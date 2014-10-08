Кладбищенские истории



Что послужило причиной деформации креста - неизвестно. Но сотрудники "Обряда" впервые встретились с таким явлением. Фото предоставлено "Обрядом"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 115 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 06:56 by

Сотрудники УМК "Обряд" рассказывают случаи, которые произошли с ними во время выполнения сложной, но важной работы.Принято считать, что ритуальная отрасль – достаточно закрытая. Ее работники стараются особо не распространяться о своем труде. Но и здесь работают люди, и здесь есть место казусам, смешным и печальным ситуациям, загадкам и даже мистике.Работники Уральской мемориальной компании "Обряд" приоткрывают завесу и рассказывают нашим читателям, с чем им пришлось столкнуться по роду выполнения профессиональных обязанностей.Случай произошел зимой 2019 года. Время было вечернее.- Копали могилу в новом секторе, - вспоминает Андрей, бригадир бригады копалей УМК "Обряд". - Подъехала машина. Дяденька вылез. Спросил: "У вас, ребята, есть могилы, выкопанные уже, свободные?" Говорю: "Есть. А вам зачем?" Отвечает: "Мне просто надо, покажи". Продолжаю спрашивать, мол, зачем? Ведь каждая могила копается определенному покойному. Мужчина отвел меня в сторону и признался: "У меня дочка писается – энурез у нее". Моя реакция: "А я чем могу помочь, я же не врач?" Оказывается, этому мужчине какие-то гадалки, ведуны сказали, что если пописаешь в выкопанную могилу, болезнь пройдет. Спрашивает, можно ли это сделать? Конечно, нет - это же осквернение. Он: "А если мы приедем, и этого никто не увидит?" Я говорю: "Этого делать нельзя".После короткого разговора мужчина сел в автомобиль и уехал. Больше его на кладбище работники "Обряда" не видели.Часто встречаются ситуации, когда на кладбище приезжают люди и просят сотрудников "Обряда" во время очередных похорон… "передать" вещи скончавшимся родственникам.- Приехала женщина. Кто-то близкий из жизни ушел, похоронили. Но покойник начал женщине сниться. И во сне говорит, что ему холодно. Вот женщина и спрашивает: "Можно передать вещи, чтобы на каких-нибудь похоронах их в гроб положили. Чтобы этот покойный передал вещи теплые?" - вспоминает Андрей.В таких ситуациях сотрудники "Обряда" перенаправляют людей к родственникам усопшего. Если те разрешают, то вещи, действительно, кладут в гроб.Люди приносят совершенно разные передачки – одеяла, кофты, сигареты и спички.Осенью 2018 года копаля пили чай в бытовке. Открылась дверь. На пороге стоял мужчина в трусах, футболке и носках. Больше на нем ничего не было.- Дяденька с похмелья. Спрашиваем – ты откуда? Из Нижнего Тагила. Работает на железной дороге, - вспоминает Андрей. - Рассказал, что приехал помянуть маму. Раз помянул, два помянул, три помянул, четыре помянул… Напился, уснул прямо на могиле. Джинсы, обувь, ключи от дома и автомобиля, телефон, документы, деньги, кофту – все с него сняли. Просыпается в одних носках, трусах и футболке.Сотрудники "Обряда" помогли попавшему в неловкую ситуацию железнодорожнику. Выдали ему старые берцы, трико.- Говорит: "Сейчас заявление в полицию пойду писать". На кого писать заявление? Тут бомжей много ходит – конфеты с могил собирают, - отмечает бригадир копалей. – В августе этого года работали в конце кладбища. Уже все сделали, было темно, часов 10. Складывали оборудование в машину. Слышим, в конце кладбища стук. Человек колотил по металлу. Может, кто-то таблички снимал? Приехали туда, фонариками посветили – никого нет, звук прекратился. К бытовке подъезжаем, откуда-то из кустов "восстал" пьяный бомж с сумкой через плечо. Подъехали, взгляд нечеловеческий, шел как робот, пьяный, глаза дикие. Может, он и стучал.Были времена, когда на городском кладбище работал копаль Вова, прозвище – "Хапуга". Его называют легендой кладбища.- Был очень сильным копалем. Молодые ребята, которые работают несколько лет, даже рядом с ним не стоят, - отмечает сотрудник "Обряда". - Копал он однажды могилу. Стенка могилы осыпалась – обычная практика, намокший грунт. И на него упал… снаряд. Так он сначала подумал. Потом оказалось, что это гильза с прахом. Может, военный был, танкист или еще кто. Он обратно гильзу захоронил.Копаля отмечают, что в старой части кладбища много неотмеченных захоронений. Бывает, что при подготовке очередной могилы натыкаются на гроб.- Если такое случается, сразу связываемся с руководством, с родственниками покойного, для которого копали могилу. Договариваемся, выбираем другое место для захоронения, - отмечает Андрей.Есть у работников кладбища поверье. После заката начинают хозяйствовать какие-то силы… - работа не ладится.- Может показаться, что на тебя кто-то смотрит. Это не паранойя. Это рассказывают абсолютно трезвые люди, при этом разные. Плиточник, который уже тысячу метров плитки выложил в разных условиях, он хорошо кладет плитку. А после заката – то швы не сходятся, то с одной плиткой полчаса возится, - рассказывает Андрей. - Например, у меня все с памятью хорошо. Я – человек непьющий. В шахматы хорошо играю. Бывает, копаешь могилу, рулетку положишь на соседний могильных холм. Продолжаешь работать. Потом смотришь – рулетка на памятнике лежит. Чтобы ее положить на памятник, нужно из могилы вылезти, подойти к памятнику, переложить рулетку. Но я этого не делал, даже из могилы не вылезал – копал. Мне уже казаться стало, что с головой что-то не то.Странными звуками работников "Обряда" уже не напугать. Шумы появляются в вечернее время, после заката.- Лай собак, звуки молотков и другие звуки от людей и животных – это понятно. Но бывают непонятные шумы – глухие "Бу-Бу-Бу". Что это такое? Кто это делает? Какой зверь? Я такого не знаю, - разводит руками мужчина.Фильмы ужасов приучили нас, что на кладбище обязательно есть светящаяся дымка над могилами.- Я видел это только один раз, - говорит Андрей. - Это было в 2017 году, в секторе с новыми захоронениями. Если не ошибаюсь, в химии это называют фосфорным свечением. Это фосфор, минералы, газы. После заката от могилки свечение исходило. Я сначала думал, что мне показалось. Ощущение было, что кто-то, где-то фонариком посветил, и свет на могилку попал. Но нет. Свечение несильное, зеленовато-желтого цвета – как дымка. Когда первый раз это видишь, жутковато становится.Об этом эффекте люди знают с давних времен. Но пока этому явлению не дали научное объяснение, люди трактовали его как мистику.В западной части Европы свечение принимали за души людей, умерших насильственной смертью, которые не могут найти путь в загробный мир. А славяне эти огоньки называли "блудничками" (души грешников, некрещеных детей и людей, не захороненных должным образом).На самом же деле это самовоспламенение продуктов разложения живого организма. Такое свечение можно встретить не только на кладбище, но и на болотах. Однако, явление это крайне редкое, так как существует много сопутствующих условий его появления.Эту историю копалям рассказала женщина, которая продает искусственные цветы перед центральными воротами кладбища.- Она на работу приезжает рано, в районе 7 часов утра, - рассказывает бригадир копалей. - Однажды она ящики перекладывала около ворот. И, говорит, увидела сущность. Не как в кино привидение – простынь белая летит, а какая-то сущность - дымка, образ. Она не шла, а парила от ворот в сторону забора. Спросил женщину, может, показалось? Говорит – нет. Сказала, что ей жутко стало. Сказала, что у сущности форма была – плечи, голова.Андрей не говорит за других работников ритуальной сферы, но сам в мистику верит:- У человека есть душа, это давно доказано. Есть предметы одушевленные, есть предметы неодушевленные. Эффект Кирлиана и так далее. Об этом можно долго разговаривать. Я верю в загробную жизнь. Тут хочешь не хочешь, но поверишь. Осенью прошлого года ребята приезжали, захоронения на кладбище заносили в базу. Делали заметки, координаты в навигатор вносили и фотографировали могилы. Они показывали мне фотографию. Слева памятник и справа – на них видны фотографии, и читается текст на табличках. А между ними памятник – на нем завихрение, размыто изображение - типа воронки.Самый свежий случай нашей подборки произошел летом этого года. Сразу несколько деревянных крестов на захоронениях… погнулись.- За все время работы мы ни разу с таким не сталкивались, - признаются сотрудники "Обряда". – Бывало, что потрескается крест. Или рассохнется. Но чтобы погнулся… Такого еще не было. А тут сразу несколько крестов, на разных захоронениях. Кресты от разных производителей. Дерево просушенное и покрытое лаком. Все-таки, кладбище – это место какой-то силы.Автор - info@vk66.ru.

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