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/
Теория существ, духов и демонов
Русалка
Автор: Аластор.
Источник
.
Вчера, 21:27 by
Nik_dk
Просмотров: 40
Комментарии: 4
-1
Ключевые слова:
Русалка
легенда
миф
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Комментарии
#1 написал:
Серебряная пуля
Вчера, 21:42
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Публикаций: 88
Комментариев: 5 780
Комментаторы, откомментировали бы, смотреть или нет, на ваш сугубо личный взгляд.
Мне интересно смотреть:За что ругают, или почему хвалят?-
без этого я редко что-то смотрю.
На первоисточнике бестолковые комментарии!
#2 написал:
Asheera
Вчера, 22:40
+1
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Публикаций: 4
Комментариев: 869
Цитата: Серебряная пуля
Комментаторы, откомментировали бы, смотреть или нет, на ваш сугубо личный взгляд.
Мне интересно смотреть:За что ругают, или почему хвалят?-
без этого я редко что-то смотрю.
На первоисточнике бестолковые комментарии!
Общие сведения, приведенные к одному знаменателю, из разных мифологий без отсылок к первоисточникам. С нарезкой из русалочьих картинок. Видео короткое. Для первого знакомства детям, но от некоторых картинок им поплохеет)
#3 написал:
Серебряная пуля
Вчера, 23:57
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Друзья Сайта
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Публикаций: 88
Комментариев: 5 780
Цитата: Asheera
Цитата: Серебряная пуля
Комментаторы, откомментировали бы, смотреть или нет, на ваш сугубо личный взгляд.
Мне интересно смотреть:За что ругают, или почему хвалят?-
без этого я редко что-то смотрю.
На первоисточнике бестолковые комментарии!
Общие сведения, приведенные к одному знаменателю, из разных мифологий без отсылок к первоисточникам. С нарезкой из русалочьих картинок. Видео короткое. Для первого знакомства детям, но от некоторых картинок им поплохеет)
Аластора видимо мало интересует, что да как людям рассказывать, чтобы тебя слушать захотелось. Не с проста блогеры друзей приглашают, и на реакцию смотрят. Им смешно- всем смешно, им страшно- всем страшно, им скучно...
Посадил бы рядом кота и рассказал бы ему от души, тоже выход. Всё не так сухо бы было.
Спасибо, что откликнулись!
#4 написал:
Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:18
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Откуда этот Аластор вычитал, что раны у русалок заживают быстрее?!
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