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Заброшки


Заброшки

Больница «Ольгинка»

Детская туберкулёзная больница была построена в 1886 году на пожертвования графа Орлова-Давыдова и названа в честь княгини Ольги, которая была святой покровительницей матери графа.

Больница «Ольгинка»

После революции в корпусах также размещалась детская туберкулезная больница, затем клиническая база Центрального института усовершенствования врачей, позднее — дневной стационар, принадлежащий психоневрологическому диспансеру. На территории больницы находились мастерские, творческие кружки и комнаты психологической поддержки для больных психическими заболеваниями. Учреждение было ликвидировано в 2012 году.

Территория представляет из себя обширный сквер и четыре небольших заброшенных корпуса, построенных в конце 19 века. Старинным кирпичным зданиям более 130 лет, снаружи они очень красивы (весь ансамбль является памятником архитектуры), сохранили на своих стенах интересные мозаики: лик св. Ольги и св. Пантелеймона. За эту больницу боролся «Архнадзор» и тогда территорию удалось отстоять, спасти здания от сноса, а сквер от последующей застройки. Однако, в конце 2017 года этот лакомый участок земли в центре столицы снова оказался выставлен на торги и куплен частной фирмой.

Больница «Ольгинка»
Больница «Ольгинка»
Больница «Ольгинка»
Больница «Ольгинка»
Больница «Ольгинка»

По состоянию на февраль 2018 года, территория заброшена, три из четырёх корпусов отключены от электричества и отопления, необитаемы, находятся в плохом состоянии и практически пусты. В амбулаторном корпусе есть свет, живёт охрана. Сторож совершает обходы в дневное время суток, чистит дорожки от снега.
Источник.
Вчера, 16:29 by LynxПросмотров: 70Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Ольгинка больница объект заброшка

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Комментарии

#1 написал: Jeid
Вчера, 16:53
+1
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Комментариев: 32
Прям не больница, а отель какой-то !
+++
Зарегистрирован: 12.03.2018
#2 написал: Estellan
Вчера, 17:35
+3
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Комментариев: 1 105
Красота. Вот умели же раньше строить. Жаль фото снаружи нет.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#3 написал: Fleur Delacour
Вчера, 17:37
+3
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 55
Какие лестницы симпатичные, даже сейчас) Но сильно подозреваю, глядя на потолки, что голову после посещения такой красоты мрачной пришлось бы помыть. Это ж всё сыпется поди - жуть!
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:46
+1
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Репутация: (671|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 352
Тоже хотелось бы на фото снаружи посмотреть.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
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