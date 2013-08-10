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Заброшки


Заброшки

Мертвый город Крако (Craco)

Мертвый город Крако (Craco)

Как же нравятся людям заброшенные объекты. Все так и норовят увидеть там какую нибудь чертовщину, облазить там все.

На юге Италии есть небольшой средневековый город Крако, брошенный жителям. Он располагается в регионе Базиликата в провинции Матера, это приблизительно в 25 милях внутри страны от залива Таранто. Этот средневековый город типичен для данной области с длинными холмами и возделанными полями. Дата основание Крако — примерно 1060 год, когда эта земля принадлежала архиепископу Арнальдо, епископу Трикарико. По сути дела, это были церковные владения. Как и многие другие города того времени он существовал за счет сельского хозяйства.
Мертвый город Крако (Craco)

История повествует, что заложили город в 8 веке греки, долгое время городок был так себе. Людишки жили как хотелось, выращивали виноград, пили бражку, пока в 12 веке не посетил его один известный политический деятель, и не установил над ним феодальную власть. Вот тогда город и начал отстраиваться. Градоначальник в кепке, точнее в латном шлеме твердой рукой насаждал право и религию, выстроил замок на скале, чтобы негодяи не могли захватить лендлорда врасплох и, вообще, «крышевать» округу, дабы неповадно вражинам было захватывать эту волость (т.е. обычные форпост это был, охранял от нападения с юга, потому как скала возвышается над долиной, и всех хорошо видно, и стрелять удобно, да и посылать вражин сподручнее, плюя им на макушки сверху). Отстроили постепенно 4 площади, себе на радость и народу для развлечения (казни, общественные порицания, они, знаете ли, много приносят уважения от народа, да). Население росло, в лучшие времена достигало 1500 человек.

Мертвый город Крако (Craco)

Правда, чума частенько заходила в гости ко многим. Дабы ублажить Творца, понастроили церквей и усиленно вымаливали дождь в сухое лето, избавления от напасти. Церкви получились харизматичные и чернь радовалась. К тому же для увеселения народа и возможности, ему (народу) выказывать свою любовь к властителям - устраивали фестивали. Фестивалили аж 6 раз в год. 3 раза чествовали Мадонну, 1 раз Св. Николая, и 2 раза Св. Винчензо, покровителя города. Шесть штук церквей, на население в 1000-1500 человек, потому и фестивалей в году — тоже шесть.

К 1891 году население Крако достигло 2 тысяч человек, несмотря на то, что годы были неурожайные.

Мертвый город Крако (Craco)

Между 1892 и 1922 годами более 1 300 человек эмигрировало в Северную Америку. К неурожайным годам добавились землетрясения, оползни, а заодно и война. Крако был совершенно истощен природными катаклизмами. В 1963 остававшиеся 1800 жителей переехали в долину под названием Пещера Крако, а оригинальный Крако постепенно разрушается там, где он и стоял тысячу лет.

В наше время тоже люди развлекаются как могут, то Мэл Гибсон снимет «Страсти Христовы», то про Бонда очередной «Квант милосердия», так как город очень «показательный», а денег платить практически не надо. Так что город востребован и в наше время.

Мертвый город Крако (Craco)

Хотя город построен на горе, структура горы непрочна, и мало-помалу разрушается. Постоянная сейсмическая активность представляет опасность, с 1950 года множество домов просто разрушаются, и жить тут становится в общем-то сложно простым людям. Половина жителей переехала в близлежащие поселки и городки, те что остались - старики, бездомные и прочие маргинальные элементы.

Мертвый город Крако (Craco)

Хотя город практически необитаем, фестивалить людям никто не запрещает, чем они с удовольствием и наслаждаются.

Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)
Мертвый город Крако (Craco)


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Вчера, 19:26 by ЛетягаПросмотров: 47Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Крако Италия землетрясение фестивали

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:37
+1
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Комментариев: 5 521
Красивый изчезающий город.+++++
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#2 написал: ZenaOgneva
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#3 написал: Эвиллс
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