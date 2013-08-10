Мертвый город Крако (Craco)

Летяга Просмотров: 47 Комментарии: 3 +6 Вчера, 19:26 by

Как же нравятся людям заброшенные объекты. Все так и норовят увидеть там какую нибудь чертовщину, облазить там все.На юге Италии есть небольшой средневековый город Крако, брошенный жителям. Он располагается в регионе Базиликата в провинции Матера, это приблизительно в 25 милях внутри страны от залива Таранто. Этот средневековый город типичен для данной области с длинными холмами и возделанными полями. Дата основание Крако — примерно 1060 год, когда эта земля принадлежала архиепископу Арнальдо, епископу Трикарико. По сути дела, это были церковные владения. Как и многие другие города того времени он существовал за счет сельского хозяйства.История повествует, что заложили город в 8 веке греки, долгое время городок был так себе. Людишки жили как хотелось, выращивали виноград, пили бражку, пока в 12 веке не посетил его один известный политический деятель, и не установил над ним феодальную власть. Вот тогда город и начал отстраиваться. Градоначальник в кепке, точнее в латном шлеме твердой рукой насаждал право и религию, выстроил замок на скале, чтобы негодяи не могли захватить лендлорда врасплох и, вообще, «крышевать» округу, дабы неповадно вражинам было захватывать эту волость (т.е. обычные форпост это был, охранял от нападения с юга, потому как скала возвышается над долиной, и всех хорошо видно, и стрелять удобно, да и посылать вражин сподручнее, плюя им на макушки сверху). Отстроили постепенно 4 площади, себе на радость и народу для развлечения (казни, общественные порицания, они, знаете ли, много приносят уважения от народа, да). Население росло, в лучшие времена достигало 1500 человек.Правда, чума частенько заходила в гости ко многим. Дабы ублажить Творца, понастроили церквей и усиленно вымаливали дождь в сухое лето, избавления от напасти. Церкви получились харизматичные и чернь радовалась. К тому же для увеселения народа и возможности, ему (народу) выказывать свою любовь к властителям - устраивали фестивали. Фестивалили аж 6 раз в год. 3 раза чествовали Мадонну, 1 раз Св. Николая, и 2 раза Св. Винчензо, покровителя города. Шесть штук церквей, на население в 1000-1500 человек, потому и фестивалей в году — тоже шесть.К 1891 году население Крако достигло 2 тысяч человек, несмотря на то, что годы были неурожайные.Между 1892 и 1922 годами более 1 300 человек эмигрировало в Северную Америку. К неурожайным годам добавились землетрясения, оползни, а заодно и война. Крако был совершенно истощен природными катаклизмами. В 1963 остававшиеся 1800 жителей переехали в долину под названием Пещера Крако, а оригинальный Крако постепенно разрушается там, где он и стоял тысячу лет.В наше время тоже люди развлекаются как могут, то Мэл Гибсон снимет «Страсти Христовы», то про Бонда очередной «Квант милосердия», так как город очень «показательный», а денег платить практически не надо. Так что город востребован и в наше время.Хотя город построен на горе, структура горы непрочна, и мало-помалу разрушается. Постоянная сейсмическая активность представляет опасность, с 1950 года множество домов просто разрушаются, и жить тут становится в общем-то сложно простым людям. Половина жителей переехала в близлежащие поселки и городки, те что остались - старики, бездомные и прочие маргинальные элементы.Хотя город практически необитаем, фестивалить людям никто не запрещает, чем они с удовольствием и наслаждаются.

Ключевые слова: Крако Италия землетрясение фестивали

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