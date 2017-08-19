Пришелец?

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 03:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 64 Комментарии: 1 0 Сегодня, 03:05 by

В начале августа 1991-го года, около 22 часов вечера, я сидела в зале и смотрела по телевизору программу «Время». Неожиданно боковым зрением я заметила яркое свечение за окном. Сразу же перевела взгляд и увидела пролетающий мимо объект шарообразной формы с ярким светящимся ядром оранжевого цвета и малиновым ореолом вокруг. По всему стеклу рассеялись бледно-красные блики.В следующую минуту я обратила внимание на странную светящуюся точку на лоджии дома напротив. Она была похожа на свет фонарика с пульсирующим ярко-жёлтым центром в малиновом обрамлении. Я подумала о том, что кто-то, может быть, подаёт сигналы этому светящемуся шару.Через секунду из кухни в комнату вошла мама и рассказала, что также наблюдала какое-то свечение за окном малинового цвета. Поначалу ей показалось, что это какие-то шарики, но, когда она подошла к окну, они исчезли. При этом в момент их появления кухня осветилась розоватым светом. В тот вечер мы были раздражены, поругались и решили никому не говорить о странных событиях, чтобы не прослыть чудаками.Спустя чуть меньше 2-х месяцев, в ночь на 30 сентября 1991 года, произошли поистине мистические события. Я проснулась около 3:00 от криков своего новорожденного сына. Взяла Ванечку на руки и стала качать, но он и не думал успокаиваться. В комнату вошла разбуженная плачем мама и, упрекнув меня в том, что я не могу справиться с ребенком, взяла Ванечку на руки и, баюкая, стала ходить по коридору.Вскоре малыш уснул, мама ушла, легла и я. В момент, когда я почувствовала, что проваливаюсь в сон, раздался негромкий шорох за дверью. Я приоткрыла глаза и прислушалась. Нет, все тихо. Но стоило мне сомкнуть веки, вновь послышался шорох и тихий звук открывающейся двери. Я нехотя «разлепила» глаза и увидела светящийся круг зеленовато-жёлтого цвета у секретера, примерно полметра диаметром.В следующую секунду в ушах стал нарастать шум, скрип, скрежет, слышалась какая-то речь, навязчивая и громкая. Как будто мне кто-то что-то рассказывал, мысли путались. Перед глазами все закружилось. Было ощущение, что меня приподняли над кроватью и вращали в разные стороны. Помню, что я все думала, когда же это закончится и чей непонятный голос звучит в моих ушах?Затем, рядом с зеленовато-жёлтым свечением круга, который был уже большего размера, я увидела существо, стоящее примерно в полуметре от меня, около секретера. В это время я уже лежала на спине и не двигалась. Существо невысокого роста, в чём-то обтягивающем, стояло, расставив ноги. Мне показалось, что у него что-то было в руке, и он направлял это в мою сторону. Шум в ушах начал усиливаться. Я ничего не могла осмыслить. Страха не было. Видимо, я не осознавала реальность происходящего и мозг настойчиво твердил мне, что это сон.Существо постепенно стало уменьшаться. Затем последовала серия вспышек, всего около 10-ти. В момент каждой новой вспышки усиливался какой-то пронзительный звук. В конце концов силуэт стал совсем маленьким и исчез вместе с шаром.Когда всё стихло, в комнате было как обычно. Я вдруг осознала, что лежу на спине с широко открытыми глазами, и подумала: «Я уже проснулась и глаза открыла. А как давно?».Решив, что все это мне приснилось, я вскоре забылась беспокойным сном. Утром встала вся разбитая и уставшая. Посмотрелась в зеркало и увидела на склере левого глаза что-то чёрное. Подумала, что это соринка, попыталась убрать, но, вместо этого получилось кровоизлияние в склеру. Раньше со мной подобного не случалось.Теперь, перед важными событиями в жизни, мне снится один и тот же сон, который я до сих пор не могу разгадать. Что-то желтое, ярко-лимонное, и на этом фоне черное расплывающееся пятно. После этих снов я чувствую себя разбитой и несобранной, обостряется чувство одиночества и ненужности. В памяти вновь всплывают события той ночи. И с каждым разом во мне крепнет убеждение, что все случилось наяву и жизнь готовит мне что-то страшное.

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