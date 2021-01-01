Рулеонтэй

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 08:57

Илья Трифонов Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:50 by

Мало, кто из ныне живущих знает о том, что когда-то давным-давно в те времена, когда на земле не было людей в ином мире, был славный город Рулеонтэй. Его величию и красоте не было равных на всём белом свете. Башни его возносились до небес, а стены были неприступны. Внутри сих стен жил славный народ: не был ни жив и не мёртв, не ведал он бед и невзгод. Ведь знал великий народ, что в случае войны их защитит славное воинство. Лишь воинственного вида хватало для того, чтобы недругов и врагов охладить пыл. В чёрных, как сама ночь, доспехах воины были грозны и страшны, мечи их могли резать землю и небо, а щиты защищали от опасностей.Во главе славного воинства стоял великий король. Жил он в великолепном дворце, отлитым из золота с чёрными крышами и шпилями вздымающиеся ввысь. Снаружи и изнутри дворец был украшен всеми чудесами света. Шедевры искусства в виде статуй прекрасных дев и юношей, которые как-будто были живыми.Архитектура и живопись казались пределом совершенства. В тронном зале восседал король. Величественен он был как и сам город, которым он правил и восхищались им смертные и бессмертные и боялись его враги. С гостями был он добр и приветлив. Угощал их едой и питьём, которые даже в сытом смогли бы пробудить аппетит. А вот с врагами он был жесток и немилосерден. Выходил во главе воинства чёрного своего и давал отпор врагам.Тысячелетиями сий славный народ гордился и восхищался своим городом. Однако, были и те кому этого было мало, им хотелось большего. С радостью они доверялись сладким речам ужасных недругов, обещавших им то чего они пожелают. Задумали они предать свой славный народ. И свершилось! Только невдомёк им было знать, что не их желания интересует врагов, а уничтожения сего града прекраснейшего. И разрушен был Рулеонтэй. Ни следа. Лишь пустыня осталась. Ликовали враги и недруги, но не грустили жители града побеждённого. Ибо не стало их со смертью города как и короля.Однако, не смотря на его кончину, тысячелетиями ещё молва ходила о сим славном городе.И не сравнится ни один град земной с тем величием и красотой каким был славный город Рулеонтэй.

Ключевые слова: Город воины король дворец авторская история

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