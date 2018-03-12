Больница «Ольгинка»

Lynx Просмотров: 70 Комментарии: 4 +5 Вчера, 16:29 by

Детская туберкулёзная больница была построена в 1886 году на пожертвования графа Орлова-Давыдова и названа в честь княгини Ольги, которая была святой покровительницей матери графа.После революции в корпусах также размещалась детская туберкулезная больница, затем клиническая база Центрального института усовершенствования врачей, позднее — дневной стационар, принадлежащий психоневрологическому диспансеру. На территории больницы находились мастерские, творческие кружки и комнаты психологической поддержки для больных психическими заболеваниями. Учреждение было ликвидировано в 2012 году.Территория представляет из себя обширный сквер и четыре небольших заброшенных корпуса, построенных в конце 19 века. Старинным кирпичным зданиям более 130 лет, снаружи они очень красивы (весь ансамбль является памятником архитектуры), сохранили на своих стенах интересные мозаики: лик св. Ольги и св. Пантелеймона. За эту больницу боролся «Архнадзор» и тогда территорию удалось отстоять, спасти здания от сноса, а сквер от последующей застройки. Однако, в конце 2017 года этот лакомый участок земли в центре столицы снова оказался выставлен на торги и куплен частной фирмой.По состоянию на февраль 2018 года, территория заброшена, три из четырёх корпусов отключены от электричества и отопления, необитаемы, находятся в плохом состоянии и практически пусты. В амбулаторном корпусе есть свет, живёт охрана. Сторож совершает обходы в дневное время суток, чистит дорожки от снега.

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