Приметы и обряды на Лиго

Estellan Просмотров: 96 Комментарии: 5 +3 Вчера, 15:15 by

Петь и танцевать вокруг костра. Магический смысл - способствовать плодородию полей и домашних животных.Прыгать через костер влюбленным, держась за руки — проверить силу любви. Если в прыжке пара расцепляет руки, отношения будут не долгими.Девушкам пускать венок по реке. Та, чей венок не погрузился в воду, станет осенью невестой.Девушкам, которые хотят приворожить парня. Перед значимой встречей подержать некоторое время под мышкой небольшую головку сыра. Затем угостить ею суженного.В жертвенный костер следует бросать наговоренные платки, рубашки, чтобы избавиться от напастей и болезней.Настоящий лиговский костер разжигают путем трения друг о друга кусков дерева двух пород: дуба и ели.В Лигову ночь мужчинам советуется искупаться нагишом, а женщинам покататься, тоже нагими, по утренней Лиговской росе.Роса на Лиго обладает магической силой. По народным поверьям, это универсальное средство от угрей и прыщей на лице. Лиговскую росу используют в доме: обрызгивают стены и мебель, чтобы в дом не проникла никакая хворь. Для этого берут чистую скатерть, которую катают по утренней траве, а после выжимают влагу в приготовленную посуду.Ходить по росе — исцеляться от недугов.Есть сыр с тмином. С древних времен считается, что попадающийся в дольках тмин, если его хорошенько разжевать, избавляет от различных хворей и жизненных напастей.Венки, сплетенные в Янову ночь, имеют магическое действие. Эти замкнутые круги надо надевать на голову не только себе, но и домашним животным. Мужчинам — энергетически мощный дуб, женщинам — нежные цветочки.Искать цветок папоротника в полночь — символ счастья. Красивая легенда о том, что папоротник цветет всего одну ночь в году — на Лиго. Только так можно прочувствовать все волшебство и таинственность этой ночи.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Праздник венки костер ночь

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