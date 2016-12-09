Заговорила зуб и мигрень

Новость отредактировал Estellan - 19-08-2024, 16:03

vivitroyan Просмотров: 324 Комментарии: 1 +4 19-08-2024, 16:03 by

Всем доброго времени суток! Наконец-то с вами, восстановила пароль! Только пара историй года 2018 потерялась, в разделе Сон. Ну то ладно. Только что говорила с Дальним Востоком и вспомнила историю из жизни нашей семьи.В конце 80х умирает бабуля далёкой родственницы, а умирала мучительно и долго. Как объяснила тётка, бабуля колдовала. Занималась исключительно "белыми делами" (испуг лечила, эпилептиков не раз спасала и т.д.) Моя тётушка не хотела вообще в эти дела вмешиваться и, как ни странно, скептик была ещё тот (несмотря на те события, происходившие в деревне вследствие помощи бабульки людям).Так вот, со слов тёти: Вечер, бабуля стонет, скорую категорически не одобряет, как и больницу. Одна просьба - свет дневной дождаться и доступ к лучам солнца. Муж тёти слыхал, что в таких случаях в крыше делают отверстие, и душа под утро летит на свет... человек умирает. Ну, тётка-то что?.. Сказки ваши достали уже, давай стену ещё снеси. А бабуля стонет... кричит.- Дурёха! Буду лежать в гробу, за ногу возьми, постой да вспомни меня живой.Отверстие сделали, с первыми петухами бабушки не стало. На похоронах тётя моя укладывая цветы бабуле машинально взялась за ногу. Продержала, всплакнула.9 дней. Пришла во сне, начала объяснять где лежат травы для заговора и непонятно что шептала. Тетя Оля подскочила среди ночи, то ли сон, то ли бабуля рядом присела на кровать.Когда к нам тетя Оля с семьей в гости приезжала (1988год), мы тремя семьями поехали на море. Я очень хорошо запомнила эту историю, когда она маме рассказывала. Было не страшно, а скорее страшно интересно).На практике, говорит, не пробовала. Только мужу головную боль пару раз снимала, прикладывая мешочек с тем зельем, пять минут и вуаля! Реально боль проходила. Если что, обращайтесь, говорит. И вот, пару дней, и у мамы разболелся зуб, аж мозги вылазили от боли. Таблетка раз не помогла, два не помогла. Т. Оля говорит, вижу свет ночью горит, зашла. Шура, какие таблетки!? Давай пошепчу. А мама моя была таким же скептиком, как и т. Оля когда-то. Только после заговора мнение поменялось за раз, кстати, как и у тетки. За пять минут зуб перестал болеть, более того, на всю жизнь. Только порозовел в ту ночь заговора.P. S.В жизни мистики практически не случалось, мало во что верю тоже, как и мои родные. Байки про дырки в крыше рассказывались нами ещё детьми во дворе летними вечерами. Но здесь родичам не могу не верить.

Ключевые слова: Родственники заговор зуб ведьма

Другие, подобные истории: