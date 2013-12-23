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Приметы и обряды на Лиго

Приметы и обряды на Лиго

Петь и танцевать вокруг костра. Магический смысл - способствовать плодородию полей и домашних животных.

Прыгать через костер влюбленным, держась за руки — проверить силу любви. Если в прыжке пара расцепляет руки, отношения будут не долгими.

Девушкам пускать венок по реке. Та, чей венок не погрузился в воду, станет осенью невестой.

Девушкам, которые хотят приворожить парня. Перед значимой встречей подержать некоторое время под мышкой небольшую головку сыра. Затем угостить ею суженного.

В жертвенный костер следует бросать наговоренные платки, рубашки, чтобы избавиться от напастей и болезней.

Настоящий лиговский костер разжигают путем трения друг о друга кусков дерева двух пород: дуба и ели.

В Лигову ночь мужчинам советуется искупаться нагишом, а женщинам покататься, тоже нагими, по утренней Лиговской росе.

Роса на Лиго обладает магической силой. По народным поверьям, это универсальное средство от угрей и прыщей на лице. Лиговскую росу используют в доме: обрызгивают стены и мебель, чтобы в дом не проникла никакая хворь. Для этого берут чистую скатерть, которую катают по утренней траве, а после выжимают влагу в приготовленную посуду.

Ходить по росе — исцеляться от недугов.

Есть сыр с тмином. С древних времен считается, что попадающийся в дольках тмин, если его хорошенько разжевать, избавляет от различных хворей и жизненных напастей.

Венки, сплетенные в Янову ночь, имеют магическое действие. Эти замкнутые круги надо надевать на голову не только себе, но и домашним животным. Мужчинам — энергетически мощный дуб, женщинам — нежные цветочки.

Искать цветок папоротника в полночь — символ счастья. Красивая легенда о том, что папоротник цветет всего одну ночь в году — на Лиго. Только так можно прочувствовать все волшебство и таинственность этой ночи.

Автор - неизвестен.
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Вчера, 15:15 by EstellanПросмотров: 96Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Праздник венки костер ночь

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:32
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1709|-2)
Публикаций: 114
Комментариев: 6 096
Похоже на Ивана Купалу.
Только не пойму, что за волшебное это место подмышку?))) зачем именно там.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#2 написал: Estellan
Вчера, 18:58
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1792|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 2 477
Цитата: зелёное яблочко
Похоже на Ивана Купалу.
Только не пойму, что за волшебное это место подмышку?))) зачем именно там.

Это от старых легенд про ведьм остатки суеверий, я подозреваю.
Зарегистрирован: 23.07.2015
            
#3 написал: Летяга
Вчера, 19:47
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10083|-4)
Публикаций: 884
Комментариев: 9 148
Цитата: зелёное яблочко
Только не пойму, что за волшебное это место подмышку?)))

Запах. Ферромоны.
Вот у многих народов похожие праздники на солнцестояние. Интересно, это общие корни празднований или сходное мышление?
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#4 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:08
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2880|-1)
Публикаций: 103
Комментариев: 6 107
Цитата: Estellan
Цитата: зелёное яблочко
Похоже на Ивана Купалу.
Только не пойму, что за волшебное это место подмышку?))) зачем именно там.

Это от старых легенд про ведьм остатки суеверий, я подозреваю.

Мне тоже интересно:"Что за праздник, послушать бы от аборигенов, а так правда похоже на традиционные праздники.
Зарегистрирован: 10.08.2013
                
#5 написал: Estellan
Сегодня, 00:23
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1792|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 2 477
Серебряная пуля
Да я большую часть уже описал. Обычный языческий праздник, ставший государственным. В эту ночь принято выбираться на природу, жарить шашлыки, жечь костры, пить пиво, есть праздничный сыр, прыгать через костры, купаться... Ну и мелкие обряды-ритуалы-гадания, почти как на Купалу. Мы каждый год отмечали не смотря на то, что в эту ночь погода традиционно портилась. На моей памяти только один раз не было дождей. В городе устраивают массовые гуляния, фестивали, ярмарки.
Зарегистрирован: 23.07.2015
            
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