Так бывает

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:06

Причина: Добавлен раздел.

ПримКрай Просмотров: 349 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 15:06 by

Приветствую всех. Начнем, пожалуй.Я всегда верил и считал, что что-то есть. И когда я ходил к так называемым колдуньям и т.п., ничего не изменялось. Но! Разошелся с женой, прожили 10 лет. Сама ушла, сказав, что я не мужчина. Бухал целый месяц, пока ее брат не позвал на шару: "Леха, дом старый сломать надо сможем?" - "Да без проблем". Ломали день, вечером увидел начальницу... "Это кто?" - спрашиваю. "Это Юля!" - "Вот это моя девушка". Он еще возражал, что, мол, ты сума сошел. Но прошла неделя, я уже был с ней, и это самое прекрасное, лучшего никогда не испытывал и не чувствовал. Не суть...И вот как-то сидели мы вечером, общались, и зашла тема за мистику, вот и рассказала она мне, что это. Как оказалось, она - ведьма с очень сильными силами. Вначале не верил, а потом говорит: "Хочешь увидеть то, что я вижу?" Ответ положительный. Положила руку на плечо и дала кусочек, и я увидел... Что такое лярвы и что такое бесы. Вы считаете, их нет? Увы, они присутствуют везде, ждут, когда кто-нибудь пустит слабину, и сразу сядут на шею. Совет: если вы злые, ревнуете и т.п. - не кипишуйте так сильно. Они ждут. Лярвы, кстати, есть вообще у всех: злость, ненависть, ревность и т.п. Чем больше вы это делаете - тем больше они становятся.На этом все, мои друзья. Сейчас любимая лежит в больнице, не знаю, когда все так будет хорошо, как раньше... Если сможете - помолитесь за рабыню божию Юлию. Она крещеная, если возникнут вопросы. А, и еще: ад и рай существуют.Спасибо, кто прочел все, спасибо, кто помог. Успехов и самого наилучшего всем.

Ключевые слова: Жизнь ведьма лярва авторская история

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