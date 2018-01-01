upkuNICK.mp4

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:40

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел

mountain_bew Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:39 by

Это была обычная новогодняя ночь. Ключевое слово - "была".Как обычно, я встретил свой Новый год в кругу семьи. Когда все отправились спать, я остался сидеть у компа - это, если вам угодно, моя традиция. Скукотища неимоверная, но ритуал есть ритуал, поэтому я его решил соблюсти и в этом году. После просмотра видео на Ютубе я решил зайти в чат Omegle и поразговаривать с незнакомыми людьми. Так сказать, совместить приятное с полезным - подтянуть английский язык и заодно встретить какого-нибудь интересного человека. В Новый год ведь случаются чудеса, не правда ли?Чудо и вправду случилось - сразу после соединения незнакомец начал мне что-то писать, прежде чем покинуть комнату. Спустя секунду на белом экране появилось единственное слово: "upkuNICK". И ссылка на файл. После этого собеседник покинул комнату.Перейдя по ссылке, я обнаружил, что файл имеет точно такое же название: upkuNICK.mp4 . Что ж, видео. Там может быть всё что угодно - скример, порно или вовсе какой-нибудь снафф, но я всё-таки решил скачать его на свой страх и риск. Немного помедлив, я два раза кликнул по файлу, и в уши мне ударил громкий звук: "БУХ-БУХ-БУХ".На экране начал свой танец странный мужчина, позади него стояли женщины. Их лицо исказила гримаса боли и страдания. Длилось всё это не более двух-трёх секунд, но мне это уже начало казаться вечностью. Затем камера переключилась на лицо этого мужчины - громыхающий звук пропал, зато на заднем плане зазвучало нечто похожее на крик касатки. Сильная головная боль пронзила мой левый висок. Заканчивалось видео силуэтом мужчины, лицо его скрывала тень.Трясущимися руками я кое-как дотянулся курсором до крестика в правом верхнем углу, нажал на него. Время уже было около четырёх утра, и я решил лечь спать. И, серьёзно, лучше бы я этого не делал...Проснулся я от стука в дверь. Соскочив с кровати, я побежал в прихожую, глянул в глазок. На пороге стоял мужчина в чёрном костюме, шляпе и очках. Он ехидно улыбался, протягивая левую руку вперёд, будто давал мне, стоящему по эту сторону двери, что-то. Тяжело дыша, я отошёл от двери. И то, что произошло дальше, повергло меня в шок. Из моей комнаты вышла женщина, её кожа светилась выжигающим глаза красным светом. В руках она держала странный продолговатый предмет. Сдавленно вскрикнув, я прижался к входной двери. Она шла на меня. Нужно срочно действовать, рассчитывая на удачу, я открыл дверь - в надежде, что тот странный мужчина ушёл. Но не тут-то было - повернув ручку и открыв дверь, я снова увидел ЕГО. Он напевал странную, зловещую песню себе под нос. Как только он увидел меня, то схватил за шкирку своей поднятой рукой, а из его рта вырвались только два слова: "Притормози, притормози". Хватка была мёртвой, я просто стоял и смотрел на него, ему в глаза. И знал, что прямо за мной стоит она - женщина с продолговатым предметом...Но спустя секунду всё стало ещё хуже. По лестнице на мой этаж (живу на втором) поднимался мужчина с пурпурной кожей. Он был худым и голым. С идиотской улыбкой на лице он шёл ко мне, но я не мог пошевельнуться - мужчина в шляпе держал меня своей цепкой хваткой и не давал мне вырваться. Внезапно сзади раздался женский крик, моё сердце ушло в пятки, ноги перестали меня держать и... я проснулся.Тяжело дыша, я встал с постели, осторожно осмотрелся - никого постороннего дома, конечно же, не было. "Приснится же", - подумал я и прошёл в туалет. Справив нужду, я начал каждодневный ритуал чистки зубов - выдавил пасту на щётку, посмотрел в зеркало... и увидел большую ссадину у себя на шее.После этого я, конечно, не раздумывая удалил файл с жёсткого диска. Но перед этим я залил видеозапись на Ютуб, дабы всю эту мою писанину не посчитали полнейшим бредом и выдумкой.Наслаждайтесь:

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