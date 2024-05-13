Американский психоз, связанный с легендой о «Тонком человеке»

Летяга Просмотров: 251 Комментарии: 0 +2 19-05-2024, 13:28 by

В далеком 2009 году на малоизвестном форуме SomethingAwful некто под ником Victor Surge (Победитель Волны) разогнал такую волну страха, что хоть смейся, хоть плачь. В рамках развлекательного конкурса «Создай паранормальный образ» этот «юморист» разместил две мистические фотографии из серии «Прибытие Тонкого в Мир» (Slender: The Arrival).Так в США появился «Слендермен» и целый цикл связанных с ним преданий.Согласно легенде, в 1983 году в сгоревшей библиотеке городка Стирлинг неизвестные американцы обнаружили фотографии «Тонкого».На одном снимке дети убегали от длиннорукого мужчины. На подложке карточки было написано: «Никто из нас не хотел идти и уж тем более убивать, но его страшное молчание и тянувшиеся к нам руки одновременно внушали ужас и успокаивали нас. 1983 год, фотограф остался неизвестным, предположительно погиб вместе с детьми».На втором фото отчетливо виден «Слендермен», на обратной стороне жуткой картинки было нацарапано шариковой ручкой: «Вторая фотография, найденная после пожара в библиотеке Стирлинга».Согласно официальной версии, страшилки 13 июня 1983 года в Стирлинге бесследно исчезли 13 детей и фотограф, сделавший найденные снимки.Пленку изъяли из фотоаппарата «Pentax Auto 110», обнаруженного на месте происшествия, и передали ее почему-то не копам, а в городскую библиотеку. После пожара в книгохранилище ее, нетронутую огнем, среди головешек и пепла, обнаружил неизвестный человек, который напечатал две жутких фотографии, размещенных в 2009 году на форуме «Something Awful».Позже появилась информация, что изображения в графическом редакторе «Adobe Photoshop» создал некий Эрик Кнадсен. История о «Слендермене» за считанные часы взорвала сеть. Спустя сутки после запуска «Тонкого» в наш мир автор-мистификатор рассказал читателям новую страшилку, подтвердив изложенную историю очередным жутким фото.Таинственный «исследователь» паранормальных явлений описал ужас, царивший в городской больнице «Уилкса». На пленке вновь был запечатлен «Тонкий человек», после визита которого из медучреждения пропали 33 пациента. Впоследствии нашлась одна исчезнувшая женщина, но ее душевное самочувствие потребовало длительного лечения в психиатрической клинике, которое так и не дало положительного результата.Вскоре пользователь «21st Century» разместил в интернете последнюю фотографию таинственно погибшей советской лыжной группы Игоря Дятлова, на которой можно разглядеть едва заметного «Слендермена».После такого «эпохального открытия» фигуру «Сленди» стали находить на десятках исторических и современных фотографий. Лес, кладбище, заброшенный город, секретный объект — для фантазий неизвестных пользователей не существовало преград.Когда Эрик Кнадсен намекнул, что позаимствовал «Слендермена» в одном позабытом голливудском фильме, его тут же подняли на смех. Разъяренный фальсификатор сбросил пользователям ссылку на американский «ужастик» «Фантазм» 1979 года.В начале картины «Высокий могильщик» похитил с кладбища тело молодого парня, умершего при весьма мутных обстоятельствах. Друг погибшего, 13-летний Майк, узнал, что «громила-гробокопатель» похищает трупы и превращает их в зомби.После целой череды опасных схваток парнишка вместе с братом заманил могильщика в старую шахту и, устроив каменный обвал, замуровал монстра внутри заброшенной штольни.Одержав победу, братья поспешили покинуть проклятый город. В какую-то секунду Майк взглянул в автомобильное зеркало на дорогу, увидел в нем ухмыляющегося верзилу, который, впитав испуг мальчишки через стекло, утащил его в свой мир.Даже после этого рассказа и ссылки на четыре части «Фантазма» (последняя вышла только в 2016 году) пользователи не поверили Кнадсену.Пять лет история о «Слендермене» гуляла по США справа налево и сверху вниз, пока наконец в Штатах не начался массовый психоз.31 мая 2014 года три 12-летние подружки из города Уокешо, что в штате Висконсин, отправились гулять в пустынный «Hillcrest Park», разбитый на месте бывших шахт стратегических ядерных ракет. Неподалеку от «Музея холодной войны» две девочки внезапно достали из рюкзаков кухонные ножи и напали на свою спутницу. Нанеся жертве 20 колото-резаных ран, малолетки ушли, бросив несчастную истекать кровью в кустах.Полиция быстро установила личности нападавших. Во время ареста учениц средней школы копы нашли в их рюкзачках заляпанные кровью ножи для стейков.На допросе рыдающие «леди» рассказали, что они по приказу «Тонкого человека» с бесконечно длинными руками напали на подругу с целью ее убийства.Несмотря на то, что их жертва выжила в 2017 году, суд приговорил двух несостоявшихся убийц к 25 годам принудительного психиатрического лечения.В том же 2014 году в штате Огайо 13-летняя девочка исполосовала ножом свою мать. На допросе «худышка» рассказала, что в момент нападения на маму ее действиями управлял «Слендермен».Другая школьница, подстрекаемая «Тонким», поселившимся у нее в голове, подожгла дом с родителями и малолетним братом.В 2015 году в 8-й по площади индейской резервации «Пайн-Ридж» Тонкий приказал десяткам детей из племени оглала-лакота совершить самоубийство. Трагедию удалось предотвратить благодаря своевременной реакции местного шамана, задобрившего древнего «духа самоубийства».Считается, что «Тонкий человек» похищает детей и уводит их в свой параллельный мир или хитро оборудованный схрон. Дети, пошедшие за пугающе-манящим незнакомцем, исчезают раз и навсегда.Любители мистических историй считают, что это существо обладает слабо развитыми навыками внушения и отличными телепатическими способностями. «Тонкий» никогда не убивает невольных свидетелей его похищений, предпочитая редактировать память людей, увидевших что-то лишнее.Это существо практически невозможно снять на фото или видеокамеру, при его приближении начинает сбоить электричество, а телефоны и планшеты в лучшем случае «зависают», а в худшем уничтожаются внезапным разрывом аккумулятора.Чаще всего «Слендермен» своей энергетикой подавляет волю жертвы и приказывает идти за ним. Иногда он хватает ребенка руками, которые могут удлиняться на десятки метров и опутывать жертву змеиными кольцами.«Тонкий» обожает леса, где благодаря темному костюму и длинным рукам, напоминающим ветви, ему легко сливаться с деревьями.В компьютерной игре «Metro: Last Light» «черные» практически полностью списаны со «Слендермена». Эти разумные твари способны читать мысли людей и воздействовать на их сознание, настроение и желания. У всех встреченных людей и мутантов они вызывают всепоглощающий первобытный страх, убивающий жертву или лишающий ее рассудка.Автор - anf770.

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