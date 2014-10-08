Кладбищенские истории
Сотрудники УМК "Обряд" рассказывают случаи, которые произошли с ними во время выполнения сложной, но важной работы.
Принято считать, что ритуальная отрасль – достаточно закрытая. Ее работники стараются особо не распространяться о своем труде. Но и здесь работают люди, и здесь есть место казусам, смешным и печальным ситуациям, загадкам и даже мистике.
Работники Уральской мемориальной компании "Обряд" приоткрывают завесу и рассказывают нашим читателям, с чем им пришлось столкнуться по роду выполнения профессиональных обязанностей.
Народная медицина
Случай произошел зимой 2019 года. Время было вечернее.
- Копали могилу в новом секторе, - вспоминает Андрей, бригадир бригады копалей УМК "Обряд". - Подъехала машина. Дяденька вылез. Спросил: "У вас, ребята, есть могилы, выкопанные уже, свободные?" Говорю: "Есть. А вам зачем?" Отвечает: "Мне просто надо, покажи". Продолжаю спрашивать, мол, зачем? Ведь каждая могила копается определенному покойному. Мужчина отвел меня в сторону и признался: "У меня дочка писается – энурез у нее". Моя реакция: "А я чем могу помочь, я же не врач?" Оказывается, этому мужчине какие-то гадалки, ведуны сказали, что если пописаешь в выкопанную могилу, болезнь пройдет. Спрашивает, можно ли это сделать? Конечно, нет - это же осквернение. Он: "А если мы приедем, и этого никто не увидит?" Я говорю: "Этого делать нельзя".
После короткого разговора мужчина сел в автомобиль и уехал. Больше его на кладбище работники "Обряда" не видели.
Передачка на тот свет
Часто встречаются ситуации, когда на кладбище приезжают люди и просят сотрудников "Обряда" во время очередных похорон… "передать" вещи скончавшимся родственникам.
- Приехала женщина. Кто-то близкий из жизни ушел, похоронили. Но покойник начал женщине сниться. И во сне говорит, что ему холодно. Вот женщина и спрашивает: "Можно передать вещи, чтобы на каких-нибудь похоронах их в гроб положили. Чтобы этот покойный передал вещи теплые?" - вспоминает Андрей.
В таких ситуациях сотрудники "Обряда" перенаправляют людей к родственникам усопшего. Если те разрешают, то вещи, действительно, кладут в гроб.
Люди приносят совершенно разные передачки – одеяла, кофты, сигареты и спички.
Живые обитатели погоста
Осенью 2018 года копаля пили чай в бытовке. Открылась дверь. На пороге стоял мужчина в трусах, футболке и носках. Больше на нем ничего не было.
- Дяденька с похмелья. Спрашиваем – ты откуда? Из Нижнего Тагила. Работает на железной дороге, - вспоминает Андрей. - Рассказал, что приехал помянуть маму. Раз помянул, два помянул, три помянул, четыре помянул… Напился, уснул прямо на могиле. Джинсы, обувь, ключи от дома и автомобиля, телефон, документы, деньги, кофту – все с него сняли. Просыпается в одних носках, трусах и футболке.
Сотрудники "Обряда" помогли попавшему в неловкую ситуацию железнодорожнику. Выдали ему старые берцы, трико.
- Говорит: "Сейчас заявление в полицию пойду писать". На кого писать заявление? Тут бомжей много ходит – конфеты с могил собирают, - отмечает бригадир копалей. – В августе этого года работали в конце кладбища. Уже все сделали, было темно, часов 10. Складывали оборудование в машину. Слышим, в конце кладбища стук. Человек колотил по металлу. Может, кто-то таблички снимал? Приехали туда, фонариками посветили – никого нет, звук прекратился. К бытовке подъезжаем, откуда-то из кустов "восстал" пьяный бомж с сумкой через плечо. Подъехали, взгляд нечеловеческий, шел как робот, пьяный, глаза дикие. Может, он и стучал.
"Снаряд" в могиле
Были времена, когда на городском кладбище работал копаль Вова, прозвище – "Хапуга". Его называют легендой кладбища.
- Был очень сильным копалем. Молодые ребята, которые работают несколько лет, даже рядом с ним не стоят, - отмечает сотрудник "Обряда". - Копал он однажды могилу. Стенка могилы осыпалась – обычная практика, намокший грунт. И на него упал… снаряд. Так он сначала подумал. Потом оказалось, что это гильза с прахом. Может, военный был, танкист или еще кто. Он обратно гильзу захоронил.
Копаля отмечают, что в старой части кладбища много неотмеченных захоронений. Бывает, что при подготовке очередной могилы натыкаются на гроб.
- Если такое случается, сразу связываемся с руководством, с родственниками покойного, для которого копали могилу. Договариваемся, выбираем другое место для захоронения, - отмечает Андрей.
После заката
Есть у работников кладбища поверье. После заката начинают хозяйствовать какие-то силы… - работа не ладится.
- Может показаться, что на тебя кто-то смотрит. Это не паранойя. Это рассказывают абсолютно трезвые люди, при этом разные. Плиточник, который уже тысячу метров плитки выложил в разных условиях, он хорошо кладет плитку. А после заката – то швы не сходятся, то с одной плиткой полчаса возится, - рассказывает Андрей. - Например, у меня все с памятью хорошо. Я – человек непьющий. В шахматы хорошо играю. Бывает, копаешь могилу, рулетку положишь на соседний могильных холм. Продолжаешь работать. Потом смотришь – рулетка на памятнике лежит. Чтобы ее положить на памятник, нужно из могилы вылезти, подойти к памятнику, переложить рулетку. Но я этого не делал, даже из могилы не вылезал – копал. Мне уже казаться стало, что с головой что-то не то.
Странными звуками работников "Обряда" уже не напугать. Шумы появляются в вечернее время, после заката.
- Лай собак, звуки молотков и другие звуки от людей и животных – это понятно. Но бывают непонятные шумы – глухие "Бу-Бу-Бу". Что это такое? Кто это делает? Какой зверь? Я такого не знаю, - разводит руками мужчина.
Научное и фантастическое
Фильмы ужасов приучили нас, что на кладбище обязательно есть светящаяся дымка над могилами.
- Я видел это только один раз, - говорит Андрей. - Это было в 2017 году, в секторе с новыми захоронениями. Если не ошибаюсь, в химии это называют фосфорным свечением. Это фосфор, минералы, газы. После заката от могилки свечение исходило. Я сначала думал, что мне показалось. Ощущение было, что кто-то, где-то фонариком посветил, и свет на могилку попал. Но нет. Свечение несильное, зеленовато-желтого цвета – как дымка. Когда первый раз это видишь, жутковато становится.
Об этом эффекте люди знают с давних времен. Но пока этому явлению не дали научное объяснение, люди трактовали его как мистику.
В западной части Европы свечение принимали за души людей, умерших насильственной смертью, которые не могут найти путь в загробный мир. А славяне эти огоньки называли "блудничками" (души грешников, некрещеных детей и людей, не захороненных должным образом).
На самом же деле это самовоспламенение продуктов разложения живого организма. Такое свечение можно встретить не только на кладбище, но и на болотах. Однако, явление это крайне редкое, так как существует много сопутствующих условий его появления.
Мистика
Эту историю копалям рассказала женщина, которая продает искусственные цветы перед центральными воротами кладбища.
- Она на работу приезжает рано, в районе 7 часов утра, - рассказывает бригадир копалей. - Однажды она ящики перекладывала около ворот. И, говорит, увидела сущность. Не как в кино привидение – простынь белая летит, а какая-то сущность - дымка, образ. Она не шла, а парила от ворот в сторону забора. Спросил женщину, может, показалось? Говорит – нет. Сказала, что ей жутко стало. Сказала, что у сущности форма была – плечи, голова.
Андрей не говорит за других работников ритуальной сферы, но сам в мистику верит:
- У человека есть душа, это давно доказано. Есть предметы одушевленные, есть предметы неодушевленные. Эффект Кирлиана и так далее. Об этом можно долго разговаривать. Я верю в загробную жизнь. Тут хочешь не хочешь, но поверишь. Осенью прошлого года ребята приезжали, захоронения на кладбище заносили в базу. Делали заметки, координаты в навигатор вносили и фотографировали могилы. Они показывали мне фотографию. Слева памятник и справа – на них видны фотографии, и читается текст на табличках. А между ними памятник – на нем завихрение, размыто изображение - типа воронки.
Место силы
Самый свежий случай нашей подборки произошел летом этого года. Сразу несколько деревянных крестов на захоронениях… погнулись.
- За все время работы мы ни разу с таким не сталкивались, - признаются сотрудники "Обряда". – Бывало, что потрескается крест. Или рассохнется. Но чтобы погнулся… Такого еще не было. А тут сразу несколько крестов, на разных захоронениях. Кресты от разных производителей. Дерево просушенное и покрытое лаком. Все-таки, кладбище – это место какой-то силы.
Что послужило причиной деформации креста - неизвестно. Но сотрудники "Обряда" впервые встретились с таким явлением. Фото предоставлено "Обрядом"
Автор - info@vk66.ru.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:56
Сегодня, 06:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 115Комментарии: 2
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