Кладбище паровозов, Пермский край

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:07 by

Небольшая станция Шумково, находится в Пермском Крае в Кишертском районе. Не особо примечательна и известна. Но в 1967 году близ нее сделали железнодорожный тупик и организовали на нем федеральный резерв подвижных составов. Довольно быстро стратегический объект наполнился различными паровозами и вагонами. Конечно же забор, охрана, обслуживание. Все это было очень давно, а на данный момент данный ж/д тупик является настоящим кладбищем паровозов.До базы можно добраться без особых сложностей. До поселка Спасо-Борда идет хорошая асфальтовая дорога, после переезжаем по мосту через речку Сылва и паркуемся. Хотя некоторые едут дальше по железнодорожным путям, там накатана автомобильная дорога, но на пузотерках туда соваться не советую, да и дальше дорога тоже не ахти. Чтоб не переживать о том, что вы можете застрять, или вам на встречу поедет поезд, или о других возможных проблемах, можно прогуляться пешком. По пути можно полюбоваться видами реки Сылва.Сначала вы придете к действующей базе, дорога ведет к ее воротам. На ней находятся вагоны, локомотивы, снегоуборщики и т.п. Сюда же отправляют вагоны отмененных на зимнее время электричек. Рядом стоит домик с охраной, которые якобы присматривают и за кладбищем паровозов. Эту базу вы обходите с правой стороны, некоторые умудряются и дальше продолжать движение на машине, но тут дорога становится совсем плохой. Очень скоро вы увидите, что ж/д ветка разделяется на несколько тупиков, огороженных остатками забора и распахнутыми воротами.Еще не дойдя до паровозов, мы сразу натыкаемся на железнодорожную стрелку. Конечно же надо попробовать ее перевести. Какого же было моё удивление, когда это удалось сделать без видимых усилий.На данный момент остались паровозы лишь одного типа, а если точнее: "Паровоз Л (Л — в честь Л. С. Лебедянского; до 1947 года — П — «Победа»; заводское обозначение — П32 — паровоз 32-го типа) — советский магистральный грузовой паровоз типа 1-5-0, разработанный в конце Второй мировой войны совместно Коломенским заводом и ВНИИЖТ под руководством конструктора Л. С. Лебедянского и академика С. П. Сыромятникова, и выпускавшийся с 1945 по 1955 год."Один из лучших и массовых (свыше 4 тыс. локомотивов) советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог СССР, за что его конструкторов-разработчиков наградили Сталинской премией. Среди железнодорожников и любителей железных дорог за паровозами Л закрепились прозвища Лебедянка и Лебедь. Носил официальное название «Победа».На фронтоне располагалась, как и на паровозах П36 и ЛВ, красная звезда с барельефными изображениями руководителей СССР — В. И. Ленина и И. В. Сталина. После начала десталинизации, начатой после XX съезда КПСС, центральный элемент с изображениями советских вождей был демонтирован практически со всех паровозов. В настоящее время изображение Сталина и Ленина сохранилось на паровозе Л-0186 в депо Барнаула и на паровозе-памятнике Л-0154 в Камне-на-Оби.В начале 1944 года была организована комиссия под председательством академика С. П. Сыромятникова с целью наметить новые типы грузовых паровозов для послевоенной постройки. Для обеспечения растущих объёмов грузоперевозок, комиссия рекомендовала в первую очередь строить паровозы типа 1-5-0 со сцепной массой 90 тонн, и перед конструкторами была поставлена задача создать достаточно экономичный паровоз, пригодный для обращения на всей сети железных дорог Советского Союза без значительных ограничений скорости, серийная постройка которого могла бы быть начата в очень короткий срок.В результате конкурса, Народным комиссариатом путей сообщения был одобрен проект конструкторов Коломенского машиностроительного завода, и 5 октября 1945 года первый паровоз новой конструкции, имевший обозначение П-0001 («Победа», заводское обозначение — П32), совершил первый рейс от Коломны до станции Рыбное и обратно, причём, на обратном пути, с поездом массой 2300 тонн. В том же году завод изготовил второй паровоз — паровоз П-0002.За разработку нового грузового паровоза инженеры Л. С. Лебедянский, Г. А. Жилин, В. К. Чистов, Д. В. Львов, В. Д. Уткин и В. Д. Дьяков были удостоены в 1947 году звания лауреатов Сталинской премии.Постановлением Совета Министров СССР от 14 января 1947 года паровозу было присвоено обозначение серии Л по фамилии главного конструктора Л. С. Лебедянского, при этом выпущенные ранее паровозы серии П (№ 0001—0078 и № 1001) также получили обозначение Л.На кладбище осталось около 20 паровозов, каждый с тендерами для угля. Помимо них осталась одна цистерна. Раньше были и пассажирские вагоны, и другие составы. Преимущество данной техники, давно уже устаревшей морально, в том, что она может двигаться почти на любом виде топлива, главное, чтоб оно горело.Паровоз состоит из трёх основных частей: котла, паровой машины и экипажной части. Кроме того, в состав паровоза включается тендер — специальный вагон, где хранятся запасы воды и топлива. Если же вода и топливо хранятся на самом паровозе, то тогда его называют танк-паровозом.Паровой котёл служит для получения пара, то есть является первичным источником энергии. Пар на паровозе является основным рабочим телом во многих устройствах и механизмах и прежде всего в тяговой паровой машине, которая преобразует энергию пара в возвратно-поступательное движение поршня, которое в свою очередь с помощью кривошипно-шатунного механизма трансформируется во вращательное, заставляя крутиться движущие колёса. Помимо этого, пар служит для привода паровоздушного насоса, паротурбогенератора, а также используется в звуковых сигналах — свистке и тифоне. Экипаж паровоза, состоящий из рамы и ходовых частей, является как бы передвижным основанием (остовом) паровоза и служит для несения оборудования и для передвижения паровоза по рельсам. Также иногда в основные части паровоза включают и тендер — прицепляемый к локомотиву вагон, служащий для хранения запасов воды и топливаЧем дальше углубляешься в это кладбище, тем целее паровозы попадаются, видимо мародеры слишком ленивы порой, и тащат то что поближе. В дополнение ко всему, у одного из провозов заметил подозрительно блестящее что-то. Подойдя поближе увидел кусок какого-то штока, свежий и блестящий, точнее его часть. Его основная составляющая была по-прежнему завернута в промасленную бумагу, как и многие другие подвижные части всех составов. Все же не забываем, что эти паровозы стоят тут на консервации, и вполне вероятно, что при некотором ремонте, смогут уехать оттуда своим ходом.Пока возвращались к машине, солнце успело склониться к горизонту. Напоследок это место нам подарила чудесный закат над рекой Сылва.Автор: oesolod.

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