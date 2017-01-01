Город-призрак в Намибии

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:21 by

Это наверное самая знаменитая фотография города Kolmanskop . Город-призрак в Намибии — когда-то был процветающим и пульсирующим жизнью центром добычи алмазов. Но люди покинули его, и с тех пор, вот уже более полувека, пески пустыни Намиб засыпают его. В настоящее время Kolmanskop стал одной из главных достопримечательностей Намибии, туда приезжают тысячи туристов со всего мира, а особенно его полюбили фотографы. Ведь только там можно увидеть как песчаные дюны отбирают у города сантиметр за сантиметром.Давайте посмотрим на него подробнее …Тайны и сюрпризы Намибии – это не только бескрайние пустыни, оранжевые дюны и богатый животный мир. С конца 19 века эта страна была колонией Германии и европейская цивилизация, безусловно, оставила свой неизгладимый след, который до сих пор прослеживается в немногочисленных намибийских городах.Однако существующие города Намибии, такие как Виндхук, Свакопмунд, Людериц, не так таинственны, заманчивы и манящи, как города-призраки, разбросанные по пустыне и постепенно становящиеся с ней одним целым. К югу от Людерица расположены города-призраки Элизабет-Бей, Помона, Богенфельс, и самый известный – Колманскоп. История этих мест драматична, загадочна, и больше похожа на легенду, чем на исторический факт.Город-призрак Колманскоп расположен всего в 10 км на юг от Людерица, крупного города-порта с 20 000 населением. Его история началась в 1908 году, когда Намибия находилась в огне алмазной лихорадки. Люди были одержимы желанием быстрого и легкого богатства, а количество алмазов в пустыне поддерживало эту одержимость и давало надежду на обеспеченное будущее.Людериц-Китмансхуп, обычный служащий железной дороги, случайно обнаружил маленький алмаз едва занесённый пустынным песком. Необычную находку он показал бригадиру своей рабочей группы Августу Штауху. Бригадир, поинтересовавшийся местом находки, быстро сообразил что к чему.Действуя осторожно и не привлекая лишнего внимания Штаух исследовал указанную рабочим территорию и сумел найти ещё несколько алмазов. Как оказалось, небольшая река вымывала их вместе с песком и уносила в океан, который во время прибоя выбрасывал их на берег. Потом маленькие алмазы вместе с песком разносились по округе благодаря сильному ветру. За несколько лет бригадир стал мультимиллионером.В набирающем известность Колманскопе появились красивые дома, больница с современным оборудованием, образовательное учреждение и даже спортивный стадион. Городок процветал и его жители радовались новым многообещающим находкам. Так в пустыне Намиб вспыхнула настоящая алмазная лихорадка.Т.к. в то время все океанское побережье Намибии принадлежало Германскому Рейху, поэтому новорожденный эпицентр алмазной лихорадки был построен в немецком стиле и с немецкой же основательностью. Африку тут не напоминало ничего, кроме песка и жары. В старательском городе Колманскоп были открыты больница, электростанция, танцевальный зал, площадка для игры в скитлс, театр, казино, а также первая рентгеновская лаборатория в Южном полушарии.На этом алмазном прииске и вырос город, со всем великолепием, присущим богатству алмазного края. Воды здесь нет вообще, её приходилось везти за 100 километров в цистернах из Кейптауна. Ежедневно специальный состав доставлял к каждому дому брикеты со льдом.Несмотря на все эти трудности, люди здесь жили в атмосфере роскоши и богатства, до той поры, пока добывались бриллиантыГоворят, безмерная алчность людей прогневила богов и драгоценные камни на поверхности неожиданно закончились. Ожесточённые раскопки намибийской пустыни дали понять, что горячие пески не скрывают никаких сокровищ. Одни говорили про иронию судьбы, другие во всём винили проклятье.По окончании Первой Мировой войны славе Колманскопа пришел конец. В 1926 ещё более богатые залежи были найдены на Юге, в то время как здесь запасы уже исчерпались. Все население двинулось на новые прииски. Ну а город, без воды и без алмазов превратился в призрак, что произошло в 1954 году.После этого часть населения покинула Колманскоп и жизнь в нём стала невыносимой: снижение финансирования, безработица, песчаные бури и отсутствие питьевой воды. Безысходность стала более отчётливой после того, как город охватила волна неизвестных болезней и, в конце концов, людям пришлось оставить свои дома. В настоящее время ветхие строения полностью или наполовину занесены песком, а пустующий Колманскоп навещают лишь любопытные туристы.Все эти годы строения были защищены засушливой пустыней и отсутствием растений и животных. Песок засыпал основную часть строений, скрыв их под собой. Начиная с 1980 года компания De Beers, владеющая этой землей, восстановила ряд строений, и начала проводить здесь экскурсии. Множество туристов желает посмотреть на некогда богатый алмазный прииск, где драгоценные камни можно было просто собирать в пескеАвтор: masterok.

Ключевые слова: Намибия город-призрак Колманскоп алмазная лихорадка

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