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Теория существ, духов и демонов / Истории из жизни

Так бывает

Приветствую всех. Начнем, пожалуй.

Я всегда верил и считал, что что-то есть. И когда я ходил к так называемым колдуньям и т.п., ничего не изменялось. Но! Разошелся с женой, прожили 10 лет. Сама ушла, сказав, что я не мужчина. Бухал целый месяц, пока ее брат не позвал на шару: "Леха, дом старый сломать надо сможем?" - "Да без проблем". Ломали день, вечером увидел начальницу... "Это кто?" - спрашиваю. "Это Юля!" - "Вот это моя девушка". Он еще возражал, что, мол, ты сума сошел. Но прошла неделя, я уже был с ней, и это самое прекрасное, лучшего никогда не испытывал и не чувствовал. Не суть...

И вот как-то сидели мы вечером, общались, и зашла тема за мистику, вот и рассказала она мне, что это. Как оказалось, она - ведьма с очень сильными силами. Вначале не верил, а потом говорит: "Хочешь увидеть то, что я вижу?" Ответ положительный. Положила руку на плечо и дала кусочек, и я увидел... Что такое лярвы и что такое бесы. Вы считаете, их нет? Увы, они присутствуют везде, ждут, когда кто-нибудь пустит слабину, и сразу сядут на шею. Совет: если вы злые, ревнуете и т.п. - не кипишуйте так сильно. Они ждут. Лярвы, кстати, есть вообще у всех: злость, ненависть, ревность и т.п. Чем больше вы это делаете - тем больше они становятся.

На этом все, мои друзья. Сейчас любимая лежит в больнице, не знаю, когда все так будет хорошо, как раньше... Если сможете - помолитесь за рабыню божию Юлию. Она крещеная, если возникнут вопросы. А, и еще: ад и рай существуют.

Спасибо, кто прочел все, спасибо, кто помог. Успехов и самого наилучшего всем.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:06
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 15:06 by ПримКрайПросмотров: 349Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Жизнь ведьма лярва авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:11
+2
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Что это было?
В любом случае — супруге скорейшего выздоровления
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 15:27
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Комментариев: 3 001
и Вам спасибо конечно! но я бы с удовольствием послушала про Ад и Рай. как Вы их видели и все соответствующие подробности
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#3 написал: conjure one
Сегодня, 20:33
0
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Комментариев: 2 587
После недавних историй мне теперь всё больше представляется, что мы живем в банке с червями, только их не видим... Но они точно есть... fearful +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
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