор психиатрии вполне заслуженно закончил жизнь на гильотине, при этом так и не признав своей вины на суде. До самой своей смерти он был твёрдо уверен, что служил во благо всему человечеству.13.После войны больница в Досене стала образцовой психиатрической лечебницей ГДР. Основной упор в лечении, как и положено для социалистического государства, был сделан на трудотерапии.14.Хотя и негуманные методы для особо тяжёлых случаев тоже использовались. Сюда также могли попасть и диссиденты. Практика обычная для того времени.15.Старинные фотографии, публикуемые здесь как раз показывают будни пациентов этой больницы.16.17.Кстати, думаю эти фото я публикую в сети впервые. Увидел я их как раз в одном из коридоров главного корпуса заброшенной лечебницы в Доссене.18.В 1997 году больница была переведена в новые корпуса где-то совсем в другом районе Лейпцига, а методика лечения зелёной средой признана окончательно устаревшей. В наши дни здесь кроме тщательно охраняемой клиники Святого Георга, в нескольких корпусах находится что-то типа хосписа для наркоманов и алкоголиков. Процентов на 70 же комплекс полностью заброшен.19.Здесь мы очутились, благодаря моему старому знакомому Алексу technolirik. Он уже около года живет в Лейпциге и успел разузнать множество интересного об этом городе. Именно он предложил вместо стандартных лейпцигских достопримечательностей посмотреть нечто особенное и попал в точку.20.Когда мы все вместе очутились на территории заброшенной психиатрической больнице, то, в первую очередь, восхитились необычной для нас архитектуре зданий. Взгляните какие здесь необыкновенные балконы.21.Многие здания уже начали сливаться с окружающей средой.22.Постапокалиптические нотки добавляли и замурованные то тут, то там двери со странными надписями. На фото как раз виден пример такого прохода с таинственной надписью „Я не такой, как ты и расскажу об этом своей шобле“. Чтобы это значило?23.Естественно, мы не удержались и залезли в несколько зданий, давно покинутых людьми. Происходило это приблизительно так, как показано внизу на фото. Конечно, это можно считать незаконным проникновением, но за этим местом уже давно никто не следит.24.Первым на нашем пути оказалось большое строение с часовенькой на крыше. Некогда здесь размещалась больничная церковь, в советские годы превращённая в что-то типа клуба.25.Так оно выглядело лет 70 назад.26.На фото внизу видно, что в ГДР даже в психбольницах регулярно проводились танцевальные вечера.27.Здание это сохранило величие своего прошлого, несмотря на кучи битого стекла и следы запустения. Совсем иная картина предстала перед нами в бывшем отделе хирургии.28.Это здание было оборудовано пристроенным сбоку в советские времена лифтом и оно же стало практически культовым среди неформальной молодёжи Лейпцига.29.Трехэтажное строение может внушить ужас даже людям с крепкой психикой. Распахнутые настежь двери палат, какие-то разбросанные провода, разломанные кровати на колёсиках, а главное, огромное количество угрожающих граффити на стенах.30.Всё это настоящее царство сюрреализма из какого-то параллельного мира. Городские оторвыши здесь явно устраивали настоящие шабаши.31.При этом от многих надписей на немецком и английском языках веет таким мраком и безнадёгой, что даже в солнечный день становится не по себе.32.Это место можно назвать идеальным аттракционом боли и ужаса, только для полной остроты ощущений, приходить сюда надо лунными ночами. Правда, тронутся умом в дурдоме при таких обстоятельствах совсем не сложно.33.И всё же при всём этом хаосе некая эстетика прослеживается, но прочувствовать её не просто.34.Абсолютно противоположные чувства мы испытали при проникновении в главное здание больницы, где некогда размещалась её администрация и вип-палаты для особых клиентов.35.Похоже это здание долгое время продолжало оставаться под охраной, и лишь недавно стало доступно нелегальным исследователям городских пространств. Его сохранность поразительна.Кроме указанной выше коллекции старинных фотографий мы здесь обнаружили много интересного. Так выглядит входной холл с массивными колоннами.36.А так – удивительной красоты лестницы с роскошными деревянными деталями.37.Особенно меня впечатлила почти идеальная чистота чердака. Казалось что тут ещё неделю назад мыли пол. Настоящий немецкий „орднунг”!38.Но ещё большее удивление нас ожидало в подвале здания. С педантичной аккуратностью сюда были в своё время снесены и аккуратно разложены все вещи, которые ещё могли бы быть востребованы в будущем. Например, части уличных фонарей.39.Здесь же стоял древний копировальный аппарат и большой агрегат, похожий на пресс.40.Все основные коммуникации были аккуратно отключены, но не вырваны с корнем. Моторы, манометры, краны – всё было на месте и в рабочем состоянии.41.Причём, судя по лёгкому гудению, здесь всё было под напряжением.42.Пробки из электрощитка были выкручены и сложены сверху. Всё можно было бы при желании включить заново хоть сейчас. Во всяком случае конкретно в этом здании.43.Я даже предложил Алексу, лишь недавно переехавшим на новую квартиру, в случае чего перебираться сюда на жительство. Сквоттерам с инженерным образованием здесь бы было раздолье.44.До этой части психиатрической лечебницы пока вандалы и любители граффити не добрались. В заброшке такой сохранности я оказался впервые. Да, и в целом весь комплекс произвёл на меня мощное впечатление.Подобные объекты редкость для Европы и уж тем более для стран бывшего СССР. Не факт, что и сейчас здесь можно также легко проникнуть в самые укромные уголки, но наверняка это место будет всегда притягивать любителей жутких историй и фильмов ужасов. Нервы здесь можно, при желании, пощекотать!45.Но на этом наша прогулка по нетуристическому Лейпцигу не закончилась. Впереди нас ждали кварталы с беженцами и антиглобалистами. Но об этом я расскажу в другой раз...46.Автор: lavagra.

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