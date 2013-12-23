Приметы и обряды на Лиго
Петь и танцевать вокруг костра. Магический смысл - способствовать плодородию полей и домашних животных.
Прыгать через костер влюбленным, держась за руки — проверить силу любви. Если в прыжке пара расцепляет руки, отношения будут не долгими.
Девушкам пускать венок по реке. Та, чей венок не погрузился в воду, станет осенью невестой.
Девушкам, которые хотят приворожить парня. Перед значимой встречей подержать некоторое время под мышкой небольшую головку сыра. Затем угостить ею суженного.
В жертвенный костер следует бросать наговоренные платки, рубашки, чтобы избавиться от напастей и болезней.
Настоящий лиговский костер разжигают путем трения друг о друга кусков дерева двух пород: дуба и ели.
В Лигову ночь мужчинам советуется искупаться нагишом, а женщинам покататься, тоже нагими, по утренней Лиговской росе.
Роса на Лиго обладает магической силой. По народным поверьям, это универсальное средство от угрей и прыщей на лице. Лиговскую росу используют в доме: обрызгивают стены и мебель, чтобы в дом не проникла никакая хворь. Для этого берут чистую скатерть, которую катают по утренней траве, а после выжимают влагу в приготовленную посуду.
Ходить по росе — исцеляться от недугов.
Есть сыр с тмином. С древних времен считается, что попадающийся в дольках тмин, если его хорошенько разжевать, избавляет от различных хворей и жизненных напастей.
Венки, сплетенные в Янову ночь, имеют магическое действие. Эти замкнутые круги надо надевать на голову не только себе, но и домашним животным. Мужчинам — энергетически мощный дуб, женщинам — нежные цветочки.
Искать цветок папоротника в полночь — символ счастья. Красивая легенда о том, что папоротник цветет всего одну ночь в году — на Лиго. Только так можно прочувствовать все волшебство и таинственность этой ночи.
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Вчера, 15:15 by EstellanПросмотров: 96Комментарии: 5
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