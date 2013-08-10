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Учебник основ мистики / Теория существ, духов и демонов

Русалка



Автор: Аластор.
Источник.
Вчера, 21:27 by Nik_dkПросмотров: 40Комментарии: 4
-1

Ключевые слова: Русалка легенда миф

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Вчера, 21:42
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2490|-1)
Публикаций: 88
Комментариев: 5 780
Комментаторы, откомментировали бы, смотреть или нет, на ваш сугубо личный взгляд.
Мне интересно смотреть:За что ругают, или почему хвалят?-
без этого я редко что-то смотрю.
На первоисточнике бестолковые комментарии!
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#2 написал: Asheera
Вчера, 22:40
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (266|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 869
Цитата: Серебряная пуля
Комментаторы, откомментировали бы, смотреть или нет, на ваш сугубо личный взгляд.
Мне интересно смотреть:За что ругают, или почему хвалят?-
без этого я редко что-то смотрю.
На первоисточнике бестолковые комментарии!

Общие сведения, приведенные к одному знаменателю, из разных мифологий без отсылок к первоисточникам. С нарезкой из русалочьих картинок. Видео короткое. Для первого знакомства детям, но от некоторых картинок им поплохеет)
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#3 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:57
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2490|-1)
Публикаций: 88
Комментариев: 5 780
Цитата: Asheera
Цитата: Серебряная пуля
Комментаторы, откомментировали бы, смотреть или нет, на ваш сугубо личный взгляд.
Мне интересно смотреть:За что ругают, или почему хвалят?-
без этого я редко что-то смотрю.
На первоисточнике бестолковые комментарии!

Общие сведения, приведенные к одному знаменателю, из разных мифологий без отсылок к первоисточникам. С нарезкой из русалочьих картинок. Видео короткое. Для первого знакомства детям, но от некоторых картинок им поплохеет)

Аластора видимо мало интересует, что да как людям рассказывать, чтобы тебя слушать захотелось. Не с проста блогеры друзей приглашают, и на реакцию смотрят. Им смешно- всем смешно, им страшно- всем страшно, им скучно...
Посадил бы рядом кота и рассказал бы ему от души, тоже выход. Всё не так сухо бы было.
Спасибо, что откликнулись!
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:18
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2550|-1)
Публикаций: 1 522
Комментариев: 9 512
Откуда этот Аластор вычитал, что раны у русалок заживают быстрее?! blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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